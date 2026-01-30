Odessa A'zion lavinát indított el Hollywoodban: Eva Longoria és Jessica Alba is kiállt mellette

Hollywoodban gyűlnek a viharfellegek. A Marty Supreme című Oscar-jelölt moziban debütált Odessa A'zion szerdán bejelentette, hogy mégsem vállalja el az A24 stúdió legújabb projektjét, Holly Brickley Deep Cuts című regényének adaptációját. A visszalépése ellenére mégis felkavarta az állóvizet a feldolgozás körül, különösen a latin-amerikai származású filmesek körében.
Odessa A’zion a Marty Supreme-ben debütált és szinte egyik napról a másikra vált ismertté. A Timothée Chalamet főszereplésével készült filmben nyújtott alakításával felhívta magára Hollywood figyelmét, így alig ért véget az Oscar-jelöltek ünneplése, az A24 stúdió máris lecsapott a fiatal színésznőre. A Holly Brickley Deep Cuts című regénye alapján készülő filmben Zoe Gutierrez szerepét kapta volna, aki a történetben egy mexikói származású zsidó lány. Odessa szerdán Instagram oldalán jelentette be, hogy mégsem vállalja el a szerepet, visszalépését pedig azzal indokolta, hogy nem olvasta a könyvet, így fogalma sem volt róla, hogy mit is vállalt el. Ez azonban nem hatotta meg a latin-amerikai filmes közösséget, akik Odessa helyzetén felbuzdulva nyílt levélben kritizálták Hollywoodot a latin-amerikai karakterek sztereotipizálása miatt, és a származásukból adódóan egyenlőtlen esélyekkel castingolt színészek miatt.
A levelet több mint százan írták alá, köztük a Született feleségek sztárja, Eva Longoria, a Jégkorszakban Sid, a lajhár hangját kölcsönző John Leguizamo és Jessica Alba is. A levélben arra kérik a döntéshozókat, hogy adjanak több lehetőséget a latin-amerikai alkotóknak a szakmában, készüljön több olyan projekt, amiben főszereplővé léphetnek elő, anélkül, hogy sztereotip módon mutatnák be őket.
“Az általatok választott történetek és azok prezentálása nagyban befolyásolja a közvéleményt, befolyásolja a kulturális megítélést és azt, hogy kiket mutatunk be a vásznon. Ezzel a nagy hatalommal legalább ekkora felelősség is jár. Ez nem egy bizonyos színészről vagy projektről szól, de Odessa esete csak bizonyítékul szolgál arra, hogy felismerjük, rendszerszintű problémával állunk szemben.”
