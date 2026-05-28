Megszólalt a TEK-főigazgató menesztése után Orbán Viktor

"Hajdu tábornok fantasztikus munkát végzett. A TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, a TEK-főigazgatójának, Hajdu Jánosnak a menesztése után.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / MIniszterelnöki Kabinetiroda

Eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára. A most kezdődő szolgálati szünethez erőt, egészséget kívánok!

- tette hozzá.