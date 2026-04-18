Jövőre érkezhet a Wonka 2 — te ismered a többi elborult csokigyárost?

Karcsi és a csokoládégyár — lehet így még nem hallottad, de valójában ez az 1964-ben íródott Roald Dahl regény indította útjának a félőrült Willy Wonka történetét, aki az ismert világ legfurcsább csokoládé manufaktúráját hozta létre, szemben állva a rettegett édesség-maffiával. A mesét legutoljára Paul King dolgozta fel 2023-ban Timothée Chalamet főszereplésével, ami a gyár megépítésének furcsa körülményeiről szól. A film a szakma és a nagyobb közönség szeretetét is elnyerte és a mozikban is egy igazi kasszasiker volt, így szinte elkerülhetetlennek tűnik a folytatás.

Timothée Chalamet párja, Kylie Jenner még augusztusig élvezheti szerelme közelségét — utána forog a Wonka 2! (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Wonka 2 lesz Timothée Chalamet Oscar bukása utáni első munkája

Paul King, aki a két Paddington filmet rendezte és aki a távolabbi jövőben a Labubu filmet is gondozza, már 2024-ben pedzegette a Wonka folytatását és most bennfentes információk szerint úgy tűnik idén augusztusban forog a kamera a második részhez. Ez lesz Timothée Chalamet első munkája a Marty Supreme után, amely sajnálatára pont lecsúszott az Oscar-díjról. A források szerint a kifejezetten művészfilmekből ismert Saoirse Ronan is szerepet kaphat ebben a projektben.

Igaz, hogy még hivatalos bejelentés nincs az újabb felvonás érkezéséről, de a Warner Bros gyanúsan lefoglalt egy megjelenési dátumot 2027. december 17-re, ami jelenleg a CÍM NÉLKÜLI WB CSALÁD FOLYTATÁS munkacímet viseli. Az elcsepegtetett információk alapján ez a Wonka 2 megjelenését jelezheti.

Sokak számára mégis Johnny Depp marad Willy Wonka

Tim Burton rendezésében készült a Charlie és a csokigyár 2005-ben, ami máig élénken van a közönség emlékezetében. Ez a film pedig tényleg olyan, mint a rendezőnek a tipikusabb elborulásai, mely közepén, az élénk masinák robaja között ott fürdőzik szerepében Johnny Depp, akire szinte rá sem lehet ismerni. De most őszintén, ha egymás mellé rakjuk Jack Sparrowt és az élénk gyárigazgatót, hihetetlennek tűnik, hogy ez a két ember ugyanaz. Végképp komoly pálfordulás volt ehhez képest Timothée Chalamet karaktere, akiben bár volt némi játékosság, de azért nem annyira őrült, mint Depp. Tudni kell viszont, hogy még csak nem is Johnny Depp volt a legőrültebb mind közül.