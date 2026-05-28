„Megérdemled a fájdalmat!” – Elképesztő, milyen gyomorforgató üzenetekkel támadták be a gyászoló Dulin Mettát

Óriási fájdalommal kell megküzdenie a Kőgazdag Fiatalok és az Ázsia Expressz sztárjának. Az egyébként mindig vidám és magabiztos Dulin Metta élete talán egyik legnehezebb időszakát éli át.

Dulin Metta elvesztette legkedvesebb társát (Fotó: TV2)

Dulin Metta fájdalmas sorokkal búcsúzik

Ugyanis elveszítette a legfőbb és legkedvesebb társát, aki kilenc éven át hűségesen állt mellette a mindennapokban. Metta egy érzelmes posztban, teljesen összeomolva búcsúzott az imádott kedvencétől:

Csak a csend és a könnyek jutnak mára. Dorombolj az egekben boldogan kiscicám. A kedvenc fehér macskám vagy örökké. Pont a születésnapodon aludtál el a legmélyebb álmodba, köszönöm neked a kilenc évet.

- írta ki Dulin Metta Instagram-oldalára.

Minősíthetetlen és gyomorforgató üzenetáradat

A mély gyász és a hömpölygő könnyek közepette azonban elképesztő dolog történt. Bár az ember azt gondolná, hogy egy ilyen tiszta és őszinte fájdalmat látva mindenkiben megmozdul az empátia, sajnos nem mindenki tudott együtt érezni a luxus világából megismert sztárral.

Néhány internetes troll és rosszakaró ugyanis olyan szintű, minősíthetetlen és gyomorforgató üzenetáradatot zúdított a gyászoló lányra, ami mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. Metta teljesen ledöbbent azon, hogy egyesekből mennyire hiányzik az emberi jóérzés:

Fel nem fogom, hogy hogyan lehet valaki annyira szívtelen, hogy olyanokat írogat, hogy »megérdemled a fájdalmat« »a kis korcs kit érdekel« és társai... Mérhetetlenül botrányos, hogy bárki képes ilyet kiengedni a száján üzenet formájában. Emberek, hahó! Mi értelme az ilyen megnyilvánulásnak? Ki sem fotózom őket, mert tényleg annyira undorítóak...!

Bár a gonosz, lelketlen és botrányos kommentek mélyen érintették, az Ázsia Expressz sztárja igyekszik a fényre és a pozitív energiákra koncentrálni. Szerencsére a rajongók és a jóérzésű követők többsége azonnal a védelmére kelt, és szeretetteljes szavakkal próbálják tartani benne a lelket ebben a nehéz időszakban. Metta végül nekik mondott köszönetet, és egy fontos üzenetet is megfogalmazott a világnak:

...köszönöm a sok sok, sok kedves es együttérző üzenetet. Csodás lenne a világ, ha mindenki kedves lenne!

A támadások és a szeretett kedvenc elvesztése már önmagában is épp elég lelki terhet jelentenek, ráadásul a rajongók jól tudják, hogy a csinos hírességnek a mindennapokban a saját egészségéért is komoly harcot kell vívnia. Szegény Metta ugyanis egy olyan rejtélyes kórral és egészségügyi problémával küzd, amit az orvosoknak még a mai napig nem sikerült pontosan kideríteniük, így a mostani gyászidőszakban még a megszokottnál is nagyobb szüksége van a külvilág támogatására és a pozitív megerősítésekre.