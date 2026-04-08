Rémisztő betegség jelent meg Borsodban: végzetes lehet arra, aki elkapja

Két gennyes agyhártyagyulladásos esetet regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a március 23-29-ei héten a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál – figyelt fel a jelentésre szerdán a Boon.hu.
Az említett kór az egyik legsúlyosabb fertőző betegség, amely ráadásul rendkívül gyors lefolyású. Az agyat és a gerincvelőt borító hártyák gyulladását okozza, ha pedig nem kezelik, akár életveszélyesen is leromolhat a páciens állapota.
A leggyakoribb tünetek általában a magas láz, erős fejfájás, hányinger, hányás, tudatzavar, tarkókötöttség.
Az esetek döntő részében cseppfertőzéssel terjed a kór, tehát szoros emberi kontaktus során adható át, amiért különösen fontos a közösségekben a higiéniai szabályok betartása.
Az alapvető óvintézkedésekkel – mint a rendszeres kézmosás, a fertőtlenítés, vagy betegen a társaság kerülése – a szakértők szerint jelentősen csökkenthető a fertőzés terjedésének kockázata, ha pedig valaki már mégis elkapta volna, a gyors reakció életet is menthet.
