Ma négy éve hunyt el Törőcsik Mari: egykori otthonának sorsa sokakat felháborított

– Nos, először is fontosnak tartom leszögezni, hogy én nem folyok bele a családi dolgokba, 2020 óta nem is élek Magyarországon. Annyit viszont tudok, hogy részben anyám egykori ápolója, Ildikó is tulajdonosa lett a háznak, és ha jól tudom, nem ő az egyetlen, osztozik rajta. Magam is meglepődtem, hogy így alakult, de a döntés Törőcsik Mari lányának, Teréznek a kezében volt, nekem nem volt beleszólásom. Ezt az egészet egyébként a szomszédtól hallottam – közölte a Borssal Törőcsik nevelt fia, Son, aki azóta is tartja magát ahhoz, hogy nem avatkozik bele a család életébe.