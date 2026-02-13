Mégsem olyan balszerencsés péntek 13-a? 17 év után folytatást kap mindenki kedvenc kaszabolós horrorja!

Évszázadokat, sőt akár évezredeket is visszamehetnénk az időben, talán akkor sem találjuk meg, mikor, honnan és a legégetőbb kérdés, miért is alakult ki a péntek 13-ától való félelem? A pénteki nap a baljós 13-as számmal való egybeesésétől való félelem vallási és történelmi hiedelmekből alakult ki, és sokakban akkora paranoiát képes kiváltani, hogy még otthonukat sem hajlandóak elhagyni a mai napon. Az egyszerű pszichológiai jelenségen alapuló, balszerencsétől való rettegést közel öt évtizeddel ezelőtt Hollywood is meglovagolta, a Péntek 13-filmekből pedig mára napjaink egyik legnagyobb kaszabolós horror-franchise-a vált.

Jason Vorhees is felelős péntek 13 babonás státuszáért (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Jason már majd’ egy tucatszor eljött értünk

1980-ban talán még maga a direktor, Victor Miller sem gondolta volna, hogy egy tóparton tiniket trancsírozó maszkos gyilkos sztorijából minden idők második legjövedelmezőbb horror-franchise-át készíti el.

A Péntek 13-ból viszont tényleg ez lett a maga több mint 900 millió dolláros összbevételével, mellyel olyan kultklasszikokat utasít maga mögé mint a Rémálom az Elm utcában, A texasi láncfűrészes vagy a Fűrész, és csak a Halloween tudta őt megelőzni ezen a rangos listán.

Noha a hátborzongató filmszéria színvonala az első epizód óta fokozatosan és drasztikusan csökkent, népszerűsége stabilabb lábakon áll mint maga a főszereplő, Jason Vorhees, aki eddig összesen tizenegy alkalommal bukkant fel a vásznon (az első részben még nem ő volt a gyilkos), hogy mindig a lehető legextrémebb és legkreatívabb módon végezzen áldozataival.

Jason végre visszatér, egy új Péntek-projekt van készülőben (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Legutóbb 2009-ben rúgta be a mozik ajtajait egy felemásra sikerült remake-kel, majd mély álomba szenderült, amiből úgy tűnt, talán már sosem fogja senki sem felrázni.

Hamarosan streamingen is péntek 13-at mutat a naptár

A horror zsánerének szerelmesei viszont ismét belebújhatnak Jason Vorhees-mintás pizsamájukba, hiszen a maszkos gyilkos hamarosan felkel 17 éve tartó szunyókálásából.

Előbb streamingen térhetünk vissza a Kristály-tóhoz a Crystal Lake című sorozat jóvoltából, mely az 1980-as első fejezet sorozat formájában elkészülő remake-je lesz, méghozzá napjaink egyik legelvetemültebb, A texasi láncfűrészest is feltámasztó A24 stúdió jóvoltából. A széria forgatását 2025 októberében fejezték be, a premier pedig az év második legbalszerencsésebb napján, azaz 2026. november 13-ára várható.