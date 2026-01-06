Jajj, de kínos! Olyan borzalmas lett a Stranger Things vége, hogy már a készítők is mentegetőznek

Az internet egyik legnépszerűbb és legismertebb filmes podcastje, a Happy Sad Confused Josh Horowitz vezetésével a Stranger Things ötödik évadának fináléja után vendégül látta a sorozat készítőit, Matt és Ross Duffert, akik kimerítő részletességgel járták körbe a széria utolsó évadára vonatkozó kérdéseket. A beszélgetés során Matt Duffer azonban tett egy olyan kijelentést, amin igencsak felháborodtak a rajongók, különösen az a réteg, akik közel sem elégedettek a Stranger Things befejező évadával.
2026 első óráiban debütált a Netflix műsorán a Duffer testvérek tíz éve futó sorozatának utolsó, évadzáró epizódja. A Stranger Things 2016 óta tartotta lázban a világot, a novemberben érkező ötödik évad körül pedig minden korábbinál nagyobb volt a hype. Ez valószínűleg nagyban köszönhető annak is, hogy az előző évad és a finálé premierje között 2 év telt el, ami ugyan felcsigázta a fanokat, de magában hordozta annak veszélyét, hogy a 2 év alatt a rajongók elvárásai toronyház magasságúra nőnek.
Így is lett, ami pedig tovább rontotta az esélyeket, az a Duffer testvérek folyamatos nyilatkozási kényszere, és az a rengeteg elejtett megjegyzés, amire természetesen mind ráharaptunk, és amikből a legtöbb egyáltalán nem valósult meg. Példának okáért, a december 25-én debütált második felvonás előtt elhangzott az a kijelentés, amitől minden rajongóban megfagyott a vér. “Sok karaktertől fogunk búcsút venni.” De ami ennél is konkrétabb volt, és kis híján tömeglázadást váltott ki, az a Joe Keery karakterére, Steve Harringtonra vonatkozó megjegyzés volt: “Talán Steve karaktere számára nem maradt más, csak a halál.” Steve igazi közönségkedvenccé vált a korábbi évadok alatt, és miután keservesen sírva próbáltuk túltenni magunkat a Joseph Quinn által alakított Eddie Munson halálán a negyedik évadban, a szívünk nem biztos, hogy kibírta volna, ha búcsút kell intenünk egy újabb szeretett karakternek.
Valószínűleg a Duffer testvérek próbálták eloltani a maguk által okozott tüzet, amikor a szilveszter éjjelén debütáló záróepizód premierje előtt mégis azt mondták: “Nem fogunk tömegmészárlást rendezni a fináléban, ez nem a Trónok harca.” Mindebből látszik, hogy a Stranger Things alkotói legtöbbször maguk sem tudják mit beszélnek, és egyáltalán nem számolnak a kijelentéseik következményeivel, ami egy ekkora érdeklődésnek örvendő projekt esetében meglehetősen botor dolog. Úgy tűnik, erre a Duffer testvérek maguktól is rájöttek, mert amikor Josh Horowitz a finálé után faggatta őket, Matt Duffer így próbálta menteni a menthetetlent:
Nem kellett volna egyetlen interjút sem adnunk a finálé után. Én most nem is érzem olyan jól magam igazából. Nem is értem miért vállaltuk be bármelyiket is tegnap. Teljesen ki vagyok merülve, éppen próbálok kikeveredni egy megfázásból. Úgyhogy azt kérem, hogy mindenki, akit kiborítottak a tegnapi válaszaim, próbáljon meg egy kis megértést tanúsítani irányomba.
Ez alapján nagyon úgy néz ki, hogy Matt Duffer próbálja menteni az irháját a felháborodott rajongók hordáitól, akik videókban és végeláthatatlan kommentfolyamokban elégedetlenkednek. A legtöbben az ementáli sajtot is megszégyenítő, cselekményben tátongó lyukak miatt panaszkodnak, de számos kritika érte az ominózus Will Byers-féle (Noah Schnapp) coming-out jelenetet, és természetesen, amire a legtöbben kíváncsiak, hogy a Millie Bobby Brown által alakított Tizi tulajdonképpen életben van-e, vagy sem. Ezt az utolsó kérdést maga Josh Horowitz is feltette a Duffer testvéreknek, akik nyomatékosan kijelentették még az 50 perces műsor elején, hogy ez az egyetlen, amire sosem fognak konkrét választ adni. A beszélgetés közben Matt Duffer annyit elárult, hogy rajtuk kívül Millie Bobby Brown az egyetlen, aki tudja a választ, de megeskették, hogy soha nem árulja el senkinek. A kérdést pedig elintézték annyival, amivel a legtöbb rajongói teóriát is a fináléval kapcsolatban: mindenki úgy értelmezi, ahogy szeretné.
