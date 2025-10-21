"Szeretlek!... Tudom." – Halála a mai napig felfoghatatlan: Carrie Fisher még csak 69 éves lenne

Épp a Zsivány egyes ment a mozikban. Többen megélhették, hogy elhagyták a mozitermet Leia hercegnő csodálatos utolsó mondata után, csak azért, hogy szembesüljenek Carrie Fisher tragikusan hirtelen halálhírével, melyre senki nem számított. A színésznő az egyik legerősebb női karaktert hozta filmvászonra, jelenléte máig pótolhatatlan.

A Star Wars filmek legendás hercegnője: Carrie Fisher (Fotó: Armando Gallo)

Carrie Fisher megdolgoztatta a női sztereotípiákat a filmekben

1977 — a Star Trek némileg tudományosabb űr sci-fije után egy könnyedebb kalandfilmként tört be az első Star Wars film. A rendező, George Lucas egy több filmre kiterjedő vízióval indult neki a forgatásnak, de a 20th Century Fox eleinte szkeptikus volt a projekttel kapcsolatban. Emiatt a legelső filmet is úgy csinálták meg, hogy az egy kerek történet legyen, arra az esetre, ha nem készülne folytatás.

Emiatt nagy hangsúly volt a produkcióban elfoglalt minden területen, kiváltképp a színészi játékon, mely a nap végén tényleg az egyik legfontosabb egy ilyen projektben. Itt kapott először rivaldafényt az ifjú jedi Mark Hamill, az öntörvényű csempész Harrison Ford és a sebezhető, de mégis határozott, akkor még csak 18-19 éves Carrie Fisher.

Leia Organa hercegnő karaktere meghaladta a korának trendjeit a nők ábrázolásában: egy üdítően erős, női szereplő volt. Bár a Birodalom foglyul ejtette őt és emiatt elkerülhetetlenül belevitték a hercegnő megmentésének már akkor elcsépelt koncepcióját, mégse tekintettünk rá áldozatként. Igazából pont, hogy ő vezette a megmentőit a Halálcsillagból való kiszabadulás során, hogy aztán visszatérhessen a lázadók bázisára tábornoki feladatait ellátni.

Milyen érdekes az is, hogy miután a Fox egy filmmel tervezett eredetileg, mégse mutattak be szerelmi szálat az Új reményben. A mai napig az egyik legnagyobb filmes klisé, hogy a maszkulin férfi főszereplő meghódítja az egyetlen női karaktert maga mellett, egy borzasztó erőltetett szerelmi szálat bemutatva. Leia hercegnő és Han Solo szerelme csak a későbbi, A birodalom visszavág című filmben virágzott ki, egy önmaga organizmusában fejlődő romantikus történetszálban, de akkor se lett volna hiányérzetünk, ha az első film lezárásával végül nem alakult volna ki semmi. Volt valami azonban, amely már a filmbéli romantika előtt is kialakult kettejük között...