Timothée Chalamet bármit megtesz az Oscarért: még azt sem bánja, ha a pucér fenekét is elnáspángolják

Az elmúlt években Hollywood egy tehetséges és ígéretes rendező testvérpártól volt hangos. Benny és Josh Safdie 2017 óta olyan nevekkel dolgozhattak együtt, mint Robert Pattinson vagy Adam Sandler. A Jólét vagy a Csiszolatlan gyémánt című alkotásaikban egyaránt egy-egy nem teljesen százas, de annál céltudatosabb hős történetét mesélték el, akit a közönség egyszerre gyűlölt és szurkolt is neki. Safdiék ezekhez a sztorikhoz értenek igazán, és sokan azt hitték, hogy Coenék vagy a Wachowski testvérek után ők lesznek a filmipar nagy direktorduója, azonban most mégis külön utakon járnak. Benny után ugyanis Josh Safdie is bemutatkozott egyéniben a Marty Supreme-mel, ami jegyet váltott az Oscar-expresszre Timothée Chalamet-nek.

A Marty Supreme főszereplője, Timothée Chalamet (Fotó: Jose Perez/Bauer-Griffin/GettyImages)

Marty Mauser, Marty Reisman, Marty Supreme

Josh Safdie első önálló mozijának főhőse Marty Mauser. Egy New York-i cipőárus, akinek leghőbb vágya, hogy végre befutott pingpong-spíler, mi több, igazi világsztár legyen. Ez pedig nem holmi kamaszokra jellemző ábrándozás, hanem egy igazi kőbe vésett cél, ami végig ott lebeg hősünk szeme előtt, és amiért bármire, még egyszer mondjuk, bármire hajlandó. Még olyan dolgokra is, melyek láttán a jegyet váltó közönség egy emberként üvölt a vászonra: „Ez már több a soknál!”.

A Marty Supreme elborult sztorija ellenére igazából meglepően valós, miután a valóságban is létezett játékos, Marty Reisman élettörténetén alapul, ám Safdie és a másik forgatókönyvíró, Ronald Bronstein kiváló érzékkel nyúltak bele a már eleve körömrágóan izgalmas alapanyagba.

Marty Supreme szereposztása tartogat meglepetéseket, például a híres rapper, Tyler the creator is feltűnik benne (Fotó: James Devaney/GettyImages)

Szerva ott, Oscar itt

A Marty Supreme tehát ingadozik a valóság és a fikció között, ám ez az ingadozás a mozi minőségére már egyáltalán nem jellemző. A cselekmény egy pillanatra sem ül le, a közönség végig úgy figyel, mint világbajnok pingpongos a labdára, Marty számára egyik kihívás, vagy, ha úgy tetszik, egyik csata jön a másik után. A Marty Supreme-et nézni olyan érzés, mintha két és fél órán keresztül a mellettünk lévő moziszékben ketyegne egy időzített bomba, amiről fogalmunk sincs, mikor robban fel.