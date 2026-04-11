70 éve ismerte és szerette meg a világ Törőcsik Marit: ezeket biztosan nem tudtad a Körhintáról

Nem véletlen, hogy a Körhinta 70 évvel a bemutatója után is újra és újra előkerül a tévécsatornák kínálatában, és sokak szerint még mindig kötelező „nézeménynek” számít. Fábri Zoltán a határokat és szabályokat nem ismerő szerelemről szóló drámai tanmeséje több okból is emlékezetes tudott maradni: a díjak, elismerések és a személyes tragédiák mellett egyértelműen Törőcsik Mari játéka volt ennek a fő eredményezője. A legendás színésznő ekkor még ugyan csak a szárnyait bontogatta, de már itt is kiválóan látszott, miért tudott ő később a legnagyobb magyar színésznők egyikévé válni. A Körhinta kerek évfordulója apropóján most össze is gyűjtöttünk néhány érdekességet és kulisszatitkot a Törőcsik Mari-filmek talán legkultikusabb darabjáról.

Törőcsik Mari fiatalon, alig 21 évesen már nemzetközileg ismert színésznővé tudott válni a Körhinta által (Fotó: IMDb)

Túl romantikus a Körhinta?

A Körhinta alapját Sarkadi Imre Leányvásár című novellája adta. Az író eleinte kifejezetten tartott attól, hogy Fábri Zoltán túlságosan romantikus irányba viszi a történetet, hiszen ő inkább a szárazabb, tárgyilagos realizmusban hitt. Különösen szkeptikus volt a báljelenet kiemelésével kapcsolatban, ami nála csak néhány sor erejéig szerepelt, ám a kész film viszont végül minden kétségét elsöpörte.

Népligettől a Kilenclyukú hídig

A látványvilág kialakításában is aktívan részt vett a legendás Fábri Zoltán. A díszleteket is például maga tervezte, az ikonikus körhintát pedig a budapesti Népliget területén építtette fel, a vásári bódékkal együtt. Emellett valódi helyszíneken is forgattak, például a lakodalmi jelenetet a hortobágyi Kilenclyukú hídnál vették fel.

Soós Imre tragédiája

A filmet némileg beárnyékolja a férfi főszereplőt alakító Soós Imre tragikus sorsa, akinek a Körhinta volt az utolsó előtti filmje. Fábri visszaemlékezései szerint a színész már a forgatás idején is drogfüggőséggel küzdött, nem sokkal később pedig, 1957. június 20-án, mindössze 27 évesen, feleségével együtt öngyilkos lett budapesti lakásában.

Soós Imre halála alig több mint egy évvel a Körhinta premiere után következett be (Fotó: IMDb)

A tűzoltók jönnek, ha baj van

Az egyik emlékezetes jelenetben Mari és Máté egy sáros dűlőúton vallanak szerelmet egymásnak, majd a fiú szekere elakad a sárban. Csakhogy, az időjárás nem volt partner, ugyanis nem akart eleredni az eső, így végül a helyi tűzoltók egy teljes napon át locsolták az utat, hogy megteremtsék a kívánt hatást.