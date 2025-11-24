Aranyos titkot tartogat fiainak a Reszkessetek, betörők! sztárja — Így nézi a filmet mostanában Macaulay Culkin!

A karácsony közeledtével egészen biztosak lehetünk abban, hogy december végére a fülünkön fog kifolyni Mariah Carey és az All I Want For Christmas, valamint George Michael együttesének dala, a Last Christmas. A terítéken minden bizonnyal lesz sonka és halászlé, a kredenc csipkés terítője felett pedig Kevin kínozza szerencsétlen betörőket már 35 éve. Azóta Macaulay Culkin egy érdekes életen van túl a drogproblémák mélységeivel, melyből kilábalni látszik — ebben nagy segítségére van jegyese, Brenda Song és két fia, a négyéves Dakota és a hároméves Carson. Számukra lesz mit mesélni a közeljövőben, különös tekintettel a Reszkessetek, betörők! című filmre.

A korai Macaulay Culkin filmek és a botrányok óta a színész új életet kezdett Brenda Songgal (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE)

Macaulay Culkin fiai nem tudnak mindent apja múltjáról

Egyenesen öregnek érezhetjük magunkat, ha belegondolunk, hogy Macaulay Culkin már 45 éves lett idén. Az utóbbi hetekben nosztalgia turnén vett részt különböző amerikai mozikban, mely egy kitekintő a színész életútjára és hírnevét befuttató filmjeire egyaránt. Az egyik ilyen eseményen elmondta, hogy a Reszkessetek, betörők! című filmet rendszeresen megnézi gyermekeivel, mely számára egy teljesen más élmény, mint amit eddig megtapasztalt. Sőt, elmondta, hogy nagy meglepetést is tartogat számukra, melynek felfedésére várniuk kell még.

Fogalmuk sincs arról, hogy én vagyok Kevin. Még csak négy- és háromévesek, szeretnénk fenntartani az illúziót addig, amíg csak lehet.

A színész azt is kifejtette, hogy az idősebbik fia már kezdi kapizsgálni a dolgot.

Egyszer volt, hogy ágyba fektettem őt és kérdéseket tett fel a testvéreimről. Nem volt mit tenni, mutattam egy gyerekkori képet rólam és a hét testvéremről. Ezután rám mutatott és fennhangon azt mondta: Ez a fiú olyan, mint Kevin!

Az egykori gyerekszínész azt is elmondta, hogy miközben nézik a filmet, a nagyobbik fia, Dakota és ő többször utánozzák a film jellegzetes táncolós jelenetét, és hogy ezek miatt a különös, bensőséges dolgok miatt igazán szereti a gyerekeivel nézni a filmet. Ezt leszámítva egyébként a Culkin család a nyilvánosságtól elzárva élik az életüket, annyira normálisan és hétköznapian, amennyire az esetükben lehetséges.