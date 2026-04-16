Ez most komoly? Kiszivárgott a Trónok harca-film címe, de nem csak ez derült ki

Lassan már kezdi is elfelejteni a Trónok harca rajongói, milyen alattomosan elbántak velük kedvenc sorozatuk készítői a történelmien alávaló lezárással évekkel ezelőtt. Erről gondoskodtak az elmúlt esztendőkben megjelent spinoffok, de amennyiben ez nem lenne elég, úgy most egy újabb zseniális tervvel álltak elő: érkezik a Trónok harca-mozifilm is, így George R.R. Martin fejéből kipattant univerzum végre eljut a nagy vászonra, sőt, a projektnek már címe is van!

A Trónok harca-film már szinte biztosan érkezik, és már az sem titok, miről fog szólni (Fotó: Hbo)

Aegon király, westwerosi király vágtat fakó… sárkányán?

A tervezés alatt álló Trónok harca-mozifilm nem kevesebb, mint 300 évvel a fő sorozat legelső epizódja előtt fog játszódni, tehát A hét királyság lovagja 100 és a Sárkányok háza 200 éves időugrását is meghaladja majd. A cselekmény középpontjában pedig nem más fog állni, mint I. Aegon és az ő hódításai, melyek során a hét királyságból hatot sikeresen egyesít. A film pedig a cselekményéhez hűen az Aegon’s Conquest, azaz Aegon hódítása munkacímet fogja viselni, melyet a Las Vegas-i Cinema Conon jelentettek be az alkotók. Ám, miután ez még csak a forgatási munkálatokon használatos cím, a mozikba jó eséllyel már másként fog eljutni.

Már amennyiben valóban eljut oda. Ugyanis, ha a Paramount valóban sikeresen felvásárolja a Trónok harca jogait is birtokló stúdiót, akkor könnyen elképzelhető, hogy a jelenleg a Warner tervezőasztalán heverő produkciókat az érkezésük lendületével a kukába is söpri az új vezetőség.

Kit Harington és Emilia Clarke aligha fognak visszatérni szerepeikben, hiszen a Trónok harca-film sztorija jóval az ő idejük előtt játszódik majd (Fotó: Hbo)

Jó kezekben van a Trónok harca-film

De ne szaladjunk ennyire előre a negatív jövőképekbe, és tételezzük fel, hogy minden sínen van a Trónok harca-mozi elkészültéhez az alkotók számára. De kik is felelősek abban, hogy a sárkányvilág a mozivásznon rakjon fészket?

A projektről továbbra sem sokat tudni, csak annyit, hogy a Beau Willimon névre hallgató forgatókönyvíró biztosan dolgozik rajta. Ez pedig egyáltalán nem rossz előjel, hiszen az ő neve eddig egyenlő volt a sikerrel. Neki köszönhetjük például a Star Wars népszerű spinoff-ját, az Andort, illetve a Hollywood felé rendszeresen sikertelenül visszakacsintó Kevin Spacey utolsó nagy dobását, a Kártyavárt is.