Stifler mamája a csúcson, kicsi fia a süllyesztőben: hova tűnt Seann William Scott?

A kilencvenes és kétezres évek sztárja volt, mára azonban szinte teljesen eltűnt különböző sorozatok mellékszerepeiben. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt az Amerikai pite csajozógép Stiflerje, Seann William Scott?

Stilfer szerepében azonnal világhírű lett Seann William Scott Fotó: KPA Honorar & Belege

Amikor Seann William Scott a csúcson volt

Minden idők egyik leghíresebb tinifilmjében, a szüzességelvesztős Amerikai pitében ismerte meg őt a világ 1999-ben. Az infantilis partiállat és gátlástalan csajozógép Stifler szerepét teljesen ismeretlen színészként kapta meg, mindössze 8 ezer dolláros gázsi járt neki az első részért. A későbbiekért persze már dollármilliókra rúgott a gázsija, Scott tovább Amerikai pite-folytatásban szerepelt. A kétezres évek elején még úgy tűnt, nagy sztár lehet belőle, hiszen a Végső állomás, a Cool túra, a Hé, haver, hol a kocsim?, a Sulihuligánok vagy a Hazárd megye lordjai is hollywoodi sikerfilmeknek számítottak a közreműködésével.

Mi mindent tudunk róla?

Hollywood évekig ellátta jó szerepekkel, The Rock egyik első sikerfilmjében is ő alakította a másik főszerepet Fotó: KPA Honorar & Belege

A néhány nap múlva a 49. születésnapját ünneplő színész egy Minnesota állambeli kisvárosban jött a világra. Scott munkásosztálybeli családba született, és nem kevesebb mint hat féltestvér mellett nőtt fel. A keresztnevét Sean Connery után kapta, és -meglepő módon - senki sem emlékszik a családjában, hogyan került esetében végül két n betű a hivatalos születési anyakönyvébe. Tiniként a helyi moziban dolgozott és a plázában lógott, ahol ekkoriban a Shop-Show című filmet vetítették. Kevin Smith kultfilmje után határozta el, ő is színész akar lenni. Az első fontosabb szerepét egy Aerosmith videoklipjben (Hole in My Soul) kapta, de még az Amerikai pite forgatása előtt is áruházi eladóként, valamint állatkerti mozgóárusként kellett dolgoznia, hogy legyen miből megélnie.

A magánéletében épp az ellenkezője annak a karaktertípusnak, mint amit játszani szokott. Udvarias és introvertált, a nőkkel pedig pláne nagyon bátortalan volt egészen sokáig. Az első igazi barátnőjét 30 évesen találta meg. A szerelmi kapcsolatait is szereti távol tartani a nyilvánosságtól, de az azért kiderült róla, hogy a 2010-es évek elején a modell Lindsay Frimodt volt a párja, sőt a menyasszonya is. A házasság viszont a belsőépítész Olivia Korenberggel jött össze neki, ha nem is hosszú időre: 2019 és 2024 között alkottak párt, egy közös kislányuk született.