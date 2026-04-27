125 év, 125 ingyenes film a Magyar Film Napjára a FILMIO-n!

A ma kezdődött kéthetes ünnepi FILMIO kínálat kivételes alkalom arra, hogy újra felfedezzük vagy újranézzük a magyar filmtörténet klasszikusait, közönségfilmjeit, kultikus alkotásait és a közelmúlt meghatározó műveit. A Magyar Film Napját 2018 óta minden évben április 30-án ünnepeljük, tisztelegve a hazai filmkultúra gazdag múltja, izgalmas jelene és tehetséges alkotói előtt. 125 évvel ezelőtt, 1901. április 30-án mutatták be az első magyar filmet, A táncz című alkotást az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A jubileum alkalmából a Nemzeti Filmintézet a FILMIO-n 125 magyar alkotást kínál ingyenesen, hogy minél többen online is bekapcsolódhassanak a közös ünneplésbe. A válogatás célja, hogy a nézők több generáció filmélményein keresztül láthassák azt a sokszínű, gazdag és folyamatosan megújuló hagyományt, amely a magyar mozgóképet 125 éve jellemzi.

A FILMIO ingyenesen engedi megtekinteni a Balsai Móni főszereplésével bemutatott Liza, a rókatündér című vígjátékot is az ünnepi évofordulón (Fotó: IMDb)

Mozitörténelmi mesterművek a FILMIO kínálatában

A kínálatban izgalmas krimik és thrillerek, érdekfeszítő dokumentumfilmek, örök klasszikusok és kortárs filmek is láthatók. Két élő legenda, az idén 80. születésnapjukat ünneplő Bereményi Géza és Koltai Lajos alkotásai, valamint a 100 éve született Herskó János rendezései is ingyenesen nézhetők. Örök klasszikusok, melyek máig meghatározó részei a filmkultúrának és a magyar animáció gyöngyszemei is láthatók, mint a Lúdas Matyi, a Fehérlófia, a Hugó, a víziló, a Misi Mókus kalandjai, Az erdő kapitánya vagy a Kojot négy lelke.

Az ünnepi válogatásban van többek között a Liza, a rókatündér című romantikus fekete komédia és a Budapest Noir című thriller. Újra nézhető a közönségkedvenc Butaságom története vagy a Csak semmi pánik című klasszikus vígjáték. A kínálat része a tavalyi Cannes-i Filmfesztivál programjába ismét beválogatott A napfény íze is, az ismét világsztárokkal forgató Szabó István nagyszabású, nemzetközi koprodukcióban készült családtörténete. Az animáció kedvelői számára kihagyhatatlan Az idő urai, René Laloux és a magyar Pannónia Filmstúdió együttműködésében készült sci-fi klasszikus, amely máig különleges helyet foglal el az európai animáció történetében.