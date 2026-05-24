Arany Pálma 2026: Ilyen még nem volt! Dobálták a díjakat a cannes-i filmfesztiválon

A Francia Riviéra ismét megtelt a filmrajongó közönséggel és sztárokkal. Egy művészetet magasztaló hét után a Cannes-i Filmfesztivál záróeseményén végül kiosztották a jól megérdemelt díjakat, köztük a filmvilág egyik legrangosabb kitüntetését, az Arany Pálma-díjat.

Arany Pálma 2026: a legjobb férfi színész díját Emmanuel Macchia és Valentin Campagne kapta (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Arany Pálma 2026: Cristian Mungiu filmje, a Fjord vitte a legrangosabb díjat

A filmfesztivál idén is tárt karokkal fogadta a minőségi filmeket, ezúttal némileg háttérbe szorítva a nagyszabású projekteket, hogy jobban teret adjanak a független alkotásoknak. Nem is volt túl könnyű dolga a sokat látott zsűrinek, akiknek neve egybeforrt a filmvilággal: Park Csan-uk, Demi Moore, Chloé Zhao, Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty.

A rendezvény idén sem volt események nélküli. A vörös szőnyegen ismét láthattuk a legkülönlegesebb ruhákat, váratlan fordulatként a botrányos hátterű James Franco is megjelent, valamit hazánk gyönyörű modellje, a gyermekét szíve alatt hordó Palvin Barbi terhesen is tiszteletét tette az eseményen férje, Dylan Sprouse társaságában. A záróesemény előtt pedig John Travolta újfent jellegzetessé vált költősisakjában átvette az Cannes-i Filmfesztivál tiszteletdíját, ami kvázi az esemény életműdíjának felel meg – elmondása szerint ez a díj még az Oscaron is túlmutat.

Lássuk a díjazottakat, kik vihették át idén a filmfesztivál elismeréseit:

Cannes 2026 díjazottjai