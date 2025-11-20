Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kevin Spacey hajléktalan lett - Hollywood kegyvesztettjeként tengeti napjait

Kevin Spacey
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 11:35
Hollywoodbotrányszexuális zaklatáshajléktalan
Az Oscar-díjas színész megdöbbentő vallomást tett. Kevin Spacey a szexuális zaklatásos botránya óta stabil otthon nélkül éli a mindennapjait.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Kevin Spacey megdöbbentő részletet árult el jelenlegi élethelyzetéről. Az Oscar-díjas színész elismerte, hogy hajléktalanná vált, és az elmúlt évek során kialakult jogi és pénzügyi terhek miatt hotelekben, valamint Airbnb szállásokon kell élnie.

Kevin Spacey, aki egykor a csúcson volt, most Hollywood kegyvesztettje lett
Kevin Spacey, aki egykor a csúcson volt, most Hollywood kegyvesztettje lett / Fotó: Antonino D'Esposito /  Northfoto

Kevin Spacey szállodákban tengeti napjait

Kevin Spacey a The Telegraph-nak adott interjújában meglepő őszinteséggel beszélt a jelenlegi helyzetéről. A Kártyavár sorozat sztárja, aki egykor a csúcson volt, most azt közölte, hogy hajléktalan és különböző ideiglenes szálláshelyeken kell élnie:

Szállodákban, Airbnb-kben lakom, oda megyek, ahol munkát kapok.

Kevin Spacey szexuális zaklatási botrányai miatt került ebbe a helyzetbe. A több évig tartó jogi ügyek ugyanis jelentős anyagi megterhelést okoztak számára és bár nem jelentett csődöt, ezt a lehetőséget is mérlegelnie kellett. Az Oscar-díjas színész úgy fogalmazott, hogy életvitele az utóbbi időben a pályája kezdeti időszakát idézi, amikor oda ment, ahol munkát kapott. Jelenleg is hasonló módon vállal szerepeket, ott tartózkodik, ahol éppen dolgozik. 

Kevin Spacey-t négy férfi vádolta meg szexuális zaklatással
Kevin Spacey-t négy férfi vádolta meg szexuális zaklatással / Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Kevin Spacey Hollywood kitaszítottja lett

Kevin Spacey azonban alig kap új szerepet, így a bevételei is jelentősen visszaestek. Az egykor csúcson lévő sztár most Hollywood kegyvesztettje lett. Ennek oka pedig az, hogy Kevin Spacey-t négy férfi is megvádolta szexuális zaklatással, és bár 2023-ban a bírósági eljárások során felmentették a legtöbb vádpont alól, az azt követő időszak különösen megterhelő volt számára. A jelentős jogi költségek miatt ugyanis elveszítette baltimore-i otthonát, ahol 12 éven keresztül lakott. Továbbá az Oscar-díjas színész bevallotta, hogy a személyes tárgyainak nagy részét is kénytelen volt raktárakba vinni, mivel jelenleg nincs olyan ingatlan, ahol elhelyezhetné őket. 

Kevin Spacey reménykedik abban, hogy újra lehetőséget kap majd nagyobb produkciókban
Kevin Spacey 2025-ben úgy érzi magát, mint pályája kezdetén  / Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Kevin Spacey tele van reményekkel

A legendás színész azonban bízik abban, hogy idővel újra eldöntheti, hol telepszik le tartósan. A Kártyavár sztárja továbbra is kapcsolatban áll filmes szakemberekkel, és várja a lehetőséget egy nagyobb produkcióban való részvételre és reméli, a jövőben ismét állandó otthont talál magának, ahol stabilabb életkörülmények között folytathatja a munkásságát.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu