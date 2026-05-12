Cicciolina mellbimbóvillantása miatt változott a dresszkód: Ezekkel a ruhákkal sokkoltak a sztárok a Cannes-i Filmfesztiválon – Galéria

Idén már 79. alkalommal, május 12. és 23. között rendezik meg a festői Dél-Franciaországban a Cannes-i Filmfesztivált. Noha az ünnepi mozidömping elsősorban a díjakról és nagyszabású premierekről szól, legalább ekkora figyelem övezi az ezek előtt esedékes vörös szőnyeges bevonulásokat, melyek számtalanszor szolgáltattak beszédtémát a világsajtó számára. Mi több, némely dressz annyira botrányosra sikerült, hogy még szabályzatot is kellett módosítani miatta!
Hiába lesz várhatóan akár közel 30 fok is Cannes-ban, az idei évi dresszkódnak köszönhetően a sztároknak nem lesz lehetőségük túlzottan lenge, sokat mutató ruhát választani maguknak.
A Cannes-i Filmfesztivál 2026-os szabályzata ugyanis előírja, hogy a nőknek bokáig érő estéiben kell megjelenniük, a magas sarkú cipő viszont nem kötelező, így nem ismétlődhet meg Julia Roberts 2016-os botránya. Ami pedig a férfiakat illeti, ott is igen egyszerű a szabályzat: fekete nyakkendő vagy csokornyakkendő és szmoking a dresszetikett.
A magából igen sokat mutató Halle Berry-t tavaly hazazavaró szervezők ezzel az olyan, balhékat generáló ruhakölteményeknek szeretnék kiszorítani a vörös szőnyegről, mint például Cicciolina 1988-as meztelen ruhája.
Ám, Cannes-ban nemcsak pőre parádézások fordultak elő a vörös szőnyegen. Galériánkban olyan förtelmes dresszekből válogattunk a filmfesztivál történelméből, melyek a maguk idejében, de talán még azóta is vitatémának számítanak:
