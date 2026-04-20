Tarantino őrület Magyarországon: nálunk is bemutatják az új Kill Bill-t!

A 2003-as és a 2004-es moziszezon koronázatlan királya kétség kívül Quentin Tarantino volt, aki ebben a két esztendőben bocsátotta filmszínházakba a legendás szamurájmozik, valamint a legkiválóbb westernek hangulatát egyaránt megidéző Kill Bill-filmeket. A hidegen tálalt bosszúsztori Uma Thurmannel a főszerepben rögtön hatalmas rajongótáborra tett szert, akik mai napig jádekincsként kezelik ezt a véráztatta akciófilmet, mely hamarosan átvándorol tengeren túlról, és a Kill Bill nemsokára hazánkban is újbóli bemutatásra kerül!

Quentin Tarantino Kill Bill-je több mint 20 évvel a premierje után is sokak kedvence, nem véletlenül kerül ismét mozikba (Fotó: KPA/ Northfoto)

Extra jelenettel érkezik a magyar mozikba a Kill Bill

Ugyan miért kellene ismét jegyet váltani egy filmre, amit több mint 20 éve láttunk már? Akár még jogosan is merülhetne fel a kérdés az átlagos mozilátogatókban, viszont ez így, ebben a formájában nem helytálló. Az újravágott Kill Bill ugyanis bőven tartogat meglepetéseket, amik miatt nemcsak a fanoknak lesz kötelező beülni egy vetítésre.

Tudniillik a Kill Bill – A teljes véres történet címre keresztelt összkép több extra beállítást, valamint bővített jelenetet is tartalmaz. Illetve egy eddig sosem látott szekvenciát is megcsodálhatunk, melyben bővebben ismerhetjük meg a csodálatos, ámde gyilkos tekintetű Lucy Liu kegyetlen fejvadászának, O-Ren Ishii-nek az eredettörténetét.

Akik viszont nem igazán bírnak egy átlag vetítést sem mosdószünet nélkül, azoknak azt javasoljuk, ne nagyon ragadjanak magukhoz extra mennyiségű szürcsölnivalót a büféből, mivel a Kill Bill – A teljes véres történet teljes játékideje nem kevesebb mint 275 minutum, azaz 4 óra 35 perc lesz!

Quentin Tarantino ajándék jelenettel lepi meg a magyar rajongókat is (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Mivel rukkol elő legközelebb Quentin Tarantino?

Az újjászületett Kill Bill-re akár egyfajta vigaszdíjként is tekinthetnek a rajongók, hiszen Quentin Tarantino évek óta nem hajlandó utolsó, tizedik filmjével foglalkozni. A 63. születésnapját a múlt hónapban ünneplő rendezőzseninek ugyanis most csakis a család az első, ezzel együtt viszont nem teljesen zárkózott el a filmvilágtól.

A Quentin Tarantino filmográfia hamarosan nem a megszokott módon bővül, hiszen a direktor 30 év után ismét megcsillogtatja színésztudását is, és főszerepben fog feltűnni az Only What We Carry című drámában, melynek premierje egyelőre még ismeretlen.