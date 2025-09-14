Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
A világ elbukott, az erkölcs nem létezik: te beveszed a piros pirulát? Ezek a legkomorabb jövőt megidéző filmek

Stephen King
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 21:45
Szárnyas fejvadászéhezők viadala
Ezekben a világokban a gonosz győzött, a morál nem létezik és a remény lángja sem pislákol túl erősen. A napokban mozikba került A hosszú menetelés, de miután kötelezőjelleggel megnéztük, még láthatunk hasonlóan sötét filmeket.

Már látható a mozikban a Stephen King könyvekből inspirálódott A hosszú menetelés! Nemrég igen pozitív kritikát írtunk róla, szerintünk érdemes lehet megnézni. Az író a horroron kívül mesterien alkotott sötét világokat regényeiben, ahogy megannyi filmszakembert is megihletett a disztópia témaköre. Nézzük hát, a teljesség igénye nélkül a legjobb filmeket, amik sötét jövőképet vetítenek előre!

A hosszú menetelés
A hosszú menetelés a Stephen King filmek közül az egyik legjobb (Fotó: Lionsgate)

Az Éhezők viadala (The Hunger Games) — a könyv és a belőle készült film közvetetten A hosszú menetelésből inspirálódott

A kegyetlen játékok hátterében egy korrupt és ízléstelen világ látható. A Kapitólium lakóinak abszurd megjelenése részben kritikája a modern celebkultúrának és divatiparnak. A sminkek, frizurák és ruhák gyakran a való világ elitjének túldramatizált karikatúrái.

First full trailer for Hunger Games: Mockingjay Part 2 features Phillip Seymour Hoffman's final performance
Jennifer Lawrence legikonikusabb szerepe lett (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM)

Lopott idő (In Time)

Az NSYNC fiúbandából ismert Justin Timberlake filmekben is megmutatta tehetségét, ennek a legkedveltebb darabja a Lopott idő. A filmben mindenki öregedése megáll 25 éves korában, ezért külön érdekes látvány, hogy a főszereplő anyja a fiatal Olivia Wilde, aki a valóságban egyébként három évvel fiatalabb Justintól.

A Lopott időben a hátralévő élettartammal fizetnek az emberek (Fotó: Regency)

Mad Max: A harag útja (Mad Max: Fury Road)

Egy igazi őrült fantáziavilág, tele színnel és benzingőzzel. A filmszéria a Fury Road-al érte el a csúcspontját. Érdekes módon az első film (még egykor Mel Gibsonnal) volt a legrosszabb, de szerencsére a második rész után visszatért a világ bizalma a franchise felé.

MOVIE
Tom Hardy és Charlize Theron között jó volt a kémia (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Mátrix (Matrix)

Keanu Reeves ezzel a filmmel mutatta meg a világnak, hogy örökre helye van az A-listás sztárok között. A Mátrix egyébként a Ghost in the Shell animéből inspirálódott, bár amúgy viszonylag kevés tényleges hasonlóság van a kettő között.

1999 - The Matrix - Movie Set
Keanu Reeves és Hugo Weaving a menőség netovábbja (Fotó: ROADSHOW FILM LIMITED)

Mechanikus narancs (A Clockwork Orange)

Stanley Kubrick így képzelte el a sötét jövőt — analóg kazetták, ízléstelen ruhák és díszletek mindenhol. Az unalomtól bűnre vetemedő fiatalokról nem is beszélve... A könyv írója, Anthony Burgess nyelvész, aki a fiatalok által használt szlenget több nyelvből ollózta össze.

Archival Filmstills
Malcolm McDowell kezdőjelenete mindenki tudatába beleégett (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

1984

George Orwell történetét máig az elnyomó, végletekig megfigyelt rendszerek kapcsán szokás felhozni. Talán a legnyomasztóbb film a listából, amit John Hurt meghurcolt karakterén követhetünk végig.

'Nineteen Eighty-Four' Movie Stills
Az 1984-ben valaki mindig figyel (Fotó: ZUMA Press)

V, mint vérbosszú (V for Vendetta)

Nagyon hasonló, mint az 1984 — csak kicsit több robbantással, reménnyel, Natalie Portmannel és a maszkos Hugo Weavinggel. A filmben látható maszk azóta a lázadás jelképe lett.

'V for Vendetta' Movie Stills
Hugo Weaving hangja utólag lett belevágva a filmbe (Fotó: Warner Bros.)

Szárnyas fejvadász (Blade Runner)

Egy túlontúl gépesített világ, ahol a napfény egyenesen luxus. Ezt a filmet a főszereplő Harrison Ford sem értette egészen, ezért a kérésére csináltak egy narrációs változatot... szerencsére nem az lett híres. A franchise hamarosan saját sorozattal erősít.

Blade Runner Movie Stills
Folyton nyugtalan képek a Szárnyas fejvadász filmekben (Fotó: LADD COMPANY)


 

 

