Epermánia: epres kozmetikumok, amelyek nem csak bájos külsejükkel csábítanak

Az epres kozmetikumok nemcsak bájos külsejükkel, hanem mennyei illatukkal is csábítanak. Az pedig már csak hab az eper tetején, hogy szuperül hidratálnak és a bőrt ragyogóvá teszik!

Vágólapra másolva!

Epres testjoghurt The Body Shop, 5690 Ft

Kéziszappan Florinda, 960 Ft

Epres testradír Tree Hut/ douglas.hu, 8290 Ft

Édes eper dezodor spray Salt of The Earth/ naturalskin.hu, 3490 Ft

Eper ajakbalzsam Mossa, 2490 Ft

Testpermet Nest New York/ douglas.hu, 16 490 Ft

Fame In Love Exlixir parfüm eperkivonattal (EdP 50 ml) Rabanne/ marionnaud.hu, 36 050 Ft

Strawberry Picking zselés arctisztító Lush, 2390 Ft

Eper illatú ajakápoló maszk trend !t up/ dm.hu, 649 Ft

Ragyogásfokozó tusfürdő Skin Super Good/ dm.hu, 1135 Ft

Ragyogást fokozó fátyolmaszk Holika Holika/notino.hu, 740 Ft

Hidratáló testradír Beauty Jar, 1890 Ft

Give Me Gourmand Berry On Top (EdP 75 ml) Lattafa/ notino.hu, 17 050 Ft

Tápláló ajakolaj eperkivonattal Pupa Milano, 6390 Ft

Habzó testradír eperrel és chia maggal Revuele/ lovebrands.hu, 1999 Ft Forrás: Fanny magazin