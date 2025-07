Csontig hatoló kínok! 30 kilót fogyott Christian Bale, Anne Hathaway majdnem meghalt – Ők a legnagyobb átalakulók

Jared Leto teljesen elveszett a szerepben (Fotó: Northfoto)

Jared Leto már a Mielőtt meghaltam sikerei előtt is megmutatta, hogy képes sokkoló átalakulásra. A Chapter 27. című sötét drámában John Lennon gyilkosának, Mark Chapmannek a bőrébe bújt, megjelenése pedig döbbenetes volt képernyőn. A film végül nem aratott nagy sikert, túl elborult volt, túlságosan is Chapman személyes drámájával foglalkozott, miközben Lennont meg sem mutatták a nézőknek... de ez semmit nem von le Leto érdemeiből! A színészként is brilírozó zenész ijesztő módon meghízott az elmebeteg gyilkos szerepéért, vonásaiban és gesztusaiban pedig fel sem lehetett ismerni az angyali arcú Jaredet.