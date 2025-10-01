Hollywood fura alakja, Zach Galifianakis 56 éves lett

Színész, író, humorista, akit arcszőrzete nélkül meg sem ismernénk — Zach Galifianakis napjaink egyik legviccesebb figurája, akin — és akivel — már egyből nevetnünk kell, bármikor megjelenik. A görög származású színész 1969. október 1-én látta meg a napvilágot, a mai nap lett 56 éves!

A Zach Galifianakis filmeken mindig sokat röhögünk (Fotó: RW/MediaPunch)

Ezek Zach Galifianakis legviccesebb filmjei

Másnaposok

Szereplők: Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Bartha

A Todd Philips-féle Másnaposok trilógia bár nem a legszebben zárult, de mégis a legviccesebb filmszériák egyike, ami egészen nyugodtan kijelenthető, hogy javarészt Galifianakis karakterének köszönhető. Alan végtelenül vágyik a barátai elismerésére, akit ők folyamatosan ellöknek maguktól. Kicsit olyan, mint egy gyerek, aki a barátaival nagyon kedves, a többiekkel bárdolatlanul bunkó és úgy általában különös elképzelése van a világ működéséről.

Alan: Roger bátyám látott már albínó jegesmedvét

Stu: Tényleg? A jegesmedve fehér. Honnan tudta, hogy albínó?

Alan: Ez fekete volt.

Terhes társaság

Szereplők: Zach Galifianakis, Robert Downey Jr.

A rendező, Todd Philips minden bizonnyal látta a görög színészben rejlő potenciált, mert több filmben is szerepeltette őt. A Terhes társaságban igazából majdnem ugyanaz a karaktere, mint a Másnaposokban, csak más a neve — Ethan Trembley, aki Peter Highman agyára megy ebben az utazós vígjátékban. Ez a film még akkor készült, amikor az első Vasember film ugyan már kijött, de még mást is hajlandó volt Robert Downey Jr. csinálni.

Peter: Miért vannak apád hamvai egy kávés dobozban?

Ethan: Mert halott, Peter...

Gyógyegér vacsorára

Szereplők: Zach Galifianakis, Steve Carell, Paul Rudd

Szintén Todd Philips keze alatt készült, bár ebben csak viszonylag rövid szerepet kapott. Zach itt Steve Carell karakterének a főnökét alakítja, aki — állítása szerint — képes az elmetrükkre. Közös jeleneteikben először néma elmecsatát vívnak, később az idióták vacsoráján viszont úgy lövöldöznek egymásra a levegőben, ahogy a gyerekek szoktak az iskolaszünetben. Bár Zach is nagyon vicces, igazából ebben a filmben Steve Carell viszi el a show-t a kitömött egérgyüjteményével és hülye beszólásaival.