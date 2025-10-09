Oskar Schindler a kőgazdag náci – Elképesztő tények a férfiról, aki több mint ezer zsidót mentett meg a haláltól

Oskar Schindler neve világszerte a bátorság és az emberiesség szimbólumává vált. A náci párt tagjaként, Németország iparosaként és üzletemberként kezdte pályafutását, ám a második világháború alatt minden kockázatot vállalva védelmezte zsidó munkásait.

Oskar Schindler sírja a jeruzsálemi Sion-hegyen - talán az egyetlen egykori náci párttag, akit az a megtiszteltetés ért, hogy itt temették el.

Fotó: wikipedia

Oskar Schindler: a bátorság és az emberi életmentés örök szimbóluma

A híres „Schindler listája” több mint ezer zsidó életét mentette meg, amikor gyárában biztosította számukra a munkát és az életben maradás lehetőségét a haláltáborok árnyékában. Schindler sajátos módszerekkel – vesztegetéssel, bürokratikus trükkökkel és személyes bátorsággal – akadályozta meg a deportálásukat.

A háború után azonban már nem várt rá dicsőség: vagyonát elveszítette, üzletei tönkrementek, és szinte teljesen elszegényedve vándorolt a világban, míg végül visszatért Németországba. Bár anyagi tartaléka már egyáltalán nem volt, az általa mentett emberek hálája és az utókor tisztelete életében kárpótolta őt.

Az "igazi" Oskar Schindler, aki mintegy 1200 zsidó életét mentette meg a második világháborúban. Forrás: wikipédia

Schindlert halála után Izrael állam hivatalosan is „Világ Igaza” címmel ismerte el embermentő tevékenységét, és Jeruzsálemben, a Sion hegyén temették el, a zsidó hagyomány szerint, ami ritka kitüntetés egy nem zsidó számára. Feltehetőleg ő az egyetlen egykori náci párttag, aki ilyen kitüntetésben részesült.

Schindler példája inspiráló, de a múlt számos más bátor férfiről és nőről is mesél, akik saját életüket kockáztatva mentették meg zsidók ezreit a holokauszt idején.

Albert Göring

Albert Göring, Hermann Göring testvére, sokáig rejtőzködő hős volt, aki bátyjával ellentétben határozottan ellenezte a nácizmus ideológiáját. Bár családnevét mindenki a náci vezetővel azonosította, Albert a megszállt területeken zsidókat segített menekülni hamis papírokkal és üzleti kapcsolataival. A kockázata óriási volt: ha felfedezték volna, az a halálát jelentette volna. Az utókor elismerte bátorságát, és sokan „a jó Göring” néven emlékeznek rá. 2016-ban indítványozták is a Yad Vashemnél, hogy megkaphassa a "Világ Igaza" címet, azonban a bizonyíték, hogy„rendkívüli veszélyek közepette“ mentette volna a zsidókat a haláltól, hiányzik.