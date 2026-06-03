Rohant a mentő: feszítővágóval emelték ki a sérültet Rákospalotánál

Összeütközött három személyautó az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Rákospalota közelében, a 13-as kilométerszelvénynél.
A fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon a leállósávba terelték a forgalmat, torlódásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
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