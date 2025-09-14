A világ elbukott, az erkölcs nem létezik: te beveszed a piros pirulát? Ezek a legkomorabb jövőt megidéző filmek

Már látható a mozikban a Stephen King könyvekből inspirálódott A hosszú menetelés! Nemrég igen pozitív kritikát írtunk róla, szerintünk érdemes lehet megnézni. Az író a horroron kívül mesterien alkotott sötét világokat regényeiben, ahogy megannyi filmszakembert is megihletett a disztópia témaköre. Nézzük hát, a teljesség igénye nélkül a legjobb filmeket, amik sötét jövőképet vetítenek előre!

A hosszú menetelés a Stephen King filmek közül az egyik legjobb (Fotó: Lionsgate)

Az Éhezők viadala (The Hunger Games) — a könyv és a belőle készült film közvetetten A hosszú menetelésből inspirálódott

A kegyetlen játékok hátterében egy korrupt és ízléstelen világ látható. A Kapitólium lakóinak abszurd megjelenése részben kritikája a modern celebkultúrának és divatiparnak. A sminkek, frizurák és ruhák gyakran a való világ elitjének túldramatizált karikatúrái.

Jennifer Lawrence legikonikusabb szerepe lett (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM)

Lopott idő (In Time)

Az NSYNC fiúbandából ismert Justin Timberlake filmekben is megmutatta tehetségét, ennek a legkedveltebb darabja a Lopott idő. A filmben mindenki öregedése megáll 25 éves korában, ezért külön érdekes látvány, hogy a főszereplő anyja a fiatal Olivia Wilde, aki a valóságban egyébként három évvel fiatalabb Justintól.

A Lopott időben a hátralévő élettartammal fizetnek az emberek (Fotó: Regency)

Mad Max: A harag útja (Mad Max: Fury Road)

Egy igazi őrült fantáziavilág, tele színnel és benzingőzzel. A filmszéria a Fury Road-al érte el a csúcspontját. Érdekes módon az első film (még egykor Mel Gibsonnal) volt a legrosszabb, de szerencsére a második rész után visszatért a világ bizalma a franchise felé.

Tom Hardy és Charlize Theron között jó volt a kémia (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Mátrix (Matrix)

Keanu Reeves ezzel a filmmel mutatta meg a világnak, hogy örökre helye van az A-listás sztárok között. A Mátrix egyébként a Ghost in the Shell animéből inspirálódott, bár amúgy viszonylag kevés tényleges hasonlóság van a kettő között.

Keanu Reeves és Hugo Weaving a menőség netovábbja (Fotó: ROADSHOW FILM LIMITED)

Mechanikus narancs (A Clockwork Orange)

Stanley Kubrick így képzelte el a sötét jövőt — analóg kazetták, ízléstelen ruhák és díszletek mindenhol. Az unalomtól bűnre vetemedő fiatalokról nem is beszélve... A könyv írója, Anthony Burgess nyelvész, aki a fiatalok által használt szlenget több nyelvből ollózta össze.

Malcolm McDowell kezdőjelenete mindenki tudatába beleégett (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

1984

George Orwell történetét máig az elnyomó, végletekig megfigyelt rendszerek kapcsán szokás felhozni. Talán a legnyomasztóbb film a listából, amit John Hurt meghurcolt karakterén követhetünk végig.