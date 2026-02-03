Egy rögbijátékosért rajonganak az HBO Maxon: Sportolók, akik meghódították a képernyőt

Keresve is alig találni olyan sorozatot, ami jelenleg nagyobb népszerűségnek örvend, mint az HBO Maxon futó A hét királyság lovagja. A Trónok harca-univerzum új spinoffjának legfőbb erőssége talán maga a főhős: egy igazi szerethető óriás, azaz Ser Duncan, a Magas. Peter Claffey hatalmas testi adottságait korábban elsősorban nem a kamerák kereszttüzében kamatoztatta, hiszen a vörhenyes égimeszelő profi szinten rögbizett, mielőtt a színészet felé fordult volna.
Ám messze nem ő az egyetlen sportolói múlttal rendelkező sztár. Hollywood históriájában ugyanis bőven akadnak még olyanok, akik az élsport világából jutottak el a filmvászonig. A harcművészetet Hollywoodért hátrahagyó akciósztárokat most szándékosan kihagytuk a sorból, mert ők külön listát érdemelnének, de íme, néhány kiemelkedő példa ebből a díszes társaságból.
Mindenki Earljét a ’90-es években még csak a gördeszkaparkokban lehetett többnyire megtalálni, míg Kevin Smith fel nem fedezte magának. A fura bajszos figura Shop-show és a Képtelen képregény után A nevem Earl című széria címszereplőjeként vált igazán ismertté.
Az NBA történetének egyik legnagyobb legendája nemcsak a pályán, hanem a filmvásznon is emlékezeteset játszott. Leslie Nielsen Airplane!-jének pilótájaként önironikus humorával lopta be magát a nézők szívébe, és bebizonyította, hogy a karizmatikusság nemcsak hárompontos vonalán belül a sajátja.
Terry Crews igazi vándormadár volt, hiszen az NFL-en belül több csapatnál is megfordult, mielőtt végleg a szórakoztatóipar felé vette volna az irányt. Masszívan maszkulin fizikumát először akcióvígjáték-szerepekben használta, külön kiemelnénk a Feketék fehéren-t, mely sokak száméra igazi bűnös élvezet, majd a Brooklyn Nine-Nine Terry Jeffordsaként lett igazán a közönség kedvence.
Golyófogú Tony Angliában hírhedt volt kőkemény, szabályokat nem ismerő, úgynevezett „favágó” futballstílusáról. Guy Ritchie pedig teret adott annak, hogy ezt a mentalitást továbbvihesse a mozivászonra is. Madonna exférjének alkotásaiban (A ravasz, az agy és két füstölgő puskacső, Blöff) gyakorlatilag saját pályafutásának karikatúráját játszhatta el, mindig ő volt a legmenőbb és legkeményebb alvilági pofonosztó.
Kevesen tudják, de A megmentővel 2026-ban is taroló Jason Statham a brit nemzeti műugrócsapat tagja volt, mielőtt úgy döntött volna, hogy a filmiparba is fejest ugrik. Sőt, Statham még világbajnokságon és olimpiai selejtezőkön is elindult a 80-90-es évek fordulóján. A műugráshoz elengedhetetlen, túlzott fegyelmezettséget és atletikus, finoman megkomponált mozgásvilágát később akcióhősi karrierje során tudta kamatoztatni.
