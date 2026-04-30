Minden anya legrosszabb rémálma: mentő sietett a magyar sztáranyuka kislányához

turi xénia
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 18:10
Tejfehérje-allergia tünetei miatt rémült meg a sztármami. Turi Xénia kislányához hívott azonnal orvosi segítséget.
Turi Xénia DJ-ből lett realitysztár, miközben életmódtanácsokat is ad. De legfőbb „szerepe” mégis csak az anyaság: másfél éves kislányáért mindent megtesz. Mikor pedig a kis Zoé rosszul lett, azonnal mentőt hívott.

Aggasztó hírt osztott meg közösségi oldalán Love Island Niája. 2024 szeptemberében született meg kislánya, Zoé, akit a szeme fényénél is jobban félt. Nagyon tudatos a kicsi nevelésében, és mióta kiderült a kislány ételallergiája, még jobban odafigyel rá, de persze egy óvatlan pillanatban megtörténhet a baj.

Zoénak tehéntejfehérje-allergiája van, ami nagyon kellemetlen tünetekkel jár, ha véletlenül eszik vagy kap ilyet. Bár nagyon vigyázunk rá mindannyian, megeshet, hogy vendégségben beleiszik vagy beleeszik valaki máséba

– fogalmazott a sztármami a közösségi oldalán. „Két napja úgy döntöttem, mentőt hívok, mert már nem tudtam magam kezelni a helyzetet. Nagyon gyorsan kiértek, és elképesztően humánusak, kedvesek voltak” – hálálkodott Turi Xénia, majd hozzátette:
Még várok a gasztroenterológiai vizsgálatra, és lehet kap majd egy speciális étrendet” – árulta még el a szingli anyuka, aki nemrég elhintette: mégis rátalált a szerelem.

Az életmódtanácsokkal is foglalkozó Xénia azt is elmondta a hasonló cipőben járó kismamáknak:

„Gyakran kérdés, kap-e tejet, mikor álltunk le a tápszerrel, ha leálltunk már. Kókusztejet kap Zoé, mióta volt az első tápszervisszahívás…

Nemrég szörnyű tragédiáról, barátnője, Jákli Mónika haláláról beszélt Nia.

Még pár napja beszéltünk telefonon a lányaink étvágytalanságáról. Olyan kedvesen nyugtatott, hogy ne izguljak emiatt. Ma pedig jön a hír, hogy Moncsi nincs többé… Ott maradt egy édes kislány, anya nélkül. Nem fogom fel. Nincsenek megfelelő szavak. Nyugodj békében, Szívem

– írta akkoriban Jákli Mónikáról Turi Xénia a közösségi oldalán. 

 

