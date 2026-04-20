Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tarantino őrület Magyarországon: nálunk is bemutatják az új Kill Bill-t!

Kill Bill
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 19:45
Uma Thurman még egyszer visszatér, hogy bosszút álljon! No, nem, nem a Kill Bill 3. része érkezik meg a semmiből, hanem az első két fejezet egy újra és összevágott, eddig sosem látott változata, melyet hamarosan a Quentin Tarantino-filmek magyar szerelmesei is megtekinthetnek.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A 2003-as és a 2004-es moziszezon koronázatlan királya kétség kívül Quentin Tarantino volt, aki ebben a két esztendőben bocsátotta filmszínházakba a legendás szamurájmozik, valamint a legkiválóbb westernek hangulatát egyaránt megidéző Kill Bill-filmeket. A hidegen tálalt bosszúsztori Uma Thurmannel a főszerepben rögtön hatalmas rajongótáborra tett szert, akik mai napig jádekincsként kezelik ezt a véráztatta akciófilmet, mely hamarosan átvándorol tengeren túlról, és a Kill Bill nemsokára hazánkban is újbóli bemutatásra kerül!

'Kill Bill: Vol. 2' Movie Stills. Quentin Tarantino
Quentin Tarantino Kill Bill-je több mint 20 évvel a premierje után is sokak kedvence, nem véletlenül kerül ismét mozikba (Fotó: KPA/ Northfoto)

Extra jelenettel érkezik a magyar mozikba a Kill Bill

Ugyan miért kellene ismét jegyet váltani egy filmre, amit több mint 20 éve láttunk már? Akár még jogosan is merülhetne fel a kérdés az átlagos mozilátogatókban, viszont ez így, ebben a formájában nem helytálló. Az újravágott Kill Bill ugyanis bőven tartogat meglepetéseket, amik miatt nemcsak a fanoknak lesz kötelező beülni egy vetítésre.

Tudniillik a Kill Bill – A teljes véres történet címre keresztelt összkép több extra beállítást, valamint bővített jelenetet is tartalmaz. Illetve egy eddig sosem látott szekvenciát is megcsodálhatunk, melyben bővebben ismerhetjük meg a csodálatos, ámde gyilkos tekintetű Lucy Liu kegyetlen fejvadászának, O-Ren Ishii-nek az eredettörténetét.

Akik viszont nem igazán bírnak egy átlag vetítést sem mosdószünet nélkül, azoknak azt javasoljuk, ne nagyon ragadjanak magukhoz extra mennyiségű szürcsölnivalót a büféből, mivel a Kill Bill – A teljes véres történet teljes játékideje nem kevesebb mint 275 minutum, azaz 4 óra 35 perc lesz!

'Kill Bill: Vol 1' by Quentin Tarantino, USA, 2003.
Quentin Tarantino ajándék jelenettel lepi meg a magyar rajongókat is (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Mivel rukkol elő legközelebb Quentin Tarantino?

Az újjászületett Kill Bill-re akár egyfajta vigaszdíjként is tekinthetnek a rajongók, hiszen Quentin Tarantino évek óta nem hajlandó utolsó, tizedik filmjével foglalkozni. A 63. születésnapját a múlt hónapban ünneplő rendezőzseninek ugyanis most csakis a család az első, ezzel együtt viszont nem teljesen zárkózott el a filmvilágtól.

A Quentin Tarantino filmográfia hamarosan nem a megszokott módon bővül, hiszen a direktor 30 év után ismét megcsillogtatja színésztudását is, és főszerepben fog feltűnni az Only What We Carry című drámában, melynek premierje egyelőre még ismeretlen.

Quentin Tarantino új filmje, illetve színészi szerepkörben történő visszatérése tehát még odébb van, de addig is itt lesz a fanoknak a Kill Bill – A teljes véres történet, melyet május 14-étől vetítenek a magyar mozikban, a film előzetesét pedig alább tudod megtekinteni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu