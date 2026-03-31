A jövő itt van? Török Ferenc, a Moszkva tér rendezője szerint már nem kérdés az AI használata a filmkészítésben

A napokban megrendezték a 3. Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivált, ahol a kíváncsi közönség láthatta, hogy áll az AI filmkészítés napjainkban, hova tud még fejlődni ez a dinamikusan változó technológia. A rendezvényen tiszteletét tette Török Ferenc rendező, aki a legendás Moszkva tér című filmet hozta el nekünk és sikerült mikrofonvégre kapni, hogy meséljen nekünk arról, miképpen látja a mesterséges intelligencia jövőjét a filmgyártás területén.

Török Ferenc, a Moszkva tér rendezője nagyon sok potenciált lát az AI filmgyártás területén (Fotó: Frank Yvette — [email protected] / Délmagyarország)

Török Ferenc, a Moszkva tér rendezője hisz abban, hogy a mesterséges intelligencia sokat segít a filmművészetnek

A rendező elmondta, hogy a filmvilágban már aktívan használják az AI-t az utómunkafolyamatok felgyorsítására, és a hatása kezd egyre jobban előtérbe kerülni a munka kreatív oldalán is, ami jó eszköz lehet akár a következő filmes generáció számára:

„Kezd egy olyan világ is megnyílni mondjuk egy feltörekvő ifjú filmes titán előtt, amelyben egy 19. században játszódó kosztümös történetet is elmesélhet. Eddig nem tehette meg, mert mindig az határozta meg a tudatát, hogy ki kell menni az utcára és abból felvenni mindent, ami van. Ehhez képest ma fog egy fotót a húszas évekből, a hőseit beilleszti abba a környezetbe, és egyszerűen fél órán belül biztos, hogy ott van a film. Nem megyünk ki forgatni, nem szerzünk pénzt, vagy készítünk elő, satöbbi, hanem ott van a produktum maga.”

A rendező kiegészítette a gondolatmenetét azzal, hogy jelen formájában a mesterséges intelligencia nem jelent mindenre megoldást, de kiegészítés szempontjából kiváló egy tapasztalt filmszakember és egy filmes stáb számára is. Mindezzel pedig, bár jár némi kockázattal, de a mozi mindenképp nyer:

„A filmezés mindig egy csapatmunka volt. 500 ember hozott létre eddig egy filmet. Most tegyük hozzá az 501-ediket, aki mondjuk egy robot és kiegészíti a végeredményt, de annak az 500 embernek a munkája nem vész el, mert például helyszínt biztosítani kell, világosítani kell. Nem fogja a robot megoldani helyettünk, ki kell menni.

Nem akarom túlbecsülni, mert el lehet mondani, hogy munkahelyek fognak megszűnni, a robotika átveszi néhány ember szerepét, és ezáltal kevesebbet kell költeni a szakemberre, de ez a fantázia birodalmában egy óriási lehetőség, ami a mozinak a legfontosabb. A végén soha senkit nem az érdekel, hogy mennyibe került, meg hányan dolgoztak rajta vagy milyen hosszú ideig forgatták, hanem, hogy milyen a végtermék.

„Attól viszont nem kell tartani, hogy mindez a humanitás ellen van, vagy hogy elveszi a személyességet. A hierarchia csúcsán mindig a szerző kell, hogy legyen. (...) Aki ebben nem akar részt venni az olyan, mint a rendszerváltáskor az az orosz tanár, aki nem volt hajlandó megtanulni angolul. A világ változik, mi meg itt vagyunk, és muszáj alkalmazkodnunk és együttműködnünk. Abban, hogy a csapatmunkát, vagy a közösségi erőt ez bármilyen szinten mondjuk visszaszorítaná, vagy degradálná, egyáltalán nem hiszek.”