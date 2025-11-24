Aranyos titkot tartogat fiainak a Reszkessetek, betörők! sztárja — Így nézi a filmet mostanában Macaulay Culkin!

A karácsony közeledtével egészen biztosak lehetünk abban, hogy december végére a fülünkön fog kifolyni Mariah Carey és az All I Want For Christmas, valamint George Michael együttesének dala, a Last Christmas. A terítéken minden bizonnyal lesz sonka és halászlé, a kredenc csipkés terítője felett pedig Kevin kínozza szerencsétlen betörőket már 35 éve. Azóta Macaulay Culkin egy érdekes életen van túl a drogproblémák mélységeivel, melyből kilábalni látszik — ebben nagy segítségére van jegyese, Brenda Song és két fia, a négyéves Dakota és a hároméves Carson. Számukra lesz mit mesélni a közeljövőben, különös tekintettel a Reszkessetek, betörők! című filmre.
Egyenesen öregnek érezhetjük magunkat, ha belegondolunk, hogy Macaulay Culkin már 45 éves lett idén. Az utóbbi hetekben nosztalgia turnén vett részt különböző amerikai mozikban, mely egy kitekintő a színész életútjára és hírnevét befuttató filmjeire egyaránt. Az egyik ilyen eseményen elmondta, hogy a Reszkessetek, betörők! című filmet rendszeresen megnézi gyermekeivel, mely számára egy teljesen más élmény, mint amit eddig megtapasztalt. Sőt, elmondta, hogy nagy meglepetést is tartogat számukra, melynek felfedésére várniuk kell még.
Fogalmuk sincs arról, hogy én vagyok Kevin. Még csak négy- és háromévesek, szeretnénk fenntartani az illúziót addig, amíg csak lehet.
A színész azt is kifejtette, hogy az idősebbik fia már kezdi kapizsgálni a dolgot.
Egyszer volt, hogy ágyba fektettem őt és kérdéseket tett fel a testvéreimről. Nem volt mit tenni, mutattam egy gyerekkori képet rólam és a hét testvéremről. Ezután rám mutatott és fennhangon azt mondta: Ez a fiú olyan, mint Kevin!
Az egykori gyerekszínész azt is elmondta, hogy miközben nézik a filmet, a nagyobbik fia, Dakota és ő többször utánozzák a film jellegzetes táncolós jelenetét, és hogy ezek miatt a különös, bensőséges dolgok miatt igazán szereti a gyerekeivel nézni a filmet. Ezt leszámítva egyébként a Culkin család a nyilvánosságtól elzárva élik az életüket, annyira normálisan és hétköznapian, amennyire az esetükben lehetséges.
Macaulay Culkin testvérek sokasága mellett lett sztár, ugyaninnen nőtt ki Kieran Culkin, aki szintén fontos szerepet játszik a filmvilágban, főleg a Scott Pilgrim a világ ellen és az Utódlás révén, valamint Oscar-díjával a Rokonszenvedés című filmjéért. A színész már a Reszkessetek, betörők!-ben is feltűnt, mint Kevin folyton bepisilő kisöccse, Fuller. Ugyanakkor számára a hírnév nem volt annyira döcögős és ambivalens, mint testvérének. Legutóbbi interjújában elmondta, hogy kifejezetten sajnálta bátyjának sorsát.
Már akkor, gyerekként is azt gondoltam hogy ez nagyon rossz lehet neki. Szerencsétlen srác még kicsi volt, és csak próbálta elfogadni ezt a hatalmas hírességet, mint valóság.
A fentebbi aranyos történet is azt mutatja, hogy Macaulay Culkin a nehezén már túl van és a filmezéstől teljesen a gyermeknevelésre összpontosítja a figyelmét.
