A világ elbukott, az erkölcs nem létezik: te beveszed a piros pirulát? Ezek a legkomorabb jövőt megidéző filmek

Már látható a mozikban a Stephen King könyvekből inspirálódott A hosszú menetelés! Nemrég igen pozitív kritikát írtunk róla, szerintünk érdemes lehet megnézni. Az író a horroron kívül mesterien alkotott sötét világokat regényeiben, ahogy megannyi filmszakembert is megihletett a disztópia témaköre. Nézzük hát, a teljesség igénye nélkül a legjobb filmeket, amik sötét jövőképet vetítenek előre!
A kegyetlen játékok hátterében egy korrupt és ízléstelen világ látható. A Kapitólium lakóinak abszurd megjelenése részben kritikája a modern celebkultúrának és divatiparnak. A sminkek, frizurák és ruhák gyakran a való világ elitjének túldramatizált karikatúrái.
Az NSYNC fiúbandából ismert Justin Timberlake filmekben is megmutatta tehetségét, ennek a legkedveltebb darabja a Lopott idő. A filmben mindenki öregedése megáll 25 éves korában, ezért külön érdekes látvány, hogy a főszereplő anyja a fiatal Olivia Wilde, aki a valóságban egyébként három évvel fiatalabb Justintól.
Egy igazi őrült fantáziavilág, tele színnel és benzingőzzel. A filmszéria a Fury Road-al érte el a csúcspontját. Érdekes módon az első film (még egykor Mel Gibsonnal) volt a legrosszabb, de szerencsére a második rész után visszatért a világ bizalma a franchise felé.
Keanu Reeves ezzel a filmmel mutatta meg a világnak, hogy örökre helye van az A-listás sztárok között. A Mátrix egyébként a Ghost in the Shell animéből inspirálódott, bár amúgy viszonylag kevés tényleges hasonlóság van a kettő között.
Stanley Kubrick így képzelte el a sötét jövőt — analóg kazetták, ízléstelen ruhák és díszletek mindenhol. Az unalomtól bűnre vetemedő fiatalokról nem is beszélve... A könyv írója, Anthony Burgess nyelvész, aki a fiatalok által használt szlenget több nyelvből ollózta össze.
George Orwell történetét máig az elnyomó, végletekig megfigyelt rendszerek kapcsán szokás felhozni. Talán a legnyomasztóbb film a listából, amit John Hurt meghurcolt karakterén követhetünk végig.
Nagyon hasonló, mint az 1984 — csak kicsit több robbantással, reménnyel, Natalie Portmannel és a maszkos Hugo Weavinggel. A filmben látható maszk azóta a lázadás jelképe lett.
Egy túlontúl gépesített világ, ahol a napfény egyenesen luxus. Ezt a filmet a főszereplő Harrison Ford sem értette egészen, ezért a kérésére csináltak egy narrációs változatot... szerencsére nem az lett híres. A franchise hamarosan saját sorozattal erősít.
