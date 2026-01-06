Jajj, de kínos! Olyan borzalmas lett a Stranger Things vége, hogy már a készítők is mentegetőznek

Az internet egyik legnépszerűbb és legismertebb filmes podcastje, a Happy Sad Confused Josh Horowitz vezetésével a Stranger Things ötödik évadának fináléja után vendégül látta a sorozat készítőit, Matt és Ross Duffert, akik kimerítő részletességgel járták körbe a széria utolsó évadára vonatkozó kérdéseket. A beszélgetés során Matt Duffer azonban tett egy olyan kijelentést, amin igencsak felháborodtak a rajongók, különösen az a réteg, akik közel sem elégedettek a Stranger Things befejező évadával.

A Stranger Things alkotói, Matt és Ross Duffer sok esetben meggondolatlanul nyilatkoztak (Fotó: RW)

Stranger Things: már a Duffer testvérek is mentegetőznek

2026 első óráiban debütált a Netflix műsorán a Duffer testvérek tíz éve futó sorozatának utolsó, évadzáró epizódja. A Stranger Things 2016 óta tartotta lázban a világot, a novemberben érkező ötödik évad körül pedig minden korábbinál nagyobb volt a hype. Ez valószínűleg nagyban köszönhető annak is, hogy az előző évad és a finálé premierje között 2 év telt el, ami ugyan felcsigázta a fanokat, de magában hordozta annak veszélyét, hogy a 2 év alatt a rajongók elvárásai toronyház magasságúra nőnek.

Így is lett, ami pedig tovább rontotta az esélyeket, az a Duffer testvérek folyamatos nyilatkozási kényszere, és az a rengeteg elejtett megjegyzés, amire természetesen mind ráharaptunk, és amikből a legtöbb egyáltalán nem valósult meg. Példának okáért, a december 25-én debütált második felvonás előtt elhangzott az a kijelentés, amitől minden rajongóban megfagyott a vér. “Sok karaktertől fogunk búcsút venni.” De ami ennél is konkrétabb volt, és kis híján tömeglázadást váltott ki, az a Joe Keery karakterére, Steve Harringtonra vonatkozó megjegyzés volt: “Talán Steve karaktere számára nem maradt más, csak a halál.” Steve igazi közönségkedvenccé vált a korábbi évadok alatt, és miután keservesen sírva próbáltuk túltenni magunkat a Joseph Quinn által alakított Eddie Munson halálán a negyedik évadban, a szívünk nem biztos, hogy kibírta volna, ha búcsút kell intenünk egy újabb szeretett karakternek.

Steve Harrington belengetett halálhíre volt az egyik utolsó csepp a pohárban (Fotó: Netflix)

Valószínűleg a Duffer testvérek próbálták eloltani a maguk által okozott tüzet, amikor a szilveszter éjjelén debütáló záróepizód premierje előtt mégis azt mondták: “Nem fogunk tömegmészárlást rendezni a fináléban, ez nem a Trónok harca.” Mindebből látszik, hogy a Stranger Things alkotói legtöbbször maguk sem tudják mit beszélnek, és egyáltalán nem számolnak a kijelentéseik következményeivel, ami egy ekkora érdeklődésnek örvendő projekt esetében meglehetősen botor dolog. Úgy tűnik, erre a Duffer testvérek maguktól is rájöttek, mert amikor Josh Horowitz a finálé után faggatta őket, Matt Duffer így próbálta menteni a menthetetlent: