Összeomlott Steven Spielberg családja: csak egyetlen megoldás maradt számára

Talán nincs olyan ember a Földön, aki ne ismerné Steven Spielberg filmrendező nevét, és egy alkotását is egészen biztosan látta már. A géniusz olyan filmeket adott nekünk, mint az idén 50 éves Cápa, az E.T. A földönkívüli, vagy a Jurassic Park. Az HBO Max-on elérhető, praktikusan Spielberg címre keresztelt dokumentumfilm 2 és fél órában mutatja be a rendező munkásságát a kezdetektől napjainkig. Filmrajongóknak kötelező, és valóságos csemege, ugyanis egyrészt maga Spielberg mesél eddig megtett útjáról, de olyan pályatársak és barátok is megszólalnak, mint a Sebhelyesarcú rendezője Brian De Palma, az Apokalipszis, most! atyja Francis Ford Coppola, vagy Martin Scorsese, akinek a Taxisofőrt köszönhetjük. A rendezők mellett megszólal Leonardo DiCaprio, Laura Dern, Tom Cruise és még sok más hollywoodi A-listás sztár, akik pályafutásuk során együtt dolgoztak Spielberggel.

A Steven Spielberg filmek zsenialitása nem véletlen: már tinédzserként is filmeket forgatott (Fotó: Columbia Pictures)

Steven Spielberg a született tehetség

A rendező gyermekkora nagyrészét Arizonában töltötte a családjával és már egészen korán, 13-14 évesen elkezdett kisfilmeket forgatni, főként saját maga szórakoztatására. A dokumentumfilmben több korai alkotásából is láthatunk rövid bevágásokat, melyek mind arról tanúskodnak, hogy a Schindler listája rendezője erre a pályára született. Spielberg meglepően őszintén nyilatkozik saját belső világáról, szorongásairól és bizonytalanságáról. A Susan Lacy rendezésében készült film egyik legnagyobb pozitívuma, hogy a szemünk láttára válik emberivé és sebezhetővé a filmszakma egyik legnagyobb géniusza.

Spielberg elmondása szerint a mai napig szorongással áll neki minden jelenetnek (Fotó: Universal Pictures)

Hollywood fenegyerekei

Ezzel a gúnynévvel illették Steven Spielberget és a filmben is megszólaló pályatársait. Scorsese, Coppola, De Palma és George Lucas mind együtt kezdték hollywoodi karrierjüket. A fenegyerek kifejezést annak köszönhették, ahogy teljesen felrúgták a stúdiórendszer szabályait. Nem a tömegeknek akartak filmet gyártani, nem az eladhatóság volt a szempont, hanem képekkel akartak történeteket mesélni. Spielberg ennél azonban sokkal messzebb ment. Saját bevallása szerint a filmkészítés számára terápia is volt. A szülei válását és édesapja hiányát rendkívül nehezen dolgozta fel, az összeomlott családi idillből menekült a filmezésbe. Az apa-fiú kapcsolat, a család vagy egy közösség harmóniájának kérdése szinte minden alkotásában megjelenik. Aki eddig is rajongott Steven Spielbergért annak azért, aki pedig eddig csak kacsintgatott a rendező munkásságával, annak azért kötelező Susan Lacy dokumentumfilmje. Az egészen biztos, hogy ezek után teljesen más szemmel nézzük majd a rendezőzseni filmjeit.