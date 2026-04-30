Testére ragasztva próbálta kicsempészni a teknősöket – lebukott a reptéren a 19 éves nő

Egy különösen szokatlan módszerrel próbált meg veszélyeztetett csillagteknőst kicsempészni az országból egy fiatal nő Thaiföldön, ám a hatóságok időben közbeléptek.
A thaiföldi hatóságok őrizetbe vettek egy 19 éves tajvani nőt a bangkoki nemzetközi repülőtéren, miután kiderült, hogy 30 darab indiai csillagteknőst próbált kivinni az országból. A nőt tiltott állatszállítás és vámcsalás gyanújával állították elő – írja Tények. A természetvédelmi hivatal tájékoztatása szerint a fiatal nő Tajpejbe készült utazni, és a védett állatokat a ruhái alatt, a testéhez szigetelőszalaggal rögzítve próbálta elrejteni. A teknősök közül egy példány nem élte túl a szállítás körülményeit.
A vámhatóság közlése alapján az állatok értéke a feketepiacon elérheti a 9000 dollárt, ami hozzávetőleg 2,8 millió forintnak felel meg. A hatóságok vizsgálják, hogy a nő kapcsolatban állhatott-e egy nagyobb, nemzetközi csempészhálózattal.
A túlélő állatokat a természetvédelmi szervek vették gondozásba, ahol egyúttal bizonyítékként is szolgálnak a folyamatban lévő eljárás során. Az indiai csillagteknős a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján szerepel, a „sebezhető” kategóriában. A faj iránt világszerte jelentős kereslet mutatkozik, ami hozzájárul az illegális kereskedelem fennmaradásához. Thaiföld az egyik központja a veszélyeztetett állatok illegális kereskedelmének, ahonnan számos példány kerül Ázsia más feketepiacaira. A hatóságok ezért kiemelt figyelmet fordítanak az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésére.
