A Stranger Things ennél megúszósabb befejezést nem is kaphatott volna – Kritika

Egészen hátborzongató belegondolni, milyen gyorsan eltelt 10 év. Ugyanis 2016 nyarát írtunk akkor, mikor a Magyarországra éppen beköszönő Netflix hozott magával pár társasjátékozó kis srácot, no meg egy felettébb izgalmas történetet. Ez volt a Stranger Things, mely azóta a streamingtörténelem egyik legmeghatározóbb showműsorává nőtte ki magát. Az egész széria maga volt a „vibe” a kellemesen nosztalgikus atmoszférájával, körömrágóan izgalmas cselekményével és imádnivaló figuráival. Az egész sorozatnak volt egy sajátos bája és varázsa.

A Stranger Things szereplői a sorozat indulásakor (Fotó: Doug Peters)

Sajnos a múlt időt helyesen használhatjuk, ugyanis ezek közül szinte minden eltűnt a tavaly novemberben elstartoló 5. évadra. Érdektelenségbe fulladó jelenetek sokaságát, kellemetlen termékelhelyezés-cunamit, lélektelen karaktereket, valamint a mimikátlan Millie Bobby Brown és társai jóvoltából rémesen gyenge színészi játékot láthattak csak a nézők, már amikor éppen nem fagyott le a Netflix.

De ugye „innen szép nyerni”, ahogy mondani szokás, a sorozatot megalkotó Duffer testvéreknek még volt egy utolsó dobása, hogy egy több mint 2 óra hosszúságú befejező epizóddal kárpótolják a csalódott rajongókat, illetve minden szálat elvarrjanak. Cikkünk további része SPOILER-veszélyes!

A Stranger Things IMDb-n is elvérzett a finálé előtti utolsó résszel, amit Millie Bobby Brown mémbe illő alakításának is köszönhet (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Hát, ez pite volt!

Teher alatt kellett hát kinőnie a Stranger Things 5. évad 8. részének, de valahogy mégis sikerült neki. Az utolsó rész tétje Tizi és a többiek számára az volt, hogy sikerül-e leszámolniuk Vecnával, illetve kulcsra tudják-e zárni a „Hellyel lefelé” ajtaját. Az talán nem ér sokakat meglepetésként, hogy mindkét kérdésre igen a válasz, az viszont már jóval meglepőbb, hogy erre milyen hamar kerül sor.

Az utolsó fejezet katarzisa ugyanis már az epizód felénél megtörténik, ha lehet egyáltalán katarzisról beszélni. Tudniillik a több évadon keresztül, már-már tökéletesen felépített főgonoszt egy rettentően felejthető és kínosan középszerű végső csatában, rendkívül hamar, bármiféle csavar nélkül sikerül felülmúlnia Tizinek, miközben a csapat többi része egy Godzilla méretű szörnnyel vív ádáz küzdelmet, hogy aztán mindenki egy árva karcolás nélkül ússza meg az ütközetet.