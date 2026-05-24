Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Arany Pálma 2026: Ilyen még nem volt! Dobálták a díjakat a cannes-i filmfesztiválon

cannes-i filmfesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 07:55
Stellan SkarsgardDemi Moore
Nem volt könnyű dolga a filmfesztivál zsűrijének, több díjat is megosztva adtak át a versenyzőknek. Az Arany Pálma hőn áhított díját végül csak egy valaki vihette el.
Bors
A szerző cikkei

A Francia Riviéra ismét megtelt a filmrajongó közönséggel és sztárokkal. Egy művészetet magasztaló hét után a Cannes-i Filmfesztivál záróeseményén végül kiosztották a jól megérdemelt díjakat, köztük a filmvilág egyik legrangosabb kitüntetését, az Arany Pálma-díjat.

Arany Pálma
Arany Pálma 2026: a legjobb férfi színész díját Emmanuel Macchia és Valentin Campagne kapta (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Arany Pálma 2026: Cristian Mungiu filmje, a Fjord vitte a legrangosabb díjat

A filmfesztivál idén is tárt karokkal fogadta a minőségi filmeket, ezúttal némileg háttérbe szorítva a nagyszabású projekteket, hogy jobban teret adjanak a független alkotásoknak. Nem is volt túl könnyű dolga a sokat látott zsűrinek, akiknek neve egybeforrt a filmvilággal: Park Csan-uk, Demi Moore, Chloé Zhao, Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty.

A rendezvény idén sem volt események nélküli. A vörös szőnyegen ismét láthattuk a legkülönlegesebb ruhákat, váratlan fordulatként a botrányos hátterű James Franco is megjelent, valamit hazánk gyönyörű modellje, a gyermekét szíve alatt hordó Palvin Barbi terhesen is tiszteletét tette az eseményen férje, Dylan Sprouse társaságában. A záróesemény előtt pedig John Travolta újfent jellegzetessé vált költősisakjában átvette az Cannes-i Filmfesztivál tiszteletdíját, ami kvázi az esemény életműdíjának felel meg – elmondása szerint ez a díj még az Oscaron is túlmutat.

Lássuk a díjazottakat, kik vihették át idén a filmfesztivál elismeréseit:

Cannes 2026 díjazottjai

  • Arany Pálma: Fjord (rendező: Cristian Mungiu)
  • Grand Prix nagydíj: Minotaur (rendező: Andrey Zvyagintsev)
  • Rendező (megosztva): Javier Calvo, Javier Ambrossi – The Black Ball; Pawel Pawlikowski – Fatherland
  • Színész (megosztva): Emmanuel Macchia, Valentin Campagne – Coward
  • Színésznő (megosztva): Tao Okamoto, Virginie Efira – All Of A Sudden
  • Zsűri díja: The Dreamed Adventure (rendező: Valeska Grisebach)
  • Forgatókönyv: Emmanuel Marre – A Man Of His Time

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu