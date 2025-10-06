Elképesztő! Quentin Tarantino tényleg megcsinálta: jön a Kill Bill 3!

Ahány ember, annyiféle kedvenc Quentin Tarantino-film. A kétszeres Oscar-díjas rendező-forgatókönyvíró már nem egy kiváló alkotással örvendeztette meg a filmkedvelő közönséget. Ha pontosak akarunk lenni, akkor a karrierjét 10 film után befejező Mr. Tarantino jelenleg 9-nél jár, bár nem úgy fest, hogy egyhamar teljessé válna a repertoár. A 62 éves direktor ugyanis jelenleg inkább a családjával foglalkozik, még legutóbbi művének, a Volt egyszer egy… Hollywoodnak a folytatását is inkább lepasszolta kollégájának, David Finchernek, ő készíti majd el a 2. részt Netflixre, méghozzá Brad Pitt főszereplésével. A korábban 10. Tarantino-filmként emlegetett The Movie Critic is kaszálva lett, de a rendezőzseni valami mást most mégis előkapott a fiókból.

A Quentin Tarantino-filmek egyik kiemelkedő darabja a mai napig a két Kill Bill-mozi (Fotó: Entertainment Pictures)

Kill Bill 3. helyett jön az 1+2

Kevés film tudta annyira lázban tartani a mozilátogatókat 2003-ban mint a Kill Bill első része, mely a történelem egyik legizgalmasabb cliffhangerével ért véget. Bár az izgalom tagadhatatlanul a tetőfokára hágott a vetítőtermekben lefejezett finálé miatt, Quentin Tarantino terve az volt, hogy a klasszikus bosszúsztorit egyben tekinthesse meg mindenki, de végül sikeresen rábeszélték, hogy Beatrix Kiddót megszégyenítő módon szelje ketté mesterművét. Tarantino álma azonban most végre beteljesülhet, ugyanis eddig sosem látott módon, egybefonva kerül vissza a mozikba a Lucy Liut, Michael Madsent, David Carradine-t vagy a magyar romkommal nagyot hasaló Daryl Hannah-t is a soriban tudó két Kill Bill.

A Kill Bill: The Whole Bloody Affair címre keresztelt, egybegyúrt műremek közel 300 perces, azaz majdnem 5 órás lesz, ráadásul Tarantino rá is tesz még egy lapáttal, hiszen több mint 7 percnyi, eddig sosem látott plusz szekvenciát is hozzáad az amúgy sem túl kurta alapanyaghoz. A tengerentúli filmszínházak feltételezhetően majd csak 2026-ban kaphatják meg az összefoltozott Kill Bill-ek kópiáit, magyarországi megjelenésről egyelőre nincs információ, ám a stúdió megnyugtatott mindenkit, streamingre is fel fog kerülni az eddig sosem látott, maratoni hosszúságú verzió.