16 éves hagyomány tört meg: Brad Pitt letarolta a SuperBowl-t! Itt vannak az este filmes előzetesei

A SuperBowl magyar idő szerint hétfőre virradóan zajlott. Ez az esemény nem csak az amerikai foci szerelmeseinek egy óriási ünnep. Mivel a fél világ követi az eseményt, így a nagyszabású filmprodukciók is megragadják az alkalmat, hogy fél percenként 8 millió dollárt költsenek a reklám megjelenésre. Ezáltal mi is lehetőséget kapunk egy röpke szemlére, hogy mire számíthatunk a közeli jövőben... ami azt illeti, mire végigment az esemény, hatalmas meglepetéssel kellett szembesülnünk.

Brad Pitt a SuperBowl összes reklámjának az egyik legékesebb színfoltja (Fotó: Columbia Pictures)

Megjelenésük óta először hagyták ki a SuperBowlt — hol vannak a Bosszúállók?

A Marvel idén két szuperprodukcióval is készül: a következő Pókember filmmel és a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésével. Nos, egy fikarcnyi másodpercet sem kaptunk ezekből... ez pedig egy döbbenetes dolog. Nagyjából 16 éve minden évben került ki egy-egy Super Bowl előzetes a szuperhősök aktuális kalandjáról és ez most először teljesen kimaradt. A sors érdekes fordulata, hogy még így se kerülnek ki a köztudatból, hisz kimaradásukat így is lehozzák az újságok — mint látjátok mi is — de a hype csökkenése és a Disney csökkent bizalma a franchise felé kézzel fogható. Hollywood kezd fellélegezni.

The Adventures of Cliff Booth

A Volt egyszer egy... Hollywood az a film volt, ahol Quentin Tarantino emléket állíthatott kedvenc filmtörténeti korszakának. Viszonylag kevés — avagy nem elegendő — reflektorfényt kapott Brad Pitt, akinek karakteréről a folyamat közben jött le, hogy mennyi potenciál van benne. Egész eddig szinte semmit nem láthattunk a David Fincher által rendezett folytatásból, már csak emiatt kitűnik ez az előzetes a SuperBowl 2026-os trailer felhozatala közül. Ráadásul iszonyat menő — a zenéjével, a hangulatával, érdekfeszítő bevágásaival abszolút hozza a Tarantino-vibeot. Libabőr.

A Hail Mary küldetés

A történet a nagysikerű A marsi című regény írója, Andy Weir másik sci-fi alkotásából merít ihletet. Itt az amnéziás Ryan Gosling kerül szokatlan barátságba egy űrlénnyel, hogy egy Földet fenyegető krízist közösen állítsanak meg. A sztori maga nem érződik annyira eredetinek, de a lényecske azért valahol aranyos, még bőven tudna valami meglepőt nyújtani.