Demi Moore hálózsákban sokkolt a vörös szőnyegen: mutatjuk az Arany Pálma legizgalmasabb ruháit

Tegnap este lezárult a Cannes-i Filmfesztivál, melynek záróünnepségén helyet adtak az Arany Pálma 2026-os díjkiosztójának is. A rendezvény ismét teret adott, hogy a sztárok megmutathassák stílusérzéküket, újító divatelképzeléseiket a vörös szőnyegen, melyekből az idei idényben utoljára készítettünk egy mindent lefedő galériát.

Ki bújt Demi Moore zsákjába az Arany Pálma gála alatt? (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Arany Pálma díjátadó, avagy mit hord már megint Demi Moore?

Demi Moore idén a filmfesztivál zsűrijeként vett részt Stellan Skarsgård és Chloe Zhao mellett és már a fesztivál fogadóeseményétől kezdve egészen a tegnapi napig tett azért, hogy róla beszéljünk. A leghétköznapibb pöttyös dressztől eljutottunk a tegnapi napig, amikor fogta és a zöld estélyi ruháját körbefonta egy nyakbavaló hálózsákkal – egy kifejezés, amit nem gondoltam, hogy le fogok írni. Kegyetlen fordulat lenne, ha kiderülne, hogy megidézve A szer című filmjét valójában egész este a fiatalkori énjét hordta a nyakában.

A kommentek között többen egy hírhedt, agresszív wisbech-i hajléktalanhoz hasonlítják, aki jellemzően egy ágyhuzattal betakarva járja az utcákat.

Penélope Cruzon nem fog az idő vasfoga (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Az eseményen tiszteletét adta az öregedni nem kívánó Penélope Cruz. A latin szépség szinte mit sem változott az évek alatt, testét ezúttal tollak takarják – de mégse őrült meg vele annyira, mint egy másik híresség, akit majd a galériában láthattok. A színésznő a La Bola Negra (Fekete labda) című filmjét mutatta be a filmfesztiválon, mely bár díjat nem nyert, Cruz jelenléte mindig hálás – fiatalos, elegáns és vadítóan gyönyörű.

Eva Longoria stílusa utánozhatatlan (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Természetesen Eva Longoria nélkül nem lehetett teljes az esemény. A Született feleségek sztárja, a gyönyörű színész és modell a tőle megszokott aranyszínű motívumokban kápráztatta el a közönséget. Ő maga egyébként a L’Oréal Paris nagyköveteként vett részt a fesztivál eseményein, egyebek között a Lights on Women’s Worth programon, amely a női filmszakemberek tevékenységét és előretörését támogatja.