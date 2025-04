Zendaya dolgozni sem engedi egyedül Tom Hollandet

A csinos színésznő egy percre se akarja magára hagyni kedvesét, Tom Hollandot. A 28 éves sztár jelenleg kedvesével, Zendayával forgatja Christopher Nolan 250 millió dolláros Odüsszeia filmjét a közelünkben, de máris leszerződött egy újabb filmre, amiben a szexi kedvese a főszereplő. Zendaya a Pókember legújabb részében is visszatér, dacára annak, hogy rengeteg filmet és sorozatot forgat egyszerre. A rajongók egy része szerint cuki, mások szerint inkább ciki, hogy a két színész ennyire nincs meg egymás nélkül.

Zendaya és Tom Holland állandóan együtt akarnak lenni (Fotó: AMA / MEGA)

Zendaya és Tom Holland állandóan együtt dolgozik

A szerelmesek a pletykák szerint még az első Pókember film alatt szerettek egymásba, ám sokkal később vállalták csak fel a szerelmüket. Az utóbbi 1-2 évben már nem csinálnak titkot a kapcsolatukból. Mindketten Hollywood felkapott sztárjai, filmenként legalább 10 millió dollárt visznek haza. Eddig úgy tűnt, tisztelik egymás munkáját: Zendaya tavaly egy pikáns édeshármasba került színésznőként és producerként is a Challangers című filmben, míg Holland az Apple TV+ sikerszériájában, a Zsúfolt szobában szerepelt, aminek az egyik rendezője az a Mundruczó Kornél, aki jelenleg Oscar-díjas legendákkal és Pamela Andersonnal forgat együtt.

Feszültség lehet a két sztár között? (Fotó: TheImageDirect.com)

Zendaya és Tom azonban tavaly komoly döntést hoztak: a hálószövögető történetén kívül is szeretnének együtt dolgozni, így mindketten főszerepet vállaltak az említett Christopher Nolan filmben. Eközben a színésznő a Shrek 5-öt szinkronizálja, és egy életrajzi filmet is bevállalt, nem beszélve az Eufória 3. évadáról, ami már forog. Most jött frissen a hír, hogy Tom Holland mégis elkészíti a Pókember legújabb részét, ami a Spider Man: Brand New Day címet kapta. Sokan azt hitték - spoiler - hogy miután a saját univerzumában elfelejtették Peter Parkert vagyis Pókembert, teljesen új szereplőgárdával jön a film. Nos, egy valaki biztosan visszatér... Zendaya újra MJ szerepében lesz látható. A film a nyár végén kezd el forogni, és jövő év elejéig készül, ugyanis a bemutatót 2026 júliusára tervezik.

Ha ezt tudják tartani, akkor a szerelmesek a következő közel két évet sülve-főve együtt fogják tölteni. A sztárok social oldalait elnézve, a legtöbben örülnek, hogy a munkában is ennyire egymásra talált a két sztár, de akadnak olyanok, akik szerint nem kéne ennyire egymás nyakán lógniuk.