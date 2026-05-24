Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Demi Moore hálózsákban sokkolt a vörös szőnyegen: mutatjuk az Arany Pálma legizgalmasabb ruháit

arany pálma
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 12:52
Eva LongoriaPenélope CruzDemi Moore
Lezárult a Cannes-i Filmfesztivál, melyet idén is egy díjátadóval kerekítettek le. Az Arany Pálma ceremónián a legkülönösebb ruhakölteményekkel találkozhattunk.
Bodnár Dániel
A szerző cikkei

Tegnap este lezárult a Cannes-i Filmfesztivál, melynek záróünnepségén helyet adtak az Arany Pálma 2026-os díjkiosztójának is. A rendezvény ismét teret adott, hogy a sztárok megmutathassák stílusérzéküket, újító divatelképzeléseiket a vörös szőnyegen, melyekből az idei idényben utoljára készítettünk egy mindent lefedő galériát.

Demi Moore az Arany Pálma gálán
Ki bújt Demi Moore zsákjába az Arany Pálma gála alatt? (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Arany Pálma díjátadó, avagy mit hord már megint Demi Moore?

Demi Moore idén a filmfesztivál zsűrijeként vett részt Stellan Skarsgård és Chloe Zhao mellett és már a fesztivál fogadóeseményétől kezdve egészen a tegnapi napig tett azért, hogy róla beszéljünk. A leghétköznapibb pöttyös dressztől eljutottunk a tegnapi napig, amikor fogta és a zöld estélyi ruháját körbefonta egy nyakbavaló hálózsákkal – egy kifejezés, amit nem gondoltam, hogy le fogok írni. Kegyetlen fordulat lenne, ha kiderülne, hogy megidézve A szer című filmjét valójában egész este a fiatalkori énjét hordta a nyakában. 

A kommentek között többen egy hírhedt, agresszív wisbech-i hajléktalanhoz hasonlítják, aki jellemzően egy ágyhuzattal betakarva járja az utcákat.

Penélope Cruzon nem fog az idő vasfoga (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Az eseményen tiszteletét adta az öregedni nem kívánó Penélope Cruz. A latin szépség szinte mit sem változott az évek alatt, testét ezúttal tollak takarják – de mégse őrült meg vele annyira, mint egy másik híresség, akit majd a galériában láthattok. A színésznő a La Bola Negra (Fekete labda) című filmjét mutatta be a filmfesztiválon, mely bár díjat nem nyert, Cruz jelenléte mindig hálás – fiatalos, elegáns és vadítóan gyönyörű.

CANNES 2026 - The Closing Ceremony (Cérémonie De Clôture) Red Carpet
Eva Longoria stílusa utánozhatatlan (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Természetesen Eva Longoria nélkül nem lehetett teljes az esemény. A Született feleségek sztárja, a gyönyörű színész és modell a tőle megszokott aranyszínű motívumokban kápráztatta el a közönséget. Ő maga egyébként a L’Oréal Paris nagyköveteként vett részt a fesztivál eseményein, egyebek között a Lights on Women’s Worth programon, amely a női filmszakemberek tevékenységét és előretörését támogatja.

A Cannes 2026-os rendezvénysorozatától ezzel a galériával búcsúzunk – kattints rá!

IPA85009217 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026 - Final Evening - Red Carpet Closing Ceremony. Pictured is Demi Moore
Roselyn Sánchez - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 23 mai 2026. © Jacovides / Moreau / Bestimage Red carpet for the closing ceremony of the 79th Cannes International Film Festival Openin
Lena Mahfouf (Lena Situations) - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 23 mai 2026. © Jacovides / Moreau / Bestimage Red carpet for the closing ceremony of the 79th Cannes International Film
Aishwarya Rai - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 23 mai 2026. © Olivier Borde / Bestimage Red carpet for the closing ceremony of the 79th Cannes International Film Festival Opening cerem
Eva Longoria - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 23 mai 2026. © Jacovides / Moreau / Bestimage Red carpet for the closing ceremony of the 79th Cannes International Film Festival Opening c
IPA85009534 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026 - Final Evening - Red Carpet Closing Ceremony. Pictured: Geena Davis
IPA85009202 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026 - Final Evening - Red Carpet Closing Ceremony. Pictured is Zoe Saldana
IPA85003081 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026 - Final Evening - Red Carpet Closing Ceremony. Pictured: Begoña Vargas
IPA85002690 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026 - Final Evening - Red Carpet Closing Ceremony. Pictured: Polina Nioly Pushkareva
Le jury : Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Park Chan-wook, Demi Moore, Laura Wandel, Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Paul Laverty - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 23 mai 2
Galéria: Demi Moore hálózsákban vonult fel: Így festett az Arany Pálma 2026 vörös szőnyege
1/12
Tán nem végigcipelt valakit Demi Moore a vörös szőnyegen?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu