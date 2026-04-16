Ez most komoly? Kiszivárgott a Trónok harca-film címe, de nem csak ez derült ki

Lassan már kezdi is elfelejteni a Trónok harca rajongói, milyen alattomosan elbántak velük kedvenc sorozatuk készítői a történelmien alávaló lezárással évekkel ezelőtt. Erről gondoskodtak az elmúlt esztendőkben megjelent spinoffok, de amennyiben ez nem lenne elég, úgy most egy újabb zseniális tervvel álltak elő: érkezik a Trónok harca-mozifilm is, így George R.R. Martin fejéből kipattant univerzum végre eljut a nagy vászonra, sőt, a projektnek már címe is van!
A tervezés alatt álló Trónok harca-mozifilm nem kevesebb, mint 300 évvel a fő sorozat legelső epizódja előtt fog játszódni, tehát A hét királyság lovagja 100 és a Sárkányok háza 200 éves időugrását is meghaladja majd. A cselekmény középpontjában pedig nem más fog állni, mint I. Aegon és az ő hódításai, melyek során a hét királyságból hatot sikeresen egyesít. A film pedig a cselekményéhez hűen az Aegon’s Conquest, azaz Aegon hódítása munkacímet fogja viselni, melyet a Las Vegas-i Cinema Conon jelentettek be az alkotók. Ám, miután ez még csak a forgatási munkálatokon használatos cím, a mozikba jó eséllyel már másként fog eljutni.
Már amennyiben valóban eljut oda. Ugyanis, ha a Paramount valóban sikeresen felvásárolja a Trónok harca jogait is birtokló stúdiót, akkor könnyen elképzelhető, hogy a jelenleg a Warner tervezőasztalán heverő produkciókat az érkezésük lendületével a kukába is söpri az új vezetőség.
De ne szaladjunk ennyire előre a negatív jövőképekbe, és tételezzük fel, hogy minden sínen van a Trónok harca-mozi elkészültéhez az alkotók számára. De kik is felelősek abban, hogy a sárkányvilág a mozivásznon rakjon fészket?
A projektről továbbra sem sokat tudni, csak annyit, hogy a Beau Willimon névre hallgató forgatókönyvíró biztosan dolgozik rajta. Ez pedig egyáltalán nem rossz előjel, hiszen az ő neve eddig egyenlő volt a sikerrel. Neki köszönhetjük például a Star Wars népszerű spinoff-ját, az Andort, illetve a Hollywood felé rendszeresen sikertelenül visszakacsintó Kevin Spacey utolsó nagy dobását, a Kártyavárt is.
A Trónok harca-mozi tehát már öblös sárkányszárnycsapásokkal süvít a filmszínházak felé, azonban jócskán vannak még produkciók, melyekre érdemes lesz odafigyelni, és ezek nem is hatnak annyira távolinak a filmmel ellentétben.
Ilyen például a júniusban már a 3. évadával jelentkező Sárkányok háza, aminek főszereplője, Fabien Frankel nemrég Budapesten járt és meg is osztott néhány kulisszatitkot a várva várt folytatásról. De hamarosan jön az HBO Max-sorozatok nézettségi listájának első helyéért a Vészhelyzet Pittsburghben-nel viaskodó A hét királyság lovagja 2. évada is, ám egyelőre annak a munkálatai még szünetelnek egy rettenetes katasztrófa miatt. Az viszont biztos, hogy a Trónok harca-univerzum csillaga újra fényesen ragyog, és a fanoknak a mozifilm érkeztéig nem lesz ideje unatkozni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.