Hivatalos: leszbikus szerelemmel robban be a Bridgerton család 5. évada – Itt az előzetes

Alighogy kihevertük a Bridgerton család 4. évadának eseménydús történéseit, az alkotók máris sokkoltak minket az új évad rövid, de annál velősebb bejelentésével, ami garantáltan sokaknál kiveri a biztosítékot.
Percekkel ezelőtt érkezett a Netflix bejelentő videója a Bridgerton család 5. évadával kapcsolatban. A kevesebb mint 1 percből megtudtuk, kik állnak majd az új évad középpontjában. A Hannah Dodd által alakított Francesca Bridgerton és Masali Baduza, aki Michaela Stirling szerepét játszotta, csupán egy rövidke snitt erejéig látszanak, de ebből is egyértelművé válik, hogy a Bridgerton család új évada a két fiatal nő románcára fókuszál majd.
Ez biztosan sokaknál kiveri majd a biztosítékot, Julia Quinn regényeinek rajongói már attól sem voltak elragadtatva, hogy a szériában nemcserés támadás áldozatául esett Michael Stirling, akiből Michaela Striling lett. Abban az esetben, ha a forgatókönyv követni akarja a regények cselekményét, a következő lépés az, hogy a megözvegyült Francesca Bridgerton és elhunyt férjének unokatestvére között kibontakozzon a szerelmi szál. Lehet, hogy a Bridgerton sorozat ezzel a húzással fogja elkapálni könnyen jött és hirtelen nagyra nőtt sikerét, mivel a Netflixszel szemben már hosszú évek óta él a kritika, hogy túlzásokba esik, ha LMBTQ+ témákról van szó.
A két főszereplőnk leleplezése mellett az 5. évad helyszínéből is kaptunk egy kis ízelítőt. A korábbi évadokból kiderült, hogy John Stirling hazája a zord időjárású, de annál szebb Skócia, a most bemutatott videó vágóképeiből pedig egyértelműen következtethetünk arra, hogy a két fiatal lány nem Londonban tölti a következő szezont. Premierdátumról egyelőre nincs hír, de a képsorokból az is kiderül, hogy már elkezdődött az új Bridgerton évad forgatása is.
A Bridgerton család 4. évada Benedict Bridgerton (Luke Thompson) és Sophie Baek (Yerin Ha) szerelmének alakulását követte. Ugyan ez a szerelem volt a fő szál, mégis ez volt a Bridgerton sorozat eddigi legmozgalmasabb évada. Kezdve Violet Bridgerton és Lord Anderson titkos románcával, folytatva Penelopeval, aki úgy döntött, leteszi Lady Whistledown pennáját és még egy szörnyű tragédia is belefért ebbe a 8 epizódba. Francesca ugyanis nem tudta sokáig kiélvezni a házaséletet, férje, John Stirling tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után már az özvegyi léttel kellett megbirkóznia.
