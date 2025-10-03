Végre eljött a pillanat? Robert Downey Jr. visszatérhet Sherlock Holmesként!

Csendben ugyan, de formálódik a tervezőasztalon a Guy Ritchie-féle Sherlock Holmes filmek folytatása.

Jude Law és Robert Downey Jr. különleges formába öntötték a Sherlock Holmes novellák karaktereit (Fotó: x90)

Majdnem Jude Law nélkül folytatták a Sherlock Holmes filmeket

A Guy Ritchie által rendezett Sherlock Holmes film egy vérfrissítő újraértelmezésben hozta elénk a nyomozó (Robert Downey Jr.) és hű társa, Dr. Watson (Jude Law) történetét. Voltak benne a korai Guy Ritchie filmekre jellemző menő monológok, jól komponált harcjelenetek gyors vágásokkal és egy, a korábbi ábrázolásoktól merőben eltérő Sherlock. RDJ karaktere egy energikusabb és szabadszájúbb értelmezés volt, akinek a zsenialitása végtelenül felfújja az egoját és úgy harcol, mint John Wick. Volt idő, amikor Robert Downey Jr. épp annyira volt Sherlock a köztudatban, mint Vasember, utóbbi viszont szinte teljesen hozzánőtt az idők során. Legközelebb a Bosszúállók: Ítéletnap című filmben kísérli meg a kitörést Dr. Doomként.

Robert Downey Jr. mint Sherlock Holmes bárkit könnyedén szétver (Fotó: x90)

A Sherlock Holmes harmadik részének ötlete már régóta leng a levegőben, aminek a 2011-es második rész (Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték) nyitottan hagyott vége is jó alapot adott. A filmek producere — nem mellékesen Robert Downey Jr. felesége — Susan Downey legutóbb a Mocskos játszma című Shane Black film vetítése utáni beszélgetésen közölte, hogy a Sherlock Holmes harmadik részét továbbra is el akarják készíteni, de nem könnyű projekt:

Volt egy pont, amikor közel voltunk hozzá, de örülök, hogy mégse vágtunk bele. Nem nagyon szeretném részletezni, bár ebben semmi titok nincs. Egyszerűen rossz volt az időzítés, mert Jude Law épp nem volt elérhető és emiatt jó, hogy visszaléptünk. Aztán ott volt a világjárvány is meg ilyenek. Ettől függetlenül tényleg nagyon szeretnénk megvalósítani a harmadik Sherlock filmet.

Hozzá kell tenni, hogy az se segített, hogy Robert Downey Jr. kapacitását egy évtizeden keresztül a Marvel filmek töltötték ki. Susan Downey már azt is tudja, hogy hol fog játszódni a történet:

Mindig Amerikában képzeltük el, akár jó ötlet akár nem, de én imádom az ötletet. Szóval szeretném megcsinálni, csak nehéz. Rég volt már és magasan van a léc, vagy legalábbis Robert Downey Jr. magasra tette a lécet.

A szándék tehát megvan, bár ennél többet egyelőre nem érzékelhetünk a projektből. A beszédből mindenesetre kiderül, hogy Robert Downey Jr. és Jude Law visszatérésével terveznék a projektet és remélhetőleg Guy Ritchie is visszatér a rendezői székbe. Nélkülük nehéz elképzelni a folytatást.