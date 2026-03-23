Világsztárok, szexi kosztümök és LEGO-birodalom Budapesten: Ilyen volt a 2026-os Comic Con

Különös dolog történt Budapesten a múlt hétvégén. A szuperhősök előbújtak a képregények hasábjairól, a videójáték-figurák elhagyták a pixelek világát és az animált mesehősök is hátrahagyták a tévéképernyőket, hogy mind-mind Budapestet tegyék meg új otthonukká. Erre a Budapest Comic Con 2026-os eseményén került sor, melyet március 21-22-én rendeztek meg.

A Comic Con 2026-ban is rengeteg izgalmas jelmezes figurát tartogatott (Fotó: Bors)

Budapest fantáziabirodalommá vált a 2026-os Comic Conon

Aki unatkozott a 2026-os Comic Conon, az ugyancsak eltévesztette a házszámot. A szervezők ugyanis mindent megtettek azért, hogy egy másodperc se teljen el eseménytelenül. Noha legtöbben egyértelműen azért látogattak el az eseményre, hogy olyan sztárokkal találkozhassanak mint a Csillagkapu Teal’c-je, azaz Christopher Judge, a Trónok harca óriása, Hafþór Júlíus Björnsson vagy a Harry Potter-filmek Lüke, vagy Luna Lovegoodja, Evanna Lynch, ám a Comic Con sokkal többet nyújtott holmi közönségtalálkozónál.

A Hegyhez, azaz Hafþór Júlíus Björnssonhoz kígyózó sorok álltak, hogy a rajongók egy-egy képet vagy aláírást kaphassanak kedvencüktől (Fotó: Bors)

A képregények, videójátékok, társasjátékok és a fantasy határtalan világának szerelmesei ugyanis itt leróhatták tiszteletüket kedvenc karaktereik és franchise-aik előtt. Emiatt a budapesti Hungexpót szó szerint elárasztották a legextrémebb a kosztümök: volt itt Jack Sparrow kapitány, Darth Vader, Sauron, Davy Jones, Rozsomák, Joker Pókember és Supergirl is.

Ilyen ikonikus arcok között járhattak-kelhettek az érdeklődők a hatalmas hangárban megrendezett zsibvásár sorai között, ahol LEGO-szettektől kezdve, fénykard-markolatokon át, a képregény-klasszikusokat és akciófigurákat vásárolhattak meg mementó gyanánt.

Az Ahsokának öltözött rajongó talán épp egy Ahsoka-játékfigurával szemezget (Fotó: Bors)

De aki meg akarta kímélni a pénztárcáját, az olyan programok közül választhatott mint közös társasjátékozás, videójáték-harc, sztárparádéval spékelt pódiumbeszélgetések, de még egy ringet is kihelyeztek a szervezők, ahol a HCW pankrátorai püfölték egymást a hatalmas érdeklődő tömeg előtt.