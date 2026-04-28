"Aki egy életet is megment, a világot menti meg" – Schindler listája és aki ihlette: ezeket tudnod kell a legendás filmről

1908-ban ezen a napon született az az Oskar Schindler német gyáriparos, akinek köszönhetően közel 1200 zsidó menekült meg a Holokauszt borzalmaitól. Áldozatos munkája alapján Thomas Keneally két könyvet is írt Schindler bárkája majd Schindler listája címen, Steven Spielberg pedig 1993-ban rendezett filmet a történetéről.

Liam Neeson karrierjének egyik legfontosabb alakítása volt a Schindler listája főszerepe (Fotó: Entertainment Pictures)

Schindler listája 1200 életet mentett meg

Oskar Schindler erősen ellentmondásos karaktere volt a második világháború eseményeinek. Még a háború előtt belépett a Szudétanémet Pártba és az Abwehr kémje lett. Feladata volt a Csehország ellen tervezett német támadások előkészítése, további kémek toborzása. A cseh rendőrség letartóztatta, szabadulása után már saját Abwehr egységének vezetőhelyettese lett. Később Lengyelországban is hasonló feladatokat látott el, majd csatlakozott a Német Nemzetszocialista Munkáspárthoz. Ebben az időszakban tett szert később kulcsfontosságúvá váló magasrangú SS tisztekkel való kapcsolataira. A háborús helyzetet kihasználva alapította meg első gyárát Krakkóban, ami későbbi menekítő tevékenységének alfája és ómegája lett. A gyárban a gettó lakóit dolgoztatta, kezdetben persze nem szívjóságból, hanem pusztán az olcsó munkaerő miatt.

Korábbi kapcsolati tőkéjét kihasználva különleges szabályok uralkodtak a gyár területén. Mindenekelőtt dolgozói egy külön altáborban laktak. A gyár területére Schindler engedélye nélkül nem léphetett be egyetlen nemzetszocialista fegyveres sem. Emellett titkos kórházat üzemeltetett a gyáron belül és kétszer annyi élelmet biztosított a dolgozóknak, mint amit a gettóban kaphattak volna. A dolgozók közül senkit nem vertek meg, kínoztak, vagy küldtek Auschwitzba. Az eredetileg porcelánnal foglalkozó üzemet 1943-ban lőszergyárrá alakíttatta a német vezetés, de két év alatt egyetlen lőszert sem gyártottak. A szovjet csapatok előretörésekor a gyárnak költöznie kellett, Oskar Schindler pedig minden kapcsolatát és szívességét bevetve elintézte, hogy az új üzem a Szudéta-vidékre kerüljön. Ekkor készült el az ominózus Schindler-lista, mely a gyár dolgozóinak névsorát tartalmazta, akiket Schindler magával akart vinni a költözés során. Összesen 1098 név szerepelt a listán, melyen más trükköket is alkalmaztak. Az idősek 20 évvel fiatalabbként, a gyerekek felnőttként, a tanárok és orvosok szakmunkásként szerepeltek a listán. Schindler üzeme 1945-ig működött, a gyárosnak ezután menekülnie kellett. A túlélőktől később egy gyűrűt kapott emlékül, melyen az alábbi felirat olvasható németül: