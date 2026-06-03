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Rohant a mentő: feszítővágóval emelték ki a sérültet Rákospalotánál

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 08:11
mentőautópálya
Három autó karambolozott az M3-as bevezető szakaszán. Rákospalota közelében van szükség műszaki mentésre.

Összeütközött három személyautó az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Rákospalota közelében, a 13-as kilométerszelvénynél. 

Fotó: unsplash.com

A fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon a leállósávba terelték a forgalmat, torlódásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.

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