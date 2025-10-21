"Szeretlek!... Tudom." – Halála a mai napig felfoghatatlan: Carrie Fisher még csak 69 éves lenne

Épp a Zsivány egyes ment a mozikban. Többen megélhették, hogy elhagyták a mozitermet Leia hercegnő csodálatos utolsó mondata után, csak azért, hogy szembesüljenek Carrie Fisher tragikusan hirtelen halálhírével, melyre senki nem számított. A színésznő az egyik legerősebb női karaktert hozta filmvászonra, jelenléte máig pótolhatatlan.
1977 — a Star Trek némileg tudományosabb űr sci-fije után egy könnyedebb kalandfilmként tört be az első Star Wars film. A rendező, George Lucas egy több filmre kiterjedő vízióval indult neki a forgatásnak, de a 20th Century Fox eleinte szkeptikus volt a projekttel kapcsolatban. Emiatt a legelső filmet is úgy csinálták meg, hogy az egy kerek történet legyen, arra az esetre, ha nem készülne folytatás.
Emiatt nagy hangsúly volt a produkcióban elfoglalt minden területen, kiváltképp a színészi játékon, mely a nap végén tényleg az egyik legfontosabb egy ilyen projektben. Itt kapott először rivaldafényt az ifjú jedi Mark Hamill, az öntörvényű csempész Harrison Ford és a sebezhető, de mégis határozott, akkor még csak 18-19 éves Carrie Fisher.
Leia Organa hercegnő karaktere meghaladta a korának trendjeit a nők ábrázolásában: egy üdítően erős, női szereplő volt. Bár a Birodalom foglyul ejtette őt és emiatt elkerülhetetlenül belevitték a hercegnő megmentésének már akkor elcsépelt koncepcióját, mégse tekintettünk rá áldozatként. Igazából pont, hogy ő vezette a megmentőit a Halálcsillagból való kiszabadulás során, hogy aztán visszatérhessen a lázadók bázisára tábornoki feladatait ellátni.
Milyen érdekes az is, hogy miután a Fox egy filmmel tervezett eredetileg, mégse mutattak be szerelmi szálat az Új reményben. A mai napig az egyik legnagyobb filmes klisé, hogy a maszkulin férfi főszereplő meghódítja az egyetlen női karaktert maga mellett, egy borzasztó erőltetett szerelmi szálat bemutatva. Leia hercegnő és Han Solo szerelme csak a későbbi, A birodalom visszavág című filmben virágzott ki, egy önmaga organizmusában fejlődő romantikus történetszálban, de akkor se lett volna hiányérzetünk, ha az első film lezárásával végül nem alakult volna ki semmi. Volt valami azonban, amely már a filmbéli romantika előtt is kialakult kettejük között...
A két színész viszonya évtizedekig nyílt titok volt, amiről Carrie Fisher maga is sokáig hallgatott. Halála előtt azonban már nyitottabban kezelte a kérdést, főleg a neve alatt kiadott A hercegnő naplója című memoárjában. Ebből kiderül, hogy 1977-ben, George Lucas születésnapi buliján a filmes stáb jelentős része mellett ott volt Carrie Fisher is, mint egyetlen nő. Az akkor még igen fiatal és az alkoholt igen nehezen toleráló színésznőre sorra nyomultak a stábtagok, ezzel merőben kényelmetlen helyzetbe hozta őt. Harrison Ford ekkor lépett közbe, kiemelve Fishert a zavaros szituációból. A hősies cselekedet után, az akkor harmincas éveiben járó házas édesapa, Harrison Ford megcsókolta Carrie Fishert.
A színésznő egyébként már ezelőtt imádta Fordot, amolyan tinédzserkori rajongással. Több éjszakát is együtt töltöttek, de soha nem érezte magát elégnek ő hozzá. Az a fajta szexuális vonzalom volt az övéké, amihez — Fisher elmondása szerint — nem kellett megjátszani vagy különleges effektet használni a csókjelenethez A birodalom visszavágban.
Carrie Fisher a nap végén mégis csak ámította magát. Harrison Ford soha nem szerette őt igazán és amikor vége lett a Star Wars filmek forgatásának, nem találkoztak már egymással. Míg Fisher az utolsó pillanatig remélte, hogy Ford elhagyja a feleségét ő érte, a színésznek soha nem volt ilyen terve. Ebből adódik a Star Wars univerzum egyik legszívszorítóbb improvizációja is. A birodalom visszavágban Darth Vader sikeresen elfogja Han Solot és egy széntömbbe zárja — de még mielőtt ez megtörténik, Leia utána kiált: „Szeretlek!”, mire jött Han Solo elhíresült válasza:
Tudom.
A jelenet egy nagyon erős utalás volt a kettejük közti zavaros és egyoldalú viszonyról a filmeken kívül, úgy megtörve a negyedik falat, hogy az évekig senkinek nem tűnt fel. Minderről Fisher a memoárjában részletesen ír, de Ford nyilvánosan soha nem kommentálta az ügyet.
A Disney 2012-ben felvásárolta a Lucasfilmet és így a Star Wars cím is hozzájuk került. A Disney-féle Star Wars filmek minősége változó, de a silány minőség felé konvergál... ettől függetlenül mindenképp hálás volt, hogy legalább visszahozták a régi szereplőket egy utolsó buli erejére. Ebben Leia tábornok is prominens szerepet kapott a lázadók már idős, tapasztalt vezetőjeként. Az Utolsó jedik premierjén, melyben utoljára adta színészi játékát, már nem tudott megjelenni. Számomra a legméltóbb utolsó kép tőle mégis a Zsivány egyesben volt — amiben a digitálisan fiatalított Carrie Fisher bizakodó tekintettel a távolba révedve egyetlen szót hagyott a rajongóknak örökül: „Remény”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.