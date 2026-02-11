Hogy mi? Quentin Tarantino visszatér! De nem úgy, ahogy gondolnád... vagy mégis?

Miközben minden rajongó arra vár, mikor bővül végre a Quentin Tarantino-filmek listája, a független filmgyártás koronázatlan királyának egészen más tervei vannak. Mindamellett, hogy inkább újravágta és ismét mozikba küldte a két Kill Bill-epizódot, úgy határozott, a kamera megszokott végéről a másikra vándorol.

Quentin Tarantino ismét filmezik, de nem úgy, ahogy arra számítottunk (Fotó: PA Images)

A 62 éves rendezőzseni ugyanis igent mondott egy kis francia film, az Only What We Carry direktora, Jamie Adams felkérésére, aki nem rendezői tanácsokat várt el Quentin Tarantinótól, hanem hogy azt csinálja, amire 30 éve nem volt példa: játsszon el egy főszerepet.

30 éves Tarantino-hiány szakad meg

Noha a Ponyvaregény, a Becstelen brigantyk vagy a hamarosan Brad Pitt főszereplésével spinoffot kapó Volt egyszer egy… Hollywood alkotójától nem áll távol, hogy elvállaljon kisebb szerepeket, legutóbb például saját mozijában, a Django elszabadul című westernben láthattuk, azóta csak narrátori munkákat vállalt el. Élete legmeghatározóbb színészi munkája pedig egyértelműen a Salma Hayeket egy szál kígyóba öltöztető Alkonyattól pirkadatigban volt, ahol George Clooney gengsztertestvérét alakította.

Quentin Tarantino és George Clooney az Alkonyattól pirkadatig főszerepében (Fotó: Miramax Films)

A Quentin Tarantinót kamerák kereszttüzébe helyező Only What We Carry sztorijáról egyelőre nem sokat tudni. A cselekmény főhőse egy szülővárosába visszatérő férfi, aki kénytelen szembenézni múltjával, és ahogy arra számítani lehet, alaposan felkavarja az állóvizet. A forgatás már tavaly októberben befejeződött, Tarantino segítségére pedig olyan színművészek voltak a munkálatok során mint Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg vagy a Haláli hullák hajnala és a Vaskabátok sztárja, Simon Pegg.

Quentin Tarantino felesége, Daniela Pick és közös gyermekük társaságát élvezi inkább a filmkészítés helyett (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Hol késlekedik Quentin Tarantino utolsó filmje?

Bár az Only What We Carry premierdátuma eddig nem ismert, egy biztos: sokkal közelebb van, mint Quentin Tarantino utolsó filmjének bemutatója.

A botrányos beszólások nagymestere ugyanis évek óta parkolópályára állt tizedik, egyben utolsó filmötletével, mely nagyon sokáig úgy festett, hogy A filmkritikus címet fogja viselni, és a ’70-es évek Hollywoodjába kalauzolt volna vissza, hogy egy pornómagazin újságíróját helyezze a középpontba.