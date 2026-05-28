Ettől a horrortól sosem mersz többet üres szobába menni: Ilyen lett a Backrooms – Hátsó szobák

Miután manapság minden másodpercünket képernyő előtt töltjük, és megállás nélkül érnek bennünket az ingerek, ehhez a szórakoztatóiparnak is alkalmazkodnia kell. A Backrooms – Hátsó szobák pedig az első lépés afelé, hogy kiderüljön, megéri-e TikTok-trendek és netes rémtörtének alapján hollywoodi produkciókat készíteni. Kritikánkból pedig kiderül, a Backrooms élt-e a lehetőséggel, és képes volt-e meghonosítani az online horrort a mozitermekben.

A Backrooms – Hátsó szobák egy új korszak kapuja lehet a horrormozik történetében (Fotó: IMDb)

Mi is az a Backrooms, azaz a hátsó szobák, amitől most mindenki retteg?

Mielőtt azonban még eltévednénk a netes rémlabirintusban, jobb, ha már az előszobában térképet ragadunk, hogy megtudjuk, mivel is van dolgunk. A Backrooms eredete még 2019-re nyúlik vissza, mikor egy netes felhasználó egy irodaépület helyiségéről osztott meg egy képet, melyhez az alábbi szöveget írta:

Ha nem vagy elég óvatos, és a valóságból a rossz helyeken lépsz ki, a Backroomsban találod magad, ahol nincs más, csak a dohos, nedves szőnyeg bűze, az egyszínű sárga őrülete, a fénycsövek végtelen háttérzaja a maximális zúgásukkal, valamint nagyjából hatszázmillió négyzetmérföldnyi véletlenszerűen tagolt üres szoba, amelyek csapdájába eshetsz. És Isten irgalmazzon neked, ha meghallasz valamit kóborolni a közelben, mert az a valami k.rvára már meghallott téged.

Az első fotó, és az első sztori, ami megágyazott a Backrooms körüli felhajtásnak

A hely tehát egy végtelen útvesztő, melynek minden sarka veszélyt rejteget, ám mielőtt az a bizonyos valami elkapna minket, valószínűleg előbb őrülünk bele hátsó szobák fojtogató légkörébe. Ám mielőtt bárki azt hinné, ez egy valós helyszín (bár maga a kép tényleg egy létező üzlethelyiségben készült), mindenki megnyugtatunk, a Backrooms csak egy creepypasta, azaz a mai kor online rémtörténete, amiket a felhasználók gomba módjára terjesztenek szét a neten.

A történet 2022-ben újból életre kelt, mikor is az akkor mindössze 16 éves Kane Parsons egy 24 epizódból álló YouTube-sorozatot készített belőle, és egy-egy részt akár közel 100 millió megtekintést is elért. A közönség már ekkor jelezte, ez a fiú ennyi idősen is tehetségesebb, mint a hollywoodi tucathorrorok készítői, és új korszakot hozhat a zsáner történetében, ha megadják neki a lehetőséget. Erre pedig évekkel később napjaink legelvetemültebb stúdiója, az A24 jóvoltából került sor, akik bíztak Parsonsban, és a Backrooms végül mozikba került.