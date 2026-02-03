Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Egy rögbijátékosért rajonganak az HBO Maxon: Sportolók, akik meghódították a képernyőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 13:05
Meglepően sok atléta döntött úgy, hogy a miután szögre akasztotta sportcsukáját, a kameráktól nem köszön el végleg, sőt! Ebbe a táborba tartozik az HBO Maxot meghódító Peter Claffey is, aki a rögbipályát színpadra cserélte, és közel sincs ezzel egyedül.
Keresve is alig találni olyan sorozatot, ami jelenleg nagyobb népszerűségnek örvend, mint az HBO Maxon futó A hét királyság lovagja. A Trónok harca-univerzum új spinoffjának legfőbb erőssége talán maga a főhős: egy igazi szerethető óriás, azaz Ser Duncan, a Magas. Peter Claffey hatalmas testi adottságait korábban elsősorban nem a kamerák kereszttüzében kamatoztatta, hiszen a vörhenyes égimeszelő profi szinten rögbizett, mielőtt a színészet felé fordult volna.

HBO max PETER CLAFFEY in A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS (2026), directed by OWEN HARRIS and SARAH ADINA SMITH. Credit: HBO / Warner Bros. Discovery / Album
A legnézettebb HBO Max-sorozatok listavezetőjének, A hét királyság lovagjának a sztárja a rögbipályákat látogatta a forgatások előtt (Fotó: Profimedia-Reddot)

Ám messze nem ő az egyetlen sportolói múlttal rendelkező sztár. Hollywood históriájában ugyanis bőven akadnak még olyanok, akik az élsport világából jutottak el a filmvászonig. A harcművészetet Hollywoodért hátrahagyó akciósztárokat most szándékosan kihagytuk a sorból, mert ők külön listát érdemelnének, de íme, néhány kiemelkedő példa ebből a díszes társaságból.

Az HBO Max sztárja ékes táborhoz csatlakozott: 

Jason Lee, a vászon Tony Hawkja

Mindenki Earljét a ’90-es években még csak a gördeszkaparkokban lehetett többnyire megtalálni, míg Kevin Smith fel nem fedezte magának. A fura bajszos figura Shop-show és a Képtelen képregény után A nevem Earl című széria címszereplőjeként vált igazán ismertté.

1999 - Mumford - Movie Set
A nevem Earl lelkiismeretes rosszfiúja a gördeszkapályákon érzi magát igazán otthon (Fotó: Entertainment Pictures)

Kareem Abdul-Jabbar a moziban is zsákolgatott

Az NBA történetének egyik legnagyobb legendája nemcsak a pályán, hanem a filmvásznon is emlékezeteset játszott. Leslie Nielsen Airplane!-jének pilótájaként önironikus humorával lopta be magát a nézők szívébe, és bebizonyította, hogy a karizmatikusság nemcsak hárompontos vonalán belül a sajátja.

Archival Filmstills
Joey, láttál-e már fűben nyuszit? (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Terry Crews, a táncoló touchdownos

Terry Crews igazi vándormadár volt, hiszen az NFL-en belül több csapatnál is megfordult, mielőtt végleg a szórakoztatóipar felé vette volna az irányt. Masszívan maszkulin fizikumát először akcióvígjáték-szerepekben használta, külön kiemelnénk a Feketék fehéren-t, mely sokak száméra igazi bűnös élvezet, majd a Brooklyn Nine-Nine Terry Jeffordsaként lett igazán a közönség kedvence.

Mint sokan mások, Terry Crews is a képernyőn találta meg számításai a focipályát elhagyva (Fotó: Brenton Tse)

Vinnie Jones, a favágó focista

Golyófogú Tony Angliában hírhedt volt kőkemény, szabályokat nem ismerő, úgynevezett „favágó” futballstílusáról. Guy Ritchie pedig teret adott annak, hogy ezt a mentalitást továbbvihesse a mozivászonra is. Madonna exférjének alkotásaiban (A ravasz, az agy és két füstölgő puskacső, Blöff) gyakorlatilag saját pályafutásának karikatúráját játszhatta el, mindig ő volt a legmenőbb és legkeményebb alvilági pofonosztó.

1998 - Lock, Stock and Two Smoking Barrels - Movie Set
Vinnie Jones állandó visszatérője volt a Guy Ritchie-moziknak (Fotó: Entertainment Pictures)

Jason Statham fejest ugrott a filmvilágba

Kevesen tudják, de A megmentővel 2026-ban is taroló Jason Statham a brit nemzeti műugrócsapat tagja volt, mielőtt úgy döntött volna, hogy a filmiparba is fejest ugrik. Sőt, Statham még világbajnokságon és olimpiai selejtezőkön is elindult a 80-90-es évek fordulóján. A műugráshoz elengedhetetlen, túlzott fegyelmezettséget és atletikus, finoman megkomponált mozgásvilágát később akcióhősi karrierje során tudta kamatoztatni.

A Jason Statham-filmek szerelmesei talán már tudták, mivel foglalkozott kedvencük a kemény akciózások előtt (Fotó: YouTube)

A hét királyság lovagja első két epizódja már elérhető az HBO Max kínálatában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
