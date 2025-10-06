Elképesztő! Quentin Tarantino tényleg megcsinálta: jön a Kill Bill 3!

Ahány ember, annyiféle kedvenc Quentin Tarantino-film. A kétszeres Oscar-díjas rendező-forgatókönyvíró már nem egy kiváló alkotással örvendeztette meg a filmkedvelő közönséget. Ha pontosak akarunk lenni, akkor a karrierjét 10 film után befejező Mr. Tarantino jelenleg 9-nél jár, bár nem úgy fest, hogy egyhamar teljessé válna a repertoár. A 62 éves direktor ugyanis jelenleg inkább a családjával foglalkozik, még legutóbbi művének, a Volt egyszer egy… Hollywoodnak a folytatását is inkább lepasszolta kollégájának, David Finchernek, ő készíti majd el a 2. részt Netflixre, méghozzá Brad Pitt főszereplésével. A korábban 10. Tarantino-filmként emlegetett The Movie Critic is kaszálva lett, de a rendezőzseni valami mást most mégis előkapott a fiókból.
Kevés film tudta annyira lázban tartani a mozilátogatókat 2003-ban mint a Kill Bill első része, mely a történelem egyik legizgalmasabb cliffhangerével ért véget. Bár az izgalom tagadhatatlanul a tetőfokára hágott a vetítőtermekben lefejezett finálé miatt, Quentin Tarantino terve az volt, hogy a klasszikus bosszúsztorit egyben tekinthesse meg mindenki, de végül sikeresen rábeszélték, hogy Beatrix Kiddót megszégyenítő módon szelje ketté mesterművét. Tarantino álma azonban most végre beteljesülhet, ugyanis eddig sosem látott módon, egybefonva kerül vissza a mozikba a Lucy Liut, Michael Madsent, David Carradine-t vagy a magyar romkommal nagyot hasaló Daryl Hannah-t is a soriban tudó két Kill Bill.
A Kill Bill: The Whole Bloody Affair címre keresztelt, egybegyúrt műremek közel 300 perces, azaz majdnem 5 órás lesz, ráadásul Tarantino rá is tesz még egy lapáttal, hiszen több mint 7 percnyi, eddig sosem látott plusz szekvenciát is hozzáad az amúgy sem túl kurta alapanyaghoz. A tengerentúli filmszínházak feltételezhetően majd csak 2026-ban kaphatják meg az összefoltozott Kill Bill-ek kópiáit, magyarországi megjelenésről egyelőre nincs információ, ám a stúdió megnyugtatott mindenkit, streamingre is fel fog kerülni az eddig sosem látott, maratoni hosszúságú verzió.
Rengeteg fanatikus szívesen vette volna, ha kedvenc direktoruk úgy köszönt volna el a pályától, hogy trilógiává duzzasztja talpig sárgában karddal hadonászó Uma Thurman történetét. A Kill Bill 3-mal kapcsolatban több rajongói teória is kialakult, hogyan is lehetne folytatni A menyasszony véres regéjét, de a választ maga Tarantino adta meg erre a kérdésre: Sehogy!
A Sydney Sweeney-hez, Austin Butlerhez vagy Mikey Madisonhoz hasonló sztárokat felfedező szakember ugyanis befejezettnek tekinti a filmet, és nem szeretné, ha műve a Toy Story-filmek sorsára jutna, melyeket szerinte a 3. felvonást követően hatalmas hiba volt folytatni. Így továbbra is rejtély, melyik műve szolgálhat majd kilépő körként a színház világa felé is kacsintgató Tarantino számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.