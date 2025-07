„Az a nő rászolgált a bosszúra. Mi pedig a halálra” Íme, Michael Madsen életének legjobb alakításai – Galéria

Fedőneve: Donnie Brasco

Bár Mike Newell mozijában Al Pacino és a visszatérésére készülő Johnny Depp kissé ellopják előle a reflektorfényt, Michael Madsen is szerepel a Fedőneve: Donnie Brasco-ban. Méghozzá nem is akárhogy! A lekapcsolni kívánt maffia keményfiúját olyan jól hozta Madsen, hogy minden jelenetének összes képkockájában harapható a feszültség. Ray karaktere egy olyan figura, akinek DNS-ébe bele van kódolva a robbanékonyság és a veszély. Nem véletlenül tudta őt ilyen jól alakítani a színész, akit most egész Hollywood gyászol, hiszen ezek a karakterek álltak neki igazán jól.

Thelma és Louise

Michael Madsennek egy csak ritkán látott oldalát ismerhettük meg Ridley Scott road movie-jában. Az érdes hangú sármőr Louise hűséges párjaként tűnik fel a moziban, és bár csupán egy mellékszerepet tölt be, mégis segít abban, hogy a Susan Sarandon által megformált kedvesének karakteríve kellő mennyiségű drámai mélységet kapjon.

A Thelam és Louise megmutatta Michael Madsen kedvesebb arcát (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Mulholland – A gyilkosságok városa

Ebben az '50-es évekbeli nyomozós noirfilmben Michael Madsen egy kemény, öltönyös igazságosztó bőrébe bújt bele. Karaktere tökéletesen illeszkedik a cinikus rendőrök közé, akik sajátos módszerrel tartják fent a rendet Los Angeles alvilágában. Noha Madsen itt egy kicsit visszafogottabb a megszokottnál, játékával és a puszta tekintetével is olyan erőt képes sugározni, hogy attól még a képernyő túloldalán is összerándul az ember gyomra.

Kutyaszorítóban

Ugyan, hogy felejthetnénk el Quentin Tarantino kultikus bűnfilmjének táncolással egybekötött „füllevágós” szekvenciáját? A világ itt, az 1992-ben megjelent Kutyaszorítóban vetítései során kapta fel a fejét igazán Michael Madsenre, aki zseniálisan vitte vászonra Mr. Blonde karakterét. Madsen csendes pszichopatájától még saját társainak is borsódzott a háta, hát még az ellenségei hogy féltek tőle. Egy biztos, ezután a film után már senki sem hallgatta ugyanolyan mosollyal az arcán a Stealers Wheel Stuck In The Middle With You című slágerét, mint azelőtt.