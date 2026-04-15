Ennyi volt? Leállt A hét királyság lovagja második évadának forgatása: katasztrófa az egész!

A Matt Smithszel és Milly Alcockkal erősítő Sárkányok háza sikere után a Trónok harca sorozat rajongói már kapták is a következő szupersorozatot. Ez volt a 100 évvel ezelőtti Westerosban játszódó, Dunk és Egg novellákat feldolgozó A hét királyság lovagja, Peter Claffey és Dexter Sol Ansell főszereplésével. Az HBO-nak komoly tervei vannak még ezzel a franchise-zal, azonban a természetnek nem lehet csak úgy parancsolni.
A második évad forgatását az írországi Belfastban kezdték forgatni, azonban az ideális látképek miatt a forgatást áthelyezték a Kanári-szigetekre. Az Atlantico Hoy híradása szerint a Tereza névre keresztelt viharrendszer megszakította a Trónok Harca spin-off forgatását. A természeti katasztrófa révén a forgatás helyszínéül szolgáló, 15 éve híresen száraz Las Niñas árvíz alá került. A forgatás alatt senki sem sérült meg.
A Trónok Harcához gyakran helyezték a forgatási helyszíneket Spanyolországba, hogy Westeros déli részét ábrázolják, főleg az ötödik évad után. A Kanári-szigetekre is hasonló okokból esett a választás, a korábbiaknál egy szárazabb, csapadékmentesebb körülményeket keresve. A sors gonosz iróniája, hogy épp ezt nem sikerült elérniük.
Az HBO jelenlegi feladata, hogy eltávolítsa az elmerült, használhatatlanná vált forgatási kellékeket. Hogy mi lesz így a második évad sorsa az egyelőre ismeretlen. Eredeti terv szerint 2027-ben tervezték volna a második évad megjelenését, de a műsorgyártás teljes leállásával — remélhetőleg csak szüneteltetésével — ez is kérdésessé vált. Most új helyszínt kell keresniük és befejezni a forgatást, ami minden bizonnyal kihatással lesz a megjelenésre is.
Öröm az ürömben viszont, hogy a cikk szerint, tehát az HBO által meg nem erősítve ugyan, de a forgatások jelentős részét sikerült megcsinálniuk és az eredeti terv szerint júniusig forgattak volna. Azt is tudjuk, hogy a sorozat showrunnerje, Ira Parker 12-15 évadot szeretne ebből a pozitív fogadtatású történetből, mely a tervek szerint kis Dexter Sol Ansell karakterének, Eggnek az életét követné végig gyerekkorától a felnőttéletig. Ezt az elhatározást pedig ez az erős vihar sem moshatja el!
A hét királyság lovagja első évada elérhető az HBO Max műsorkínálatában!
