KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

125 év, 125 ingyenes film a Magyar Film Napjára a FILMIO-n!

magyar film napja
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 12:22
koltai róbertSzabó IstvánFilmio
Izgalmas krimik és thrillerek, Koltai Lajos világhírű alkotásai, kortárs filmek és örök klasszikusok – különleges jubileumhoz érkezett a hazai mozgókép: 125 éves a magyar film. A Nemzeti Filmintézet streamingplatformja, a FILMIO nagyívű válogatással ünnepli az évfordulót: április 27 - május 10. között 125 magyar film nézhető kiváló minőségben, ingyenesen.
Bors
A szerző cikkei

A ma kezdődött kéthetes ünnepi FILMIO kínálat kivételes alkalom arra, hogy újra felfedezzük vagy újranézzük a magyar filmtörténet klasszikusait, közönségfilmjeit, kultikus alkotásait és a közelmúlt meghatározó műveit. A Magyar Film Napját 2018 óta minden évben április 30-án ünnepeljük, tisztelegve a hazai filmkultúra gazdag múltja, izgalmas jelene és tehetséges alkotói előtt. 125 évvel ezelőtt, 1901. április 30-án mutatták be az első magyar filmet, A táncz című alkotást az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A jubileum alkalmából a Nemzeti Filmintézet a FILMIO-n 125 magyar alkotást kínál ingyenesen, hogy minél többen online is bekapcsolódhassanak a közös ünneplésbe. A válogatás célja, hogy a nézők több generáció filmélményein keresztül láthassák azt a sokszínű, gazdag és folyamatosan megújuló hagyományt, amely a magyar mozgóképet 125 éve jellemzi.

A FILMIO ingyenesen engedi megtekinteni a Balsai Móni főszereplésével bemutatott Liza, a rókatündér című vígjátékot is az ünnepi évofordulón (Fotó: IMDb)

Mozitörténelmi mesterművek a FILMIO kínálatában

A kínálatban izgalmas krimik és thrillerek, érdekfeszítő dokumentumfilmek, örök klasszikusok és kortárs filmek is láthatók. Két élő legenda, az idén 80. születésnapjukat ünneplő Bereményi Géza és Koltai Lajos alkotásai, valamint a 100 éve született Herskó János rendezései is ingyenesen nézhetők. Örök klasszikusok, melyek máig meghatározó részei a filmkultúrának és a magyar animáció gyöngyszemei is láthatók, mint a Lúdas Matyi, a Fehérlófia, a Hugó, a víziló, a Misi Mókus kalandjai, Az erdő kapitánya vagy a Kojot négy lelke.

Az ünnepi válogatásban van többek között a Liza, a rókatündér című romantikus fekete komédia és a Budapest Noir című thriller. Újra nézhető a közönségkedvenc Butaságom története vagy a Csak semmi pánik című klasszikus vígjáték. A kínálat része a tavalyi Cannes-i Filmfesztivál programjába ismét beválogatott A napfény íze is, az ismét világsztárokkal forgató Szabó István nagyszabású, nemzetközi koprodukcióban készült családtörténete. Az animáció kedvelői számára kihagyhatatlan Az idő urai, René Laloux és a magyar Pannónia Filmstúdió együttműködésében készült sci-fi klasszikus, amely máig különleges helyet foglal el az európai animáció történetében.

A Magyar Film Napja igazi múltidéző és ünnepély lesz, melyen az első magyar filmről, A tánczról szóló dokumentumfilmről is lehull a lepel (Fotó: IMDb)

A magyar film születésének pillanatához kapcsolódva ingyenesen megtekinthető A magyar film születése – A táncz (1901) című dokumentumfilm is, amely az első magyar mozgókép keletkezését, kulturális közegét és örökségét idézi fel.

A FILMIO az elmúlt években a magyar film online otthona lett: a platformon klasszikus és kortárs magyar alkotások, játékfilmek, dokumentumfilmek, animációk, rövidfilmek és televíziós produkciók egyaránt elérhetők. A Nemzeti Filmintézet célja, hogy a magyar film értékei a legszélesebb közönséghez eljussanak, és a digitális térben is könnyen hozzáférhetők legyenek tévén, laptopon vagy telefonon.

Mától május 10-ig 125 ingyenesen nézhető magyar filmmel vár a FILMIO.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
