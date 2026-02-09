16 éves hagyomány tört meg: Brad Pitt letarolta a SuperBowl-t! Itt vannak az este filmes előzetesei

A SuperBowl magyar idő szerint hétfőre virradóan zajlott. Ez az esemény nem csak az amerikai foci szerelmeseinek egy óriási ünnep. Mivel a fél világ követi az eseményt, így a nagyszabású filmprodukciók is megragadják az alkalmat, hogy fél percenként 8 millió dollárt költsenek a reklám megjelenésre. Ezáltal mi is lehetőséget kapunk egy röpke szemlére, hogy mire számíthatunk a közeli jövőben... ami azt illeti, mire végigment az esemény, hatalmas meglepetéssel kellett szembesülnünk.
A Marvel idén két szuperprodukcióval is készül: a következő Pókember filmmel és a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésével. Nos, egy fikarcnyi másodpercet sem kaptunk ezekből... ez pedig egy döbbenetes dolog. Nagyjából 16 éve minden évben került ki egy-egy Super Bowl előzetes a szuperhősök aktuális kalandjáról és ez most először teljesen kimaradt. A sors érdekes fordulata, hogy még így se kerülnek ki a köztudatból, hisz kimaradásukat így is lehozzák az újságok — mint látjátok mi is — de a hype csökkenése és a Disney csökkent bizalma a franchise felé kézzel fogható. Hollywood kezd fellélegezni.
A Volt egyszer egy... Hollywood az a film volt, ahol Quentin Tarantino emléket állíthatott kedvenc filmtörténeti korszakának. Viszonylag kevés — avagy nem elegendő — reflektorfényt kapott Brad Pitt, akinek karakteréről a folyamat közben jött le, hogy mennyi potenciál van benne. Egész eddig szinte semmit nem láthattunk a David Fincher által rendezett folytatásból, már csak emiatt kitűnik ez az előzetes a SuperBowl 2026-os trailer felhozatala közül. Ráadásul iszonyat menő — a zenéjével, a hangulatával, érdekfeszítő bevágásaival abszolút hozza a Tarantino-vibeot. Libabőr.
A történet a nagysikerű A marsi című regény írója, Andy Weir másik sci-fi alkotásából merít ihletet. Itt az amnéziás Ryan Gosling kerül szokatlan barátságba egy űrlénnyel, hogy egy Földet fenyegető krízist közösen állítsanak meg. A sztori maga nem érződik annyira eredetinek, de a lényecske azért valahol aranyos, még bőven tudna valami meglepőt nyújtani.
Habár a Bosszúállók kimaradt, a DC alatt futó James Gunn-filmek újabb iterációja kapott némi frissítést. Milly Alcock első nagyobb lélegzetvételű előzetese után ez most egy rövidebb tartalom, de még így is láthatjuk Kryptot kiskutyaként és a DC univerzum ikonikus bolygóját, a Kryptont még az elpusztítása előtt.
A tavalyi év nem alakult túl jól a Pixar háza táján, miután az Elio a stúdió legrosszabbul teljesítő filmje lett. Az Agyugrász ideálisan visszahozza a Disney égisze alatt működő animációs csapatot, mert egyszerűen van benne lélek és egyediség. Ettől függetlenül az új előzetes nem ad túl nagy rálátást a korábbi betekintéshez képest... de azért még mindig jópofa.
Steven Spielberg 79 évesen is nyomja az ipart, újabb sci-fivel tér vissza a mainstreambe. Ezúttal az emberiség kerül egyre közelebb egy űrlény-invázióhoz, de a történet mégse erre fog összpontosítani, hanem arra ahogy az emberek igyekeznek felkészülni a krízisre. Igazi sztárparádéra lehet számítani, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo és Josh O’Connor is feltűnik mások között.
Újabb betekintést kaphattunk a Kathleen Jenner távozása utáni első Star Wars mozifilmbe. Pedro Pascal már korábban bebizonyította, hogy képes újszerű, menő hangulatot vinni a messzi-messzi galaxisba, az űrkalandot vegyítve a western elemeivel. Ez az előzetes kicsit viccesebbre veszi a figurát, ami a rajongók közt azért kavart némi ellenérzést, tényleges részlet a filmből nem derült ki.
Bizony, nem könnyen szabadulunk az Illumination Studios kis sárga figuráitól. A következő Minyonok film az 1920-as évek Hollywoodjába vezet minket, ahol a kis gézengúzok megidéznek egy lovecraft-i sötét démont kisbaba formában. Igen, ez tipikusan az az ötlet amit valaki nagyon fog imádni, másokat meg kiráz a hideg, középút nélkül. Az előzetesben látható rendező pedig valamiért nagyon hasonlít a Super Mariora.
...és ha már Super Mario: új röpke kedvcsinálót kapott a Chris Pratt, Charlie Day, Anya-Taylor Joy és Jack Black szinkronhangjával előretörő Super Mario Galaxis: A film. Ezúttal egy mókás jelenetet kaptunk a franchise cuki dínójáról, Yoshiról és egy valamiért kisbabává változott Luigiról és Marióról. Nem tudni mi lesz emögött, de már most jópofa!
