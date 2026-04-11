Kihagyták volna Benedict Cumberbatchet, de végül ő lett a tökéletes Sherlock

A Sherlock egy modern feldolgozása a klasszikus Arthur Conan Doyle-könyveknek, amely a 21. századi Londonba helyezi át az eseményeket. Azonban nem csak a környezet lett modernebb, a narratíva is kapott némi leporolást, némi lelki mélységet adva a korábban kissé egysíkú karaktereknek. Senkit ne tévesszen meg ugyanis a főszereplő hideg természete, pár epizód után kiderül, hogy sokkal több van benne a látottaknál és a sorozat nem rest lemenni a problémáiknak a gyökeréig.

A Benedict Cumberbatch Sherlock még divatot is teremtett a maga korában (Fotó: Netflix)

A sorozat középpontjában Sherlock Holmes, a kivételes képességű, de társas kapcsolatokban nehézkesen boldoguló detektív áll, mellette pedig társa Dr. John Watson. Amolyan ellentétek vonzzák egymást-fajta dinamika jellemezte a kapcsolatukat, mint egy amolyan modern buddy cop páros. Az azóta világklasszisokká nőtt színészek, Benedict Cumberbatch és Martin Freeman képernyőn látható jelenléte érezhetően bevált, hisz később a Hobbit-filmekben is együtt láthattuk őket… csak ott Freeman egy hobbitot alakított, Cumberbatch pedig egy sárkányt.

A rajongók már-már romantikus kötődést is érzékeltek a karaktereik között, és ezt a kapcsolódást játékosan el is nevezték Johnlocknak. Nyilván ez csak rajongói teória, soha senki nem erősítette meg, hogy ilyen viszonya lenne a két karakternek.

Egyébként mindketten viszonylag ismertek voltak már a sorozat előtt is, de ez a sorozat hatalmas löketet adott mindkettejük karrierjének. Olyannyira, hogy idővel egyre hosszabbak lettek a kihagyások az évadok között, mert a sztárok már nagyobb projektekben kaptak szerepet — egyebek között Benedict Cumberbatch prominens részt vállalt a Marvel filmes univerzumban, mint Doctor Strange. 2010 és 2017 között forgatták, mégis „csak” négy évadot számlál.

Sherlock történetét már megannyiszor feldolgozták, gondoljunk csak a Guy Ritchie-féle Sherlock Holmes-filmekre, vagy arra a nagyon régi sorozatra, a Sherlock Holmes kalandjaira, de modern köntösben itt láthattuk először, kitörve a viktoriánus környezetből. Vizuális értelemben is újító volt a sorozat, mert az ebben látható lebegő SMS-ablakokat, amiket azóta szinte minden film alkalmaz, itt használták először.