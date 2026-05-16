Igazi Fortuna kegyeltje: 18 alkalommal nyert a lottón Robert, legutóbb 15 milliót kaszált

Habár egy idahói férfi immáron 18 alkalommal nyert a lottón, miután nemrég 50 ezer dollárral, vagyis nagyjából 15,4 millió forinttal lett gazdagabb a szerencsejátékon, Robert Bevan úgy érzi, nem ez az, ami őt a világ egyik legszerencsésebb emberévé teszi. Az idős férfi - aki 1997-ben nyert először -, ugyanis úgy véli, az évtizedek óta tartó házassága az, ami bizonyítja, ő valóban Fortuna kegyeltje.

Már 18 alkalommal nyert a lottón. Fotó: 123RF

Az idahói férfi legújabb sikerét a helyi lottózó, az Idaho Lottery nemrég így közölte:

Létezik olyan, hogy tizennyolcszor ugyanoda csap a villám? Az Idaho Lottery játékosa, Robert Bevan esetében talán igen

– írták az Instagram-oldalukon, ahol pár fotót is megosztottak Robertől és a korábbi nyereményeiről.

1997-ben Robert egyike volt az ikonikus Blazer Bucks promóció nyerteseinek is, amikor az Idaho Lottery hét darab 1997-es Chevrolet Blazert sorsolt ki Idaho államban

- tették hozzá, kiemelve, hogy az amerikai férfi legnagyobb pénznyereménye 200 ezer dollár, azaz 62 millió forint volt, de többször nyert 20 ezret is, amely nagyjából 6,2 millió forintnak felel meg.

Robert elmondása szerint az évek során a lottózás a feleségével közös hobbivá vált, és egyszerűen csak szórakozásból játszanak együtt. Amikor a szerencséjéről kérdezték, így válaszolt a lottótársaság munkatársainak:

Az igazi szerencsém az, hogy 40 éve ugyanazzal a csodálatos nővel élhetek együtt

- idézte őt a People.