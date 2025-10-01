Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hollywood fura alakja, Zach Galifianakis 56 éves lett

Zach Galifianakis
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 20:40
Terhes társaságMásnaposok
Gyermeki bárdolatlanság, fura világnézet és különösen egyedi előadás. Zach Galifianakis karakterei elég hasonlóak, dehát ha valami működik, miért változtatna rajtuk?

Színész, író, humorista, akit arcszőrzete nélkül meg sem ismernénkZach Galifianakis napjaink egyik legviccesebb figurája, akin — és akivel — már egyből nevetnünk kell, bármikor megjelenik. A görög származású színész 1969. október 1-én látta meg a napvilágot, a mai nap lett 56 éves!

Zach Galifianakis
A Zach Galifianakis filmeken mindig sokat röhögünk (Fotó: RW/MediaPunch)

Ezek Zach Galifianakis legviccesebb filmjei

Másnaposok

Szereplők: Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Bartha

A Todd Philips-féle Másnaposok trilógia bár nem a legszebben zárult, de mégis a legviccesebb filmszériák egyike, ami egészen nyugodtan kijelenthető, hogy javarészt Galifianakis karakterének köszönhető. Alan végtelenül vágyik a barátai elismerésére, akit ők folyamatosan ellöknek maguktól. Kicsit olyan, mint egy gyerek, aki a barátaival nagyon kedves, a többiekkel bárdolatlanul bunkó és úgy általában különös elképzelése van a világ működéséről.

Alan: Roger bátyám látott már albínó jegesmedvét
Stu: Tényleg? A jegesmedve fehér. Honnan tudta, hogy albínó?
Alan: Ez fekete volt.

Terhes társaság

Szereplők: Zach Galifianakis, Robert Downey Jr.

A rendező, Todd Philips minden bizonnyal látta a görög színészben rejlő potenciált, mert több filmben is szerepeltette őt. A Terhes társaságban igazából majdnem ugyanaz a karaktere, mint a Másnaposokban, csak más a neve — Ethan Trembley, aki Peter Highman agyára megy ebben az utazós vígjátékban. Ez a film még akkor készült, amikor az első Vasember film ugyan már kijött, de még mást is hajlandó volt Robert Downey Jr. csinálni.

Peter: Miért vannak apád hamvai egy kávés dobozban?
Ethan: Mert halott, Peter...

Gyógyegér vacsorára

Szereplők: Zach Galifianakis, Steve Carell, Paul Rudd

Szintén Todd Philips keze alatt készült, bár ebben csak viszonylag rövid szerepet kapott. Zach itt Steve Carell karakterének a főnökét alakítja, aki — állítása szerint — képes az elmetrükkre. Közös jeleneteikben először néma elmecsatát vívnak, később az idióták vacsoráján viszont úgy lövöldöznek egymásra a levegőben, ahogy a gyerekek szoktak az iskolaszünetben. Bár Zach is nagyon vicces, igazából ebben a filmben Steve Carell viszi el a show-t a kitömött egérgyüjteményével és hülye beszólásaival.

Between Two Ferns

Szereplők: ...nos, sokmindenki

A Funny or Die internetes sketch sorozatában Zach Galifianakis egy, a munkájához egyáltalán nem értő és bunkó műsorvezetőt alakít, aki mindent megtesz, hogy kényelmetlen helyzetbe hozza a vendégeit. Vendége volt például Natalie Portman, akitől megkérdezte hogy a V, mint vérbosszú után V alakúra borotválta-e magát odalent, illetve atyai ütlegelést mér a fiatal és elkanászodott Justin Bieberre. Ugyanakkor őt is számtalanszor beoltották a műsorban, mint például Jennifer Lawrence, aki a súlyával viccelődött. A poénok közti kellemetlen csend még viccesebbé teszi az egyébként is poénos - előre megírt - szituációkat.

BÓNUSZ: Birdman

Szereplők: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts

Cikkünk Zach Galifianakis humorosabb oldalára helyezi a hangsúlyt, de mégse szabad kihagyni Alejandro G. Iñárritu sokkal komolyabb hangvételű filmjét. A Birdman szól művészi identitásról, az elismerés utáni vágyról és a művészi önkifejezésről. Teszi ezt úgy, hogy az egész film egy hosszú snittnek tűnik, dinamikusan egybeolvadó jelenetekkel, ízléses CGI alkalmazással és egy zenével ami az elejétől a végéig követi a cselekményt. Kötelező darab!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu