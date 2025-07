20 éves a film, ami egy életre elvette a kedvünket a csokievéstől

A Charlie és a csokigyár látványvilága ma is megállja még a helyét (Fotó: KPA/ Northfoto)

Kicsi a bors, de erős

Bár kétségtelen, hogy mindenki szívét-lelkét beletette a filmbe, de az biztos, senki sem dolgozott annyit ezen a mozin, mint Deep Roy. Az umpa-lumpákat egy emberként megformáló kenyai-brit színésznek ugyanis minden egyes mozdulatát több száz alkalommal meg kellett ismételnie. A stúdió viszont méltányolta Roy állhatatos munkabírását, és megemelték a fizetését kereken 1 millió dollárra.

Önpromó Tim Burton-módra

Charlie és családja Batman univerzumában élnének? A szemfülesek ugyanis kiszúrták, hogy a családfő, Mr. Bucket egy fogkrémgyárban dolgozik, melyben az egyik terméknek a neve Smylex (magyarul: Vigyorex). Különös egybeesés, hogy a szintén Tim Burton által rendezett Batman-filmnek a fő gonoszának, a Jack Nicholson által alakított Jokernek ugyanezen a néven futott a vegyi fegyvere. Bár nagy eséllyel csak arról van szó, hogy a direktor visszakacsintott egy korábbi művére, mintsem, hogy Willy Wonka a gothami igazságosztóhoz hasonló szuperhős lenne.

Csak semmi animált rágcsáló!

Noha Tim Burton nem veti meg annyira számítógépes utómunkálatokat, mint kollégája, az épp Zendaya és Tom Holland társaságában forgató Christopher Nolan, Hollywood csodabogara a diótörő jelenet készítése során különös kéréssel fordult a stábhoz. Ragaszkodott hozzá, hogy a képsorokat valódi mókusokkal rögzítsék, ezért berendelt a forgatásra 40 idomított mókust, akik szorgosan törték is fel a kamera kedvéért a diókat.

A Tim Burton-filmekben nem hiánycikk a számítógépes animáció, de a direktor ennél a jelenetnél ragaszkodott az élő mókusokhoz (Fotó: KPA/ Northfoto)

Mérföldkő

Gyakorta szoktunk a mérföldkő kifejezéssel élni, ám ez most is indokolt. Ugyanis a Charlie és a csokigyár volt az idén már a csőd szélére kerülő Warner Bros. stúdió utolsó filmje, ami megjelent VHS-kazettán is.

Johnny Depp csókjáért bármit

Charlie egyik nagymamáját alakító Liz Smith-nek felajánlották mindkét nagyi szerepét, és a legendás angol színésznő az alapján választotta ki, melyik nagyszülő bőrébe akar bújni, hogy a szkriptből kiderítette, kettejük közül ki fogja megpuszilni a napjainkban már a hollywoodi visszatérésén dolgozó Johnny Deppet a cselekmény egy pontján.