Marics Peti: „Hazaérve már nincs szükségem féltékenykedésre”

Marics Peti, a kétszeres Fonogram-díjas énekes és dalszerző, mára rutinos zsűritagnak számít. A tehetségét eddig rengeteg műsorban bizonyította, sőt színészként is kipróbálhatta magát. Most másoknak segít elindulni a zenei pályán. A fiatal énekes Megasztáros munkájáról is vallott a hot! magazinnak.

Marics Péter koráról vallott, azt mondja, már retrónak számít a Megasztárban Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Marics Peti csak jókedvűen tud dolgozni

„Durva, hogy kimondhatjuk, hogy rutinos zsűritagnak számítok, mégis egyet kell, hogy értsek ezzel” – kezdi Marics Peti a hot! magazinnak. „Fiatal retrónak érzem magam, hiszen már a műsor harmadik évadában szerepelek. Ennek, persze, megvan az az előnye, hogy minden versenyzővel szemben meg tudom fogalmazni az elvárásaimat, de sok múlik majd azon, hogy ki mennyire felkészülten érkezik a műsorba. Az sem mindegy, hogy egy adott személy milyen stílust kíván képviselni, és mi az, amit ki szeretne domborítani magából, mely tulajdonságaira szeretné felhívni a figyelmet, és mivel szeretne kitűnni a többiek közül.”

Engem az sem zavar, ha valaki a hülyeségével szeretné majd felhívni magára a figyelmet, de akkor legyen annyira hülye, hogy azt a többiek is élvezzék!

„Megsúgom: valójában erre vagyok a legnyitottabb. Számomra nagyon fontos, hogy jókedvvel tudjak dolgozni, és a magánéletemben is tudatosan odafigyelek arra, hogy ne legyek rosszkedvű!”

Marics Peti idén ünnepli harmincadik születésnapját Fotó: hot! magazin/Bánkúti Sándor

Marics Peti: „Sokkal nyugodtabb vagyok”

Peti szinte az ország szeme láttára nőtt fel. Közben szép lassan hozzászokott, hogy magánéletére a sajtó és a rajongók egyaránt kíváncsiak. Nem titkolja, hogy az elmúlt évek e tekintetben a tanulásról szóltak: arról, hogyan és hol húzza meg a saját határait.

Az elmúlt években el kellett fogadnom, hogy az emberek kíváncsiak arra, mi történik velem, hogyan élem az életem

– vallja be.

„Voltak barátnőim azt megelőzően is, hogy ismert lettem, így van összehasonlítási alapom, később pedig volt példa arra is, hogy merő kíváncsiságból a kívánatosnál többet engedtem látni magamból. Mostanra megtanultam, hogy nem jövök ki jól abból, ha nem húzom meg a határokat, és a nyilvánosság előtt élem az életem. Muszáj, hogy maradjon nekem is elég hely a saját életemben. Amióta így teszek, és ügyelek arra, hogy kevesebb minden történjen a nyilvánosság bevonásával, nekem is sokkal könnyebb. Az első, amit észrevettem, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, de nem csak én, hiszen az állandó nyüzsgés sok esetben a másik félre is kihat. A munkám, a hivatásom együtt jár a szerepléssel, és ezt egy civil számára nagyon nehéz egészségesen kezelni. Aki a szakmán kívülről érkezik az életedbe, annak még azt is meg kell tanulnia, hogy egy-egy hírnek mekkora súlya van, milyen jelentőséget tulajdoníthatunk neki, mennyire szabad komolyan venni. Idő, míg ebbe egy civil ember beletanul, és addig ebből nagyon sok félreértés lehet. Ha van egy párod, akkor neki is meg kell szoknia, hogy ismert vagy. Egy kapcsolatban ugyanakkor nagyon fontos az őszinteség, anélkül nem tud működni. Ezért azt sem szabad hagyni, hogy a feszültség vagy egy-egy kérdés ne kerüljön terítékre, ha szükséges, de persze a felesleges konfliktusokra sem kíváncsi senki!”

Én nyugalomra vágyom otthon.

„Szerencsére elmondhatom, hogy mára rendelkezem annyi rutinnal, hogy a legtöbb rólam szóló hírre már fel sem kapom a fejem, de a másik felet igenis bánthatja néhány dolog.”