Tarantino őrület Magyarországon: nálunk is bemutatják az új Kill Bill-t!

A 2003-as és a 2004-es moziszezon koronázatlan királya kétség kívül Quentin Tarantino volt, aki ebben a két esztendőben bocsátotta filmszínházakba a legendás szamurájmozik, valamint a legkiválóbb westernek hangulatát egyaránt megidéző Kill Bill-filmeket. A hidegen tálalt bosszúsztori Uma Thurmannel a főszerepben rögtön hatalmas rajongótáborra tett szert, akik mai napig jádekincsként kezelik ezt a véráztatta akciófilmet, mely hamarosan átvándorol tengeren túlról, és a Kill Bill nemsokára hazánkban is újbóli bemutatásra kerül!
Ugyan miért kellene ismét jegyet váltani egy filmre, amit több mint 20 éve láttunk már? Akár még jogosan is merülhetne fel a kérdés az átlagos mozilátogatókban, viszont ez így, ebben a formájában nem helytálló. Az újravágott Kill Bill ugyanis bőven tartogat meglepetéseket, amik miatt nemcsak a fanoknak lesz kötelező beülni egy vetítésre.
Tudniillik a Kill Bill – A teljes véres történet címre keresztelt összkép több extra beállítást, valamint bővített jelenetet is tartalmaz. Illetve egy eddig sosem látott szekvenciát is megcsodálhatunk, melyben bővebben ismerhetjük meg a csodálatos, ámde gyilkos tekintetű Lucy Liu kegyetlen fejvadászának, O-Ren Ishii-nek az eredettörténetét.
Akik viszont nem igazán bírnak egy átlag vetítést sem mosdószünet nélkül, azoknak azt javasoljuk, ne nagyon ragadjanak magukhoz extra mennyiségű szürcsölnivalót a büféből, mivel a Kill Bill – A teljes véres történet teljes játékideje nem kevesebb mint 275 minutum, azaz 4 óra 35 perc lesz!
Az újjászületett Kill Bill-re akár egyfajta vigaszdíjként is tekinthetnek a rajongók, hiszen Quentin Tarantino évek óta nem hajlandó utolsó, tizedik filmjével foglalkozni. A 63. születésnapját a múlt hónapban ünneplő rendezőzseninek ugyanis most csakis a család az első, ezzel együtt viszont nem teljesen zárkózott el a filmvilágtól.
A Quentin Tarantino filmográfia hamarosan nem a megszokott módon bővül, hiszen a direktor 30 év után ismét megcsillogtatja színésztudását is, és főszerepben fog feltűnni az Only What We Carry című drámában, melynek premierje egyelőre még ismeretlen.
Quentin Tarantino új filmje, illetve színészi szerepkörben történő visszatérése tehát még odébb van, de addig is itt lesz a fanoknak a Kill Bill – A teljes véres történet, melyet május 14-étől vetítenek a magyar mozikban, a film előzetesét pedig alább tudod megtekinteni.
