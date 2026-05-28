Ettől a horrortól sosem mersz többet üres szobába menni: Ilyen lett a Backrooms – Hátsó szobák

Miután manapság minden másodpercünket képernyő előtt töltjük, és megállás nélkül érnek bennünket az ingerek, ehhez a szórakoztatóiparnak is alkalmazkodnia kell. A Backrooms – Hátsó szobák pedig az első lépés afelé, hogy kiderüljön, megéri-e TikTok-trendek és netes rémtörtének alapján hollywoodi produkciókat készíteni. Kritikánkból pedig kiderül, a Backrooms élt-e a lehetőséggel, és képes volt-e meghonosítani az online horrort a mozitermekben.
Mielőtt azonban még eltévednénk a netes rémlabirintusban, jobb, ha már az előszobában térképet ragadunk, hogy megtudjuk, mivel is van dolgunk. A Backrooms eredete még 2019-re nyúlik vissza, mikor egy netes felhasználó egy irodaépület helyiségéről osztott meg egy képet, melyhez az alábbi szöveget írta:
Ha nem vagy elég óvatos, és a valóságból a rossz helyeken lépsz ki, a Backroomsban találod magad, ahol nincs más, csak a dohos, nedves szőnyeg bűze, az egyszínű sárga őrülete, a fénycsövek végtelen háttérzaja a maximális zúgásukkal, valamint nagyjából hatszázmillió négyzetmérföldnyi véletlenszerűen tagolt üres szoba, amelyek csapdájába eshetsz. És Isten irgalmazzon neked, ha meghallasz valamit kóborolni a közelben, mert az a valami k.rvára már meghallott téged.
A hely tehát egy végtelen útvesztő, melynek minden sarka veszélyt rejteget, ám mielőtt az a bizonyos valami elkapna minket, valószínűleg előbb őrülünk bele hátsó szobák fojtogató légkörébe. Ám mielőtt bárki azt hinné, ez egy valós helyszín (bár maga a kép tényleg egy létező üzlethelyiségben készült), mindenki megnyugtatunk, a Backrooms csak egy creepypasta, azaz a mai kor online rémtörténete, amiket a felhasználók gomba módjára terjesztenek szét a neten.
A történet 2022-ben újból életre kelt, mikor is az akkor mindössze 16 éves Kane Parsons egy 24 epizódból álló YouTube-sorozatot készített belőle, és egy-egy részt akár közel 100 millió megtekintést is elért. A közönség már ekkor jelezte, ez a fiú ennyi idősen is tehetségesebb, mint a hollywoodi tucathorrorok készítői, és új korszakot hozhat a zsáner történetében, ha megadják neki a lehetőséget. Erre pedig évekkel később napjaink legelvetemültebb stúdiója, az A24 jóvoltából került sor, akik bíztak Parsonsban, és a Backrooms végül mozikba került.
Az, hogy a Backrooms a nagy vászonra is eljutott, azért nagy szó, mert korábban csak egy creepypasta volt erre képes. A 2018-as Slender Man – Az ismeretlen ember viszont maximum a felejthető kategóriát ugrotta meg, így a Hátsó szobáknak valami nagyon ütőssel kellett előrukkolnia.
Bár az alapsztori adott volt, ehhez a Westworld, a Homeland: A belső ellenség és az Ash vs Evil Dead című sorozat írója, Will Soodik körített hozzá némi cselekményt. A mindössze 20 éves direktornak, Kane Parsonsnak pedig állítólag a rutinos horrorguru, Osgood Perkins segített be, a hírek szerint talán túlzottan is.
A falatnyi cselekmény mellett nagyon sok minden múlik az atmoszférán, valamint a színészeken. Utóbbira egy rossz szavunk nem lehet: Chiwetel Ejiofor egy könnyen azonosulható főhőst hoz, aki bármelyik másik filmben vitte volna a prímet, de legnagyobb pechére korunk legkiválóbb európai színésznőjével, A világ legrosszabb emberéből, az Érzelmi értékből, vagy a Cannes-ban is kitüntetett Fjordból ismert Renate Reinsvével kellett megosztania a képernyőt. Sokszor egy-egy pillantásukban egy teljes eredettörténet lapul meg, és igazából nem is a Hátsó szobákban rejtőzködő rettenettől kell igazán tartaniuk, hanem sakkal inkább saját traumáikkal szemben kell felvenni a kesztyűt.
A Backrooms attól különleges, hogy amíg a YouTube vagy a TikTok előtt ülve bármikor megállíthatjuk vagy kiléphetünk egy-egy rémisztő jelenet láttán, addig a moziban ezt nem tehetjük, maximum kimenekülhetünk a teremből egy kis friss levegő után kapkodva. És higgyük el, erre lesz is szükségünk a film megtekintése után. Sőt, azon se lennénk meglepődve, ha a nézők a hazafelé úton nem kérdőjeleznék-e meg, hogy már valóban a valóságban vannak-e, vagy még mindig a Backrooms egy hátsó szobájában bóklásznak reménytelenül.
Parsons mozija eszméletlenül beszippant, és hiába nyomasztó, lidérces vagy épp gyomorforgató olykor, pont ettől számít felüdülésnek a manapság készített, többnyire jumpscare-ekre és egyéb olcsó rémisztgetésekre épülő horrorok korszakában. Ereje egyrészt abban rejlik, hogy olyan ősi és mélyen emberi fóbiákra, mint például az ókori tanmesékben is megjelenő labirintusra vagy a bezártságtól való félelemre épít, amik sosem mennek ki a divatból.
Másrészt pedig a netes misztikum-faktor kimaxolása az, amitől működik az egész, amitől újszerűnek hat a mozinézők számára, bár a TikTok-generációnak még lehet, így is kicsit lassúnak hathat olykor. Ám, a Backrooms egyetlen nagy hibája is épp az imént említett misztikumhoz köthető: a film ugyanis pont akkor hasal el, mikor megpróbálja megmagyarázni saját magát, és ez már-már kínosan, vagy inkább megnevettetően nem áll jól neki.
A tudósok szerint a klausztrofóbia a Föld lakosságának legalább 7 százalékát érinti. Nos, ez nem hangzik soknak, de ez mégiscsak több mint 500 millió ember, és közülük senkinek sem ajánljuk a Backrooms – Hátsó szobák című filmet. De akik nem félnek a bezártságtól alapvetően, még azok is jó eséllyel fognak rémületükben belesüllyedni a moziszékben, csak aztán nehogy véletlenül örökre benne maradjanak. A Hátsó szobák új fejezetet nyithat a horror műfajában, teret nyitva az online vérfagyasztó népmesék világának, mert úgy tűnik, ebben bőven van potenciál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.