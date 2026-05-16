Tudtad? Még második rész is készült az Egri csillagokhoz, de nem úgy, ahogy gondolnád 

Az 1968-ban bemutatott Egri csillagok nemcsak a magyar filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusa, hanem generációk közös élménye is lett az elmúlt évtizedek során. Várkonyi Zoltán monumentális alkotása Gárdonyi Géza azonos című regénye alapján készült, és a mai napig minden idők egyik legnézettebb magyar filmjének számít. A hősies történet, az emlékezetes karakterek, a legendás színészek és a grandiózus csatajelenetek miatt még ma is rengetegen rajonganak érte. Őket szeretnénk megörvendeztetni mai cikkünkkel, melyben néhány érdekességet gyűjtöttünk össze a filmről!
Mielőtt a filmre térnénk, ejtenénk pár szót az alapműről, az azonos címre keresztelt Egri csillagokról, ami nemcsak regényként aratott hatalmas sikert! 1974-ben még képregény változat is készült belőle, amely először folytatásokban jelent meg a Heves Megyei Hírlap hasábjain. Az adaptációt Zórád Ernő grafikusművész alkotta meg Márkusz László egri újságíró közreműködésével. Ki tudja, valamelyik budapesti Comic Conon is belefuthat egyszer egy példányba egy szerencsés rajongó.
Bár a regényben a törökök nem éppen kedvező színben vannak feltüntetve, Törökországban mégis az egyik legnépszerűbb magyar műnek számít. Az Egri csillagok iránt ott is komoly rajongás alakult ki, és a magyar regények közül talán csak A Pál utcai fiúk örvend nagyobb ismertségnek és szeretetnek nála.
Az 1968-as film joggal tekinthető a magyar filmgyártás egyik legnagyobb szuperprodukciójának. Ahogyan a modern hollywoodi blockbusterek, mint például egy új Bosszúállók-film, tömegeket képes megmozgatni világszerte, úgy számított ez a mozi is valódi kulturális eseménynek idehaza. Máig ez minden idők egyik legnézettebb magyar filmje, amelyre közel 5 millió (!) mozijegyet váltottak. A grandiózus alkotás ráadásul elképesztő szereplőgárdát vonultatott fel: Sinkovits Imre alakította Dobó Istvánt, Jumurdzsák figurája pedig örökre összeforrt Bárdy György nevével. A mellékszerepekben is a magyar színjátszás színe-java tűnt fel, többek között Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc, Zenthe Ferenc vagy éppen a más klasszikusokban is jeleskedő Latinovits Zoltán.
Nemcsak a sztárok voltak óriásiak a filmben, hanem a háttérmunkálatok is! A forgatáshoz még az egri vár hatalmas másolatát felépítették Pilisborosjenő közelében, igaz, a díszlet főként fából készült. A munkálatok során egyszer váratlanul tűz ütött ki, a színészek pedig rémülten próbáltak menekülni. Várkonyi Zoltán azonban gyorsan felismerte a helyzet filmes erejét: visszarendelte a stábot és a szereplőket a lángoló díszletek közé, majd azonnal forgatni kezdett. Így a jelenetekben látható félelem és káosz teljesen valódi volt. A munkát csak akkor állították le, amikor a helyszín már tényleg életveszélyessé vált.
Évtizedek óta keringenek különféle történetek az Egri csillagok állítólagos bakijairól, ezek közül pedig messze a legismertebb a híres „karórás török” esete. A legenda szerint az egyik tömegjelenetben egy török harcos modern karórát visel, csakhogy ezt a jelenetet soha senki nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani. Már a videómagnók, de még a modern kiadások korszakában sem akadt olyan néző, aki egyetlen kikockázott jelenetben is meg tudta volna mutatni a hírhedt karórát.
Pierrot, azaz Marosi Z. Tamás nevét szinte mindenki ismeri a hazai zeneszakmában, de az talán kevesebben tudják róla, hogy játékfejlesztéssel is foglalkozott. Legismertebb munkája a 2006-ban megjelent Jumurdzsák gyűrűje volt, amelyet sokan afféle nem hivatalos Egri csillagok 2-ként emlegetnek. Az interaktív kalandjátékban ismét Bárdy György alakította a legendás félszemű törököt, Jumurdzsákot. A történet főhőse ezúttal egy Jonathan Hunt nevű New York-i újságíró, aki Eger virtuális másában nyomoz egy titokzatos professzor örökösei után, miközben egyre mélyebbre kerül egy különös rejtélyben, amelyben még az időutazás és maga Gárdonyi Géza neve is szerepet kap.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.