Kevin Spacey hajléktalan lett - Hollywood kegyvesztettjeként tengeti napjait

Kevin Spacey megdöbbentő részletet árult el jelenlegi élethelyzetéről. Az Oscar-díjas színész elismerte, hogy hajléktalanná vált, és az elmúlt évek során kialakult jogi és pénzügyi terhek miatt hotelekben, valamint Airbnb szállásokon kell élnie.

Kevin Spacey, aki egykor a csúcson volt, most Hollywood kegyvesztettje lett / Fotó: Antonino D'Esposito / Northfoto

Kevin Spacey szállodákban tengeti napjait

Kevin Spacey a The Telegraph-nak adott interjújában meglepő őszinteséggel beszélt a jelenlegi helyzetéről. A Kártyavár sorozat sztárja, aki egykor a csúcson volt, most azt közölte, hogy hajléktalan és különböző ideiglenes szálláshelyeken kell élnie:

Szállodákban, Airbnb-kben lakom, oda megyek, ahol munkát kapok.

Kevin Spacey szexuális zaklatási botrányai miatt került ebbe a helyzetbe. A több évig tartó jogi ügyek ugyanis jelentős anyagi megterhelést okoztak számára és bár nem jelentett csődöt, ezt a lehetőséget is mérlegelnie kellett. Az Oscar-díjas színész úgy fogalmazott, hogy életvitele az utóbbi időben a pályája kezdeti időszakát idézi, amikor oda ment, ahol munkát kapott. Jelenleg is hasonló módon vállal szerepeket, ott tartózkodik, ahol éppen dolgozik.

Kevin Spacey-t négy férfi vádolta meg szexuális zaklatással / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Kevin Spacey Hollywood kitaszítottja lett

Kevin Spacey azonban alig kap új szerepet, így a bevételei is jelentősen visszaestek. Az egykor csúcson lévő sztár most Hollywood kegyvesztettje lett. Ennek oka pedig az, hogy Kevin Spacey-t négy férfi is megvádolta szexuális zaklatással, és bár 2023-ban a bírósági eljárások során felmentették a legtöbb vádpont alól, az azt követő időszak különösen megterhelő volt számára. A jelentős jogi költségek miatt ugyanis elveszítette baltimore-i otthonát, ahol 12 éven keresztül lakott. Továbbá az Oscar-díjas színész bevallotta, hogy a személyes tárgyainak nagy részét is kénytelen volt raktárakba vinni, mivel jelenleg nincs olyan ingatlan, ahol elhelyezhetné őket.

Kevin Spacey 2025-ben úgy érzi magát, mint pályája kezdetén / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Kevin Spacey tele van reményekkel

A legendás színész azonban bízik abban, hogy idővel újra eldöntheti, hol telepszik le tartósan. A Kártyavár sztárja továbbra is kapcsolatban áll filmes szakemberekkel, és várja a lehetőséget egy nagyobb produkcióban való részvételre és reméli, a jövőben ismét állandó otthont talál magának, ahol stabilabb életkörülmények között folytathatja a munkásságát.