Nem kell a fénykardba dőlni: jön a Maul - Árnyak mestere második évada

A Star Wars rajongók fellélegezhetnek, Dave Filoni, a Lucasfilm vezetője bejelentette, hogy érkezik a Star Wars: Maul - Árnyak mestere sorozat második évada.

Nem kell elbúcsúznunk az elárult Sith mestertől, jön a Maul - Árnyak mestere folytatása (Fotó: YouTube)

Maul - Árnyak mestere sorozat: folytatódik a sötét kaland

A Maul - Árnyak mestere április elején debütált a Disney+ kínálatban. Ennyi év után még a legnagyobb Star Wars rajongók is szkeptikusan állnak minden újabb és újabb filmhez és sorozathoz, ami George Lucas univerzumát bővíti, hiszen az elmúlt hosszú évtizedek során készült nem is egy felháborító folytatás vagy éppen előzménytörténet. Azonban a Maul sorozat kellemes csalódást okozott még a legkényesebb fanoknak is.

A történet A klónok háborúja utáni időszakban játszódik. Maul egy alvilági szindikátus vezetője, aki egykori mestere, Palpatin ellen fordul és feltett szándéka elpusztítani a Birodalmat. Ehhez egy szokatlan szövetségesre lesz szüksége egy Jedi formájában. Az első, januárban debütált előzetes alapján nem igazán tudtuk elképzelni ezt a furcsa szövetséget, de azt biztosan megállapítottuk, hogy rendkívül sötét hangulatú darabbal bővül a Star Wars-univerzum.

Az április 6-án debütált első epizódok után nagy kő esett le a rajongók szívéről. Maul eddig igen mellőzött karaktere volt a Star Wars világának, így időszerű volt, hogy miután meghasonlott, kitagadta a mestere és elárulták a szindikátusai is, végre méltó figyelmet kapjon és útnak indíthassa saját bosszúhadjáratát. Az első évadnak még koránt sincs vége, az évadzáró stílusosan a Star Wars-napon, május 4-én kerül fel a streaming-szolgáltató kínálatába.

Darth Maul a korábbiakban nem kapta meg a kellő reflektorfényt (Fotó: ZUMA Press)

Szerették a rajongók a Maul első évadát

A kritika dicsérte a sorozatot remek látványvilága és a sötét hangvételhez illő zenei motívumok miatt. A korábbi Star Wars animációkban is a Sith-et szinkronizáló Sam Witwer tért vissza hűvös kimértségével, hogy megszólaltassa a sötét harcost. A hírek szerint Dave Filoni már bejelentette, hogy folyamatban van a második évad, de pontos premierdátumról még nincs információ. A rendezői székben továbbra is Brad Rau foglal helyet, az alkotók Dave Filoni és Matt Michnovetz. A szinkronhangok között az Oscar-díjra jelölt Wagner Moura is hallható, Brander Lawson karakterét szólaltatja meg.