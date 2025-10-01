Hollywood fura alakja, Zach Galifianakis 56 éves lett

Színész, író, humorista, akit arcszőrzete nélkül meg sem ismernénk — Zach Galifianakis napjaink egyik legviccesebb figurája, akin — és akivel — már egyből nevetnünk kell, bármikor megjelenik. A görög származású színész 1969. október 1-én látta meg a napvilágot, a mai nap lett 56 éves!
Szereplők: Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Bartha
A Todd Philips-féle Másnaposok trilógia bár nem a legszebben zárult, de mégis a legviccesebb filmszériák egyike, ami egészen nyugodtan kijelenthető, hogy javarészt Galifianakis karakterének köszönhető. Alan végtelenül vágyik a barátai elismerésére, akit ők folyamatosan ellöknek maguktól. Kicsit olyan, mint egy gyerek, aki a barátaival nagyon kedves, a többiekkel bárdolatlanul bunkó és úgy általában különös elképzelése van a világ működéséről.
Alan: Roger bátyám látott már albínó jegesmedvét
Stu: Tényleg? A jegesmedve fehér. Honnan tudta, hogy albínó?
Alan: Ez fekete volt.
Szereplők: Zach Galifianakis, Robert Downey Jr.
A rendező, Todd Philips minden bizonnyal látta a görög színészben rejlő potenciált, mert több filmben is szerepeltette őt. A Terhes társaságban igazából majdnem ugyanaz a karaktere, mint a Másnaposokban, csak más a neve — Ethan Trembley, aki Peter Highman agyára megy ebben az utazós vígjátékban. Ez a film még akkor készült, amikor az első Vasember film ugyan már kijött, de még mást is hajlandó volt Robert Downey Jr. csinálni.
Peter: Miért vannak apád hamvai egy kávés dobozban?
Ethan: Mert halott, Peter...
Szereplők: Zach Galifianakis, Steve Carell, Paul Rudd
Szintén Todd Philips keze alatt készült, bár ebben csak viszonylag rövid szerepet kapott. Zach itt Steve Carell karakterének a főnökét alakítja, aki — állítása szerint — képes az elmetrükkre. Közös jeleneteikben először néma elmecsatát vívnak, később az idióták vacsoráján viszont úgy lövöldöznek egymásra a levegőben, ahogy a gyerekek szoktak az iskolaszünetben. Bár Zach is nagyon vicces, igazából ebben a filmben Steve Carell viszi el a show-t a kitömött egérgyüjteményével és hülye beszólásaival.
Szereplők: ...nos, sokmindenki
A Funny or Die internetes sketch sorozatában Zach Galifianakis egy, a munkájához egyáltalán nem értő és bunkó műsorvezetőt alakít, aki mindent megtesz, hogy kényelmetlen helyzetbe hozza a vendégeit. Vendége volt például Natalie Portman, akitől megkérdezte hogy a V, mint vérbosszú után V alakúra borotválta-e magát odalent, illetve atyai ütlegelést mér a fiatal és elkanászodott Justin Bieberre. Ugyanakkor őt is számtalanszor beoltották a műsorban, mint például Jennifer Lawrence, aki a súlyával viccelődött. A poénok közti kellemetlen csend még viccesebbé teszi az egyébként is poénos - előre megírt - szituációkat.
Szereplők: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts
Cikkünk Zach Galifianakis humorosabb oldalára helyezi a hangsúlyt, de mégse szabad kihagyni Alejandro G. Iñárritu sokkal komolyabb hangvételű filmjét. A Birdman szól művészi identitásról, az elismerés utáni vágyról és a művészi önkifejezésről. Teszi ezt úgy, hogy az egész film egy hosszú snittnek tűnik, dinamikusan egybeolvadó jelenetekkel, ízléses CGI alkalmazással és egy zenével ami az elejétől a végéig követi a cselekményt. Kötelező darab!
