Cannes nemet mondott a villantásokra: Halle Berry-nek át kellett öltöznie

78. alkalommal kerül megrendezésre 2025-ben a Cannes-i Filmfesztivál, és a temérdek figyelemreméltó alkotás mellett, melyek között szerepel egy magyar rövidfilm is, a szervezők által hozott új dresszkódra kapta fel a fejét a fél világ. A frissített öltözködési rend első áldozatára nem kellett sokat várni, Halle Berry személyében már a nyitónapon meglett az első sztár, akin kifogott az idei szabálymódosítás. A színésznő, aki az idei Oscar-gálán is okozott már kellemetlen pillanatokat, híres a cseppet sem keveset mutató ruháiról. A múlt héten New York-ban megrendezett Met-gálán például egy csíkos, félig átlátszó szettben lépett a vörös (pontosabban kék) szőnyegre, ráadásul Berry úgy vélte, a fehérnemű viselése sem volt indokolt aznap. Így nem csoda, hogy a Cannes-ban az idén bevezetett új szabály, miszerint a sztároknak kerülniük kell a túl sokat mutató, átlátszó vagy túlságosan kihívó dresszeket, az egykori Macskanőnek is feladta a leckét.

Halle Berry múlt heti ruhája már nem ment volna át Cannes rostáján (Fotó: PA)

Cannes ruhacserére kényszerítette Halle Berry-t

Az Oscar-díjas művésznőnek eredetileg más tervei voltak az öltözékét illetően, minden bizonnyal egy sokkal provokatívabb viseletet választott volna magának, de ezt már sosem tudjuk meg. Helyette végül egy fekete-fehér csíkos, hosszú dresszre esett a választása, mely némileg emlékeztet a Met-gálán hordott hacukára, csak jóval konszolidáltabb kivitelezésben. A nyitónap legrosszabb ruhájaként emlegetett viseletet magára öltő Halle Berry a fesztivál első sajtótájékoztatóján ki is tért erre a témára, és rendkívül korrekten és visszafogottan kommentálta az esetet:

Volt egy csodálatos, Gupta által tervezett ruhám, amit viszont ma mégsem tudok viselni. Nem fogom megsérteni a szabályokat, melyeknek a meztelenségre vonatkozó részét jó ötletnek tartom

- árulta el az 58 éves sztárszínész.

A gyors ruhacsere után végül ebben a dresszben jelent meg Cannes-ban az Oscar-díjas színésznő

(Fotó: JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE)

Macskanőből bírónő

Halle Berry azért is volt bajban az utolsó pillanatos ruhacsere miatt, mert semmiképp sem hagyhatta ki a nyitóeseményt, melyet a Robert De Niro által kapott életműdíj, illetve Quentin Tarantino köszöntőbeszéde koronázott meg. A színésznő ugyanis tagja Cannes 2025-ös sztárzsűrijének, és olyan neves kollégák társaságban fog "szakértősködni" a következő napokban, mint az a Juliette Binoche, aki egyben a zsűri elnöke is, illetve az idei Oscar-gálán egy díjjal megrövidített Jeremy Strong.