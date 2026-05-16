Tudtad? Még második rész is készült az Egri csillagokhoz, de nem úgy, ahogy gondolnád 

Az 1968-ban bemutatott Egri csillagok nemcsak a magyar filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusa, hanem generációk közös élménye is lett az elmúlt évtizedek során. Várkonyi Zoltán monumentális alkotása Gárdonyi Géza azonos című regénye alapján készült, és a mai napig minden idők egyik legnézettebb magyar filmjének számít. A hősies történet, az emlékezetes karakterek, a legendás színészek és a grandiózus csatajelenetek miatt még ma is rengetegen rajonganak érte. Őket szeretnénk megörvendeztetni mai cikkünkkel, melyben néhány érdekességet gyűjtöttünk össze a filmről!

Képregényként is meghódította az olvasókat

Mielőtt a filmre térnénk, ejtenénk pár szót az alapműről, az azonos címre keresztelt Egri csillagokról, ami nemcsak regényként aratott hatalmas sikert! 1974-ben még képregény változat is készült belőle, amely először folytatásokban jelent meg a Heves Megyei Hírlap hasábjain. Az adaptációt Zórád Ernő grafikusművész alkotta meg Márkusz László egri újságíró közreműködésével. Ki tudja, valamelyik budapesti Comic Conon is belefuthat egyszer egy példányba egy szerencsés rajongó.

A törökök is imádják

Bár a regényben a törökök nem éppen kedvező színben vannak feltüntetve, Törökországban mégis az egyik legnépszerűbb magyar műnek számít. Az Egri csillagok iránt ott is komoly rajongás alakult ki, és a magyar regények közül talán csak A Pál utcai fiúk örvend nagyobb ismertségnek és szeretetnek nála.

Cecey Éva és Bornemissza Gergely, avagy Venczel Vera és Kovács István (Fotó: IMDb)

Az Egri csillagok igazi csillaghullás volt

Az 1968-as film joggal tekinthető a magyar filmgyártás egyik legnagyobb szuperprodukciójának. Ahogyan a modern hollywoodi blockbusterek, mint például egy új Bosszúállók-film, tömegeket képes megmozgatni világszerte, úgy számított ez a mozi is valódi kulturális eseménynek idehaza. Máig ez minden idők egyik legnézettebb magyar filmje, amelyre közel 5 millió (!) mozijegyet váltottak. A grandiózus alkotás ráadásul elképesztő szereplőgárdát vonultatott fel: Sinkovits Imre alakította Dobó Istvánt, Jumurdzsák figurája pedig örökre összeforrt Bárdy György nevével. A mellékszerepekben is a magyar színjátszás színe-java tűnt fel, többek között Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc, Zenthe Ferenc vagy éppen a más klasszikusokban is jeleskedő Latinovits Zoltán.